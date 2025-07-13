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5 рецептов любимых блюд знаменитостей, которые можно приготовить у себя на кухне


5 рецептов любимых блюд знаменитостей, которые можно приготовить у себя на кухне

Каждый хотя бы раз в своей жизни мечтал оказаться на месте любимого актёра, пройтись по красной дорожке, получить свою звезду на Аллее славы в Голливуде или же попробовать блюдо, которое так нравится кумиру. И если с первыми двумя пунктами дела обстоят проблематично, то третий – вполне выполнимая задача. Делимся с вами подборкой «звёздных» рецептов, благодаря которым можно стать чуточку ближе к голливудским легендам.

1. Гоголь-моголь для Мэрилин Монро


Гоголь-моголь. \ Фото: google.com.

Гоголь-моголь. \ Фото: google.com.

 

В то время как историки кулинарии спорят о точном происхождении гоголя-моголя, большинство сходится во мнении, что этот коктейль происходит от раннесредневекового британского напитка под названием поссет, который готовился из горячего молока с добавлений специй, а также вина или эля. В средние века он использовался как средство от простуды и гриппа, а кинодива Мэрилин любила пить его по утрам на завтрак, получая невероятный запас энергии.

Ингредиенты:

• Яйца – 4 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Молоко – 2 стакана.
Гоголь-моголь для Мэрилин Монро. \ Фото: seriouseats.com.

Гоголь-моголь для Мэрилин Монро. \ Фото: seriouseats.com.


 

Способ приготовления:

• Яйца вымыть под тёплой проточной водой;
• Отделить желтки от белков;
• Сахар смешать с желтками;
• Добавить тёплое молоко;
• Взбить до однородной массы;
• Белки взбить до состояния густой упругой пены;
• После аккуратно соединить с молочной массой;
• Взбить;
• Разлить по стаканам и подать к столу.

2. Паста с помидорами для Одри Хепберн


Спагетти с помидорами. \ Фото: allrecipes.com.

Спагетти с помидорами. \ Фото: allrecipes.com.

 

Несмотря на то, что популярная легенда утверждает, будто Марко Поло привёз макароны в Италию после своего исследования Дальнего Востока в конце тринадцатого века, происхождение макаронных изделий можно проследить вплоть до четвёртого века до нашей эры, когда в этрусской гробнице были обнаружены остатки блюда, очень похожего на современную пасту. Но как бы там ни было, а Одри отдавала своё предпочтение рецепту с томатами, считая его одним из самых вкусных и простых в приготовлении.


Ингредиенты:

• Спагетти – 200-250 г;
• Лук белый или фиолетовый маленький – 1 шт;
• Черри или коктейльные помидоры – 0,5 кг;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Масло оливковое – опционально;
• Базилик – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паста для Одри Хепберн. \ Фото: thefullhelping.com.

Паста для Одри Хепберн. \ Фото: thefullhelping.com.


 

Способ приготовления:

• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком;
• В глубокую сковороду с толстым дном налить немного оливкового масла;
• Разогреть;
• Выложить чесночно-луковую смесь;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Выложить к чесночно-луковой смеси;
• Посолить и поперчить;
• Готовить на маленьком огне, время от времени помешивая, пока соус не начнёт слегка загустевать;
• Затем добавить отваренные макароны;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пару минут;
• Разложить порционно по тарелкам;
• Украсить листочками базилика и подать к столу.

3. Баклажаны с сыром для Софи Лорен


Баклажаны с сыром. \ Фото: sipandfeast.com.

Баклажаны с сыром. \ Фото: sipandfeast.com.

 

Первое упоминание о Пармиджано-Реджано относится к 1254 году. Легенда гласит, что около 900 лет назад монахи-бенедиктинцы, жившие в итальянском регионе Парма, создали этот сыр, когда им нужно было найти способ продлить срок годности большого количества молока, которое они производили.
И совсем неудивительно, что голливудская красавица Софи, имея безупречный вкус во всём, отдала своё предпочтение простому, но невероятно ароматному блюду – баклажанам с пармезаном.

Ингредиенты:

• Баклажаны небольшого размера – 2-3 шт;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Помидоры с плотной мякотью – 3-4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Пармезан – опционально;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мука – опционально;
• Масло оливковое – для жарки;
• Базилик – опционально.
Баклажаны пармиджано для Софи Лорен. \ Фото: onceuponachef.com.

Баклажаны пармиджано для Софи Лорен. \ Фото: onceuponachef.com.

