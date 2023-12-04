Музей человеческого тела: Как попасть внутрь гигантского организма и не сойти с ума

Часть здания выглядит как человек-гигант. /Фото:analitic.livejournal.com

Зрелище не для слабонервных

Это фактически целый город, в котором можно всего за час познакомиться с работой живых органов и систем. /Фото:blogspot.com

Очень впечатляющее зрелище! /Фото:corpusexperience.nl

Знакомство с человеческим организмом в формате 5D. /Фото:lagotronicsprojects.com

Любители острых ощущений в восторге от реалистичного путешествия по организму человека. /Фото:newsby.org

Детям обычно больше всего нравится язык-батут./Фото:corpusexperience.nl

Все, что происходит в организме, показано наглядно. /Фото:lagotronicsprojects.com

После экскурсии посетители острее понимают, что наш организм очень хрупок и его нужно беречь. /Фото:vivu.ru

Человеческие внутренности можно трогать. /Фото:mapquest.com

Что еще нужно знать о музее

Так строился музей The Corpus. /Фото:fiestino.ru

Гигантское здание вблизи. Это женщина, однако внешне фигура похожа на мужчину. /Фото:allplan.net

Малыши до шести лет в таком музее могут испугаться, а вот ребятам постарше здесь очень интересно. /Фото:lagotronicsprojects.com

Экскурсия для школьников. /Фото:corpusexperience.nl