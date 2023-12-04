Музей человеческого тела: Как попасть внутрь гигантского организма и не сойти с ума

Кто сказал, что только в сказке или фантастическом кино человек может попасть внутрь тела великана и выбраться оттуда невредимым? В Нидерландах, например, такое вполне возможно – и это вовсе не намек на то, что в этой стране легализованы наркотики. Просто здесь есть единственный в мире Музей человеческого тела, созданный настолько реалистично, что у посетителей аж дух захватывает. Прямо с порога ты попадаешь в тело человека и можешь перемещаться по всем отделам огромного организма.
Музей, расположенный в городе Лейдене недалеко от столицы Нидерландов (ехать до него на машине от Амстердама примерно 40 минут, а на автобусе – час), не заметить сложно. Еще издалека можно увидеть гигантскую фигуру в виде сидящего человека, как бы встроенную в современное высотное здание. А вход в музей расположен в колене этой гигантской скульптуры, к которому нужно подняться на специальном эскалаторе.
Часть здания выглядит как человек-гигант. /Фото:analitic.livejournal.com
Зрелище не для слабонервных
Внутри музея – фактически целый город, состоящий из разных отделов организма, по которым можно побродить в свое удовольствие, если, конечно, у тебя крепкие нервы.
Начав свой путь с бедренной кости и наблюдения за созданием лейкоцитов и эритроцитов, путешественники постепенно продвигаются вверх по человеческому телу. Всего за время своего пути они проходят семь этажей, если так можно назвать части гигантского человека.
Это фактически целый город, в котором можно всего за час познакомиться с работой живых органов и систем. /Фото:blogspot.com
Каждый орган изображен настолько реалистично, что даже становится жутковато, впрочем, для начинающих медиков или просто любителей изучать физиологию человека тут самое настоящее раздолье. Посетитель ощущает себя маленькой букашкой, передвигаясь по «коридорам» искусственного человека-великана и наблюдая, как циркулирует кровь, как работает пищеварительный тракт и бьется гигантское сердце. Слуховая и мышечная системы, голосовые связки, кости, зубы – все это можно изучить в деталях и посмотреть «в деле».
Очень впечатляющее зрелище! /Фото:corpusexperience.nl
Работа каждого органа транслируется на мониторах и сопровождается реальными звуками – если бы человек уменьшился во много раз и попал внутрь другого человека, то именно это он услышал бы в гигантском чреве. В некоторых случаях работа органов представлена не только зрительно, но и обонятельно (например, зрителям демонстрируют, какой идет запах из гигантских ноздрей). Реалистичность и полное погружение в процесс знакомства с органами и системами достигается также с помощью специальных очков, которые выдают посетителям, так что по сути эта экскурсия – путешествие в формате 5D.
Знакомство с человеческим организмом в формате 5D. /Фото:lagotronicsprojects.com
Любители острых ощущений в восторге от реалистичного путешествия по организму человека. /Фото:newsby.org
В Музее человека можно увидеть даже то, как в матке происходит зарождение новой человеческой жизни и развитие плода (посетителям показывают в том числе и оплодотворение яйцеклетки), ведь стальной человек, внутри которого путешествуют экскурсанты – по задумке создателей, женщина.
Ну а экскурсантам школьного возраста особенно нравится язык, на котором, как на батуте, можно попрыгать под звуки человеческой отрыжки.
Детям обычно больше всего нравится язык-батут./Фото:corpusexperience.nl
В течение часовой экскурсии гид (при желании можно воспользоваться электронным переводчиком) доступно и увлекательно рассказывает посетителям о строении человека и о том, что происходит в нашем теле в той или иной ситуации – например, если один из органов начинает барахлить.
Все, что происходит в организме, показано наглядно. /Фото:lagotronicsprojects.com
Кстати, во время путешествия по организму посетители могут наглядно видеть и то, как негативно отражаются на работе органов и систем вредные привычки и понять, что на самом деле весь этот крепкий, казалось бы, механизм довольно хрупок.
После экскурсии посетители острее понимают, что наш организм очень хрупок и его нужно беречь. /Фото:vivu.ru
Финальная точка путешествия по огромному искусственному организму – это человеческий мозг c очень реалистично показанными нейронами. Его гигантские извилины, как и прочие «экспонаты» странного музея, можно потрогать руками.
Человеческие внутренности можно трогать. /Фото:mapquest.com
Что еще нужно знать о музее
На разработку проекта музея ушло 12 лет, после чего еще почти два года длилось само строительство. А обошлась реализация этой невероятной идеи более чем в 30 миллионов долларов. Основное здание преимущественно остекленное, а фигура человека сделана из особой стали, которая почти не подвергается коррозии. Высота здания – около 35 метров.
Так строился музей The Corpus. /Фото:fiestino.ru
Гигантское здание вблизи. Это женщина, однако внешне фигура похожа на мужчину. /Фото:allplan.net
Билеты в эту невероятную страну человеческого тела можно заказать через интернет или купить в кассе музея, однако организаторы советуют озаботиться их покупкой заранее – уж слишком много желающих попасть в этот увлекательный мир под названием «человек».
Детей младше шести лет в музей не пускают, что логично: вряд ли малышу понравится в таком странном месте.
Малыши до шести лет в таком музее могут испугаться, а вот ребятам постарше здесь очень интересно. /Фото:lagotronicsprojects.com
Экскурсия для школьников. /Фото:corpusexperience.nl
Чтобы побыстрее прийти в себя после пережитых эмоций, можно отдохнуть в расположенной здесь же кафешке или заглянуть в сувенирную лавку.
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