Что может указывать на бесплодие

Хотите вы забеременеть в ближайшее время или совсем не думаете об этом, в любом случае, вам полезно будет узнать о признаках бесплодия, потому что они часто указывают на более серьезную проблему, которая может повлиять на общее состояние вашего здоровья







Мы составили список, который ни в коем случае не является исчерпывающим — для получения дополнительной информации вы обязательно должны посоветоваться с вашим лечащим врачом, этот список охватывает некоторые самые очевидные признаки, которые должны насторожить вас и указать вам, что пришло время записаться на приём.



Ваши циклы чрезвычайно болезненны

Ваши руки и ноги всегда холодные

Сбой менструального цикла

Выделения из сосков

У вас лишний вес

У вас растут волосы на лице

Вы переболели гонореей