 

Способ приготовления:

• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Посолить;
• Выложить в дуршлаг;
• Оставить на пару часов;
• После слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• Затем просушить баклажаны бумажными полотенцами или салфетками;
• В миске смешать соль со смесью молотых перцев и мукой;
• В получившейся массе обвалять нарезанные баклажаны;
• Обжарить с двух сторон до золотистого цвета на оливковом масле;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Обжарить на оливковом масле до лёгкого золотистого цвета;
• Томаты вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Добавить к луку;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить на среднем огне, пока соус не начнёт слегка загустевать;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Базилик вымыть;
• Просушить;
• Листочки измельчить;
• Форму для запекания смазать оливковым маслом;
• На дно выложить слой баклажанов;
• Сверху слой томатного соуса;
• Затем слой сыра;
Повторить слои;
• Верхний слой смазать томатным соусом;
• Посыпать сыром и базиликом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса;
• Подать к столу.

4. Борщ для Джастина Тимберлейка


Борщ. \ Фото: washingtonpost.com.

Борщ. \ Фото: washingtonpost.com.

 

Что уж говорить, а Джастин как никто другой знает толк в тарелочке горячего ароматного борща, от которого он просто без ума. И при любой удобной возможности он всегда радует себя этим блюдом.

Ингредиенты:

• Лопатка говяжья – 0,5 кг;
• Капуста – 250 г;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Свекла среднего размера – 1 шт;
• Картошка среднего размера – 4-5 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Паста томатная – 1 стакана;
• Перец чили – 2 стручка;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный горошком – опционально;
• Лавровый лист – опционально;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Зелень свежая – для подачи.
Борщ для Джастина Тимберлейка. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.

Борщ для Джастина Тимберлейка. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.

 

Способ приготовления:

• Капусту мелко нашинковать;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Лопатку ополоснуть под холодной проточной водой;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Добавить лавровый лист и перец горошком;
• Довести до кипения;
• Варить на медленном огне под крышкой два-три часа;
• Готовый бульон процедить через сито в чистую кастрюлю;
• Добавить в него капусту и картошку;
• Варить на среднем огне под крышкой;
• Мясо снять с кости и мелко нарезать;
• Выложить в сковородку с толстым дном;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Добавить к мясу;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать и добавить к мясу;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить;
• Готовить на медленном огне около пятнадцати минут;
• Зажарку выложить в кастрюлю с овощами;
• Варить на среднем огне;
• Добавить томатную пасту;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Варить семь-восемь минут;
• За пару минут до готовности добавить нарезанный тонкими кольцами перец чили;
• Борщ разлить по тарелкам;
• Посыпать свежей зеленью и подать к столу.

5. Говяжье филе с картошкой для Джонни Деппа


Говядина с картошкой. \ Фото: bing.com.

Говядина с картошкой. \ Фото: bing.com.

 

Джонни, как и любой другой мужчина, любит сытно и вкусно поесть, поэтому он выбрал для себя говяжье филе с картошечкой и острым соусом.

Ингредиенты:

• Говядина филе – 250 г;
• Масло арахисовое – опционально;
• Масло сливочное – опционально;
• Сало телячье – 200 г;
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Коньяк – опционально;
• Сметана – опционально;
• Лук-шалот – 5-6 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Петрушка свежая – 1 пучок;
• Перец горький зелёный – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для фритюра.
Говяжье филе с картошкой для Джонни Деппа. \ Фото: ocado.com.

Говяжье филе с картошкой для Джонни Деппа. \ Фото: ocado.com.

 

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Разрезать на четвертинки;
• Выложить в глубокую кастрюлю с кипящим подсолнечным маслом;
• Обжарить во фритюре до золотистого цвета;
• Выложить на тарелку на бумажные полотенца;
• Лук очистить;
• Обжарить на сливочном масле до золотистого цвета;
• Посолить, поперчить и добавить сахар по вкусу;
• В сотейнике растопить сливочное и арахисовое масло;
• Затем всыпать нарезанный тонкими кольцами острый перец;
• Обжарить пару минут;
• Сдобрить горячим коньяком;
• После добавить сало и сметану;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить пять-семь минут;
• Затем хорошенько взбить до однородной массы;
• Мякоть ополоснуть под холодной проточной водой;
• Отбить с двух сторон;
• Обжарить до румяного цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• На блюдо выложить картошку;
• Рядом обжаренный лук;
• Поверх картошки разместить филе;
• Полить соусом;
• Посыпать зелёным луком и свежей мелко нарезанной петрушкой;
• Подать к столу.

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