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Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

По масштабу и драматизму реальные преступления в СССР не уступают тем, что показывали в лучших голливудских фильмах. Некоторые из них достойны экранизации, и несомненно вызвали бы интерес у поклонников детективов и боевиков.

Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

Самое крупное ограбление и запоздалое помилование


Полтора миллиона рублей, похищенных в Госбанке СССР, – в такое трудно было поверить советским гражданам, зарплата которых составляла в среднем 140 рублей. Но, тем не менее, предприимчивым братьям Калачян удалось провернуть столь грандиозную аферу.

5 августа 1977 года из государственного хранилища армянского банка, не поднимая лишнего шума, преступники смогли похитили деньги. По информации наводчика, хранилище Госбанка располагалось на одном из этажей здания без охраны и решеток на окнах, а патруль дежурил только во внутреннем дворе.

Воспользовавшись такой удивительной халатностью сотрудников безопасности Госбанка, Феликс Калачян, владеющий акробатическими навыками, совершил немыслимо точный прыжок с крыши жилого дома напротив банка прямо в окно над хранилищем. Далее в ход пошли сверла, молоток и лом, и вскоре лаз на нижний этаж был готов. Феликсу Калачяну оставалось только набить рюкзак небывалой добычей.

Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

Вскоре милиционерам удалось выйти на сообщников, а затем и на самих преступников.
Братьев арестовали в Москве. Никого не удивил тот факт, что приговор вынесли самый строгий – смертную казнь. Однако Председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР Бабкен Саркисов стал просить Верховный Совет СССР о помиловании 27-летних братьев, указывая на то, что они единственные носители своей фамилии, и в случае смертного приговора род Калачян будет прерван. Верховный Совет пошел навстречу Саркисову. Однако бумага об удовлетворении ходатайства о помиловании опоздала в Ереван на несколько часов. Смертный приговор привели в исполнение.

Самое кровавое ограбление: 7 трупов за сокровища, которых не было


29 января 1964 года свердловские пожарные выехали на ликвидацию возгорания деревянного жилого дома. Внутри обгоревшего помещения были обнаружены 7 трупов. Выяснилось, что в собственном доме жестоко убиты и сожжены супруги Арон и Рива Ахинблит, теща хозяина Сара Ивкина, их родные Фаина и Семен Черномырдики, сын Марик и даже местный участковый врач Копылов, по страшному стечению обстоятельств осматривавший в тот вечер больную Риву. О небывалом преступлении тут же доложили первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву.

Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

Дом семьи Ахинблит

В Свердловск была срочно направлена специальная оперативная группа из Москвы, к делу подключили КГБ. Уже спустя две недели оперативники вышли на след жестоких убийц: помог осведомитель местного милиционера. Задержали четверых преступников: братья Владимир и Георгий Коровины, Герман Патрушев и Арнольд Щеголев. Выяснились и мотивы: бандиты охотились за богатствами, которые тесть якобы долго собирал на открытие синагоги и хранил в доме. Однако сокровищ не было. Все, что унесли убийцы – тысяча рублей наличными, сберкнижка и пара-тройка ювелирных украшений.

19 марта 1964 года коллегия Верховного Суда РСФСР приговорила всех членов банды к расстрелу.

Самое дерзкое ограбление: оборотни в погонах


Самым небывалым ограблением инкассаторской службы в СССР принято считать дело по универмагу «Молодежный» в Москве. Вечером 14 ноября 1986-го четверо бандитов подкараулили инкассаторов у здания магазина, убив двоих из них и ранив третьего. Также они застрелили безоружную сотрудницу милиции Веру Алфимову, которая попыталась остановить их. Добыча составила более 300 тысяч рублей. Началось преследование грабителей, пытавшихся скрыться на автомобиле.

Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

Это была остросюжетная погоня с перестрелками и опасными маневрами. В результате машину преступников с 45-килограммовым мешком денег все же смогли остановить. Самое невероятное в этом деле было то, что бандитами оказались двое бывших сотрудника милиции, сотрудник КГБ в отставке и замполит воинской части Советской Армии. Дело было резонансным, а на место преступления лично выезжал тогда еще первый секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин.

Самое скандальное ограбление


В советское время многие пересказывали друг другу легенду, будто дочь генсека Галина Брежнева причастна к похищению редчайшей коллекции бриллиантовых драгоценностей у легендарной укротительницы Ирины Бугримовой.

Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

Поздно вечером, накануне празднования нового 1981 года, несколько молодых людей с елкой наперевес вошли в парадную элитного дома, в котором проживала дрессировщица. Консьержа успокоили, заявив, что они просто поклонники, желающие оставить под дверью Ирины Николаевны подарок. Гости долго не возвращались, а когда консьерж поднялся на этаж, было поздно. Квартиру ограбили, скрывшись через черный вход.

Грабители унесли с собой бриллианты Бугримовой, едва ли не самую дорогостоящую из частных коллекций во всем СССР. Результаты работы оперативников вывели их на след Бориса Буряце, артиста цыганского театра и близкого друга Галины Брежневой. После проведенного расследования он был арестован, не помогла даже влиятельность его любовницы. Кстати, причастность Брежневой доказать не смогли, об этом позаботились сверху.

Самое вероломное ограбление: украл, охраняя


Сотрудник военизированной охраны Евстратов и майор ГАИ Савченко считаются основателями московской банды, на счету которой много громких преступлений. Они жили по соседству. В 1985-м Евстратова приняли на работу в киностудию имени Горького начальником группы караула.

Узнав о том, что кассир Теленкова обычно забирает из банка круглую сумму, которая перед выдачей несколько дней лежит в сейфе, Евстратов решился на ограбление. Заполучив ключи через третьего подельника, который под видом милиционера попал в квартиру кассира и убил ее, главарь банды мог беспрепятственно открыть сейф. Оставалось только подпоить остальных членов своего караула и разрешить разъехаться по домам. Дальше – проще: Евстратов отключил сигнализацию, открыл сейф и скрылся с 50 тысячами рублей.

Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

Такую же носил глава банды Евстратов

Несмотря на то, что главарь успел уехать далеко от Москвы, оперативники вышли на его след, задержали и обоих подельников. В ходе расследования выяснился интересный факт: член банды майор Савченко давно сотрудничал с западными СМИ, раскрывая секретную информацию о текущих громких расследованиях. Всем троим преступникам был вынесен смертный приговор.

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