Криминальные истории: громкие ограбления в СССР

По масштабу и драматизму реальные преступления в СССР не уступают тем, что показывали в лучших голливудских фильмах. Некоторые из них достойны экранизации, и несомненно вызвали бы интерес у поклонников детективов и боевиков.









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