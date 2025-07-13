5 рецептов любимых блюд знаменитостей, которые можно приготовить у себя на кухне

Каждый хотя бы раз в своей жизни мечтал оказаться на месте любимого актёра, пройтись по красной дорожке, получить свою звезду на Аллее славы в Голливуде или же попробовать блюдо, которое так нравится кумиру. И если с первыми двумя пунктами дела обстоят проблематично, то третий – вполне выполнимая задача. Делимся с вами подборкой «звёздных» рецептов, благодаря которым можно стать чуточку ближе к голливудским легендам.
1. Гоголь-моголь для Мэрилин Монро
Гоголь-моголь. \ Фото: google.com.
В то время как историки кулинарии спорят о точном происхождении гоголя-моголя, большинство сходится во мнении, что этот коктейль происходит от раннесредневекового британского напитка под названием поссет, который готовился из горячего молока с добавлений специй, а также вина или эля. В средние века он использовался как средство от простуды и гриппа, а кинодива Мэрилин любила пить его по утрам на завтрак, получая невероятный запас энергии.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Молоко – 2 стакана.
Гоголь-моголь для Мэрилин Монро. \ Фото: seriouseats.com.
Способ приготовления:
• Яйца вымыть под тёплой проточной водой;
• Отделить желтки от белков;
• Сахар смешать с желтками;
• Добавить тёплое молоко;
• Взбить до однородной массы;
• Белки взбить до состояния густой упругой пены;
• После аккуратно соединить с молочной массой;
• Взбить;
• Разлить по стаканам и подать к столу.
2. Паста с помидорами для Одри Хепберн
Спагетти с помидорами. \ Фото: allrecipes.com.
Несмотря на то, что популярная легенда утверждает, будто Марко Поло привёз макароны в Италию после своего исследования Дальнего Востока в конце тринадцатого века, происхождение макаронных изделий можно проследить вплоть до четвёртого века до нашей эры, когда в этрусской гробнице были обнаружены остатки блюда, очень похожего на современную пасту. Но как бы там ни было, а Одри отдавала своё предпочтение рецепту с томатами, считая его одним из самых вкусных и простых в приготовлении.
Ингредиенты:
• Спагетти – 200-250 г;
• Лук белый или фиолетовый маленький – 1 шт;
• Черри или коктейльные помидоры – 0,5 кг;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Масло оливковое – опционально;
• Базилик – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паста для Одри Хепберн. \ Фото: thefullhelping.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком;
• В глубокую сковороду с толстым дном налить немного оливкового масла;
• Разогреть;
• Выложить чесночно-луковую смесь;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Выложить к чесночно-луковой смеси;
• Посолить и поперчить;
• Готовить на маленьком огне, время от времени помешивая, пока соус не начнёт слегка загустевать;
• Затем добавить отваренные макароны;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пару минут;
• Разложить порционно по тарелкам;
• Украсить листочками базилика и подать к столу.
3. Баклажаны с сыром для Софи Лорен
Баклажаны с сыром. \ Фото: sipandfeast.com.
Первое упоминание о Пармиджано-Реджано относится к 1254 году. Легенда гласит, что около 900 лет назад монахи-бенедиктинцы, жившие в итальянском регионе Парма, создали этот сыр, когда им нужно было найти способ продлить срок годности большого количества молока, которое они производили.вкус во всём, отдала своё предпочтение простому, но невероятно ароматному блюду – баклажанам с пармезаном.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшого размера – 2-3 шт;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Помидоры с плотной мякотью – 3-4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Пармезан – опционально;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мука – опционально;
• Масло оливковое – для жарки;
• Базилик – опционально.
Баклажаны пармиджано для Софи Лорен. \ Фото: onceuponachef.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Посолить;
• Выложить в дуршлаг;
• Оставить на пару часов;
• После слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• Затем просушить баклажаны бумажными полотенцами или салфетками;
• В миске смешать соль со смесью молотых перцев и мукой;
• В получившейся массе обвалять нарезанные баклажаны;
• Обжарить с двух сторон до золотистого цвета на оливковом масле;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Обжарить на оливковом масле до лёгкого золотистого цвета;
• Томаты вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Добавить к луку;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить на среднем огне, пока соус не начнёт слегка загустевать;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Базилик вымыть;
• Просушить;
• Листочки измельчить;
• Форму для запекания смазать оливковым маслом;
• На дно выложить слой баклажанов;
• Сверху слой томатного соуса;
• Затем слой сыра;
• Повторить слои;
• Верхний слой смазать томатным соусом;
• Посыпать сыром и базиликом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса;
• Подать к столу.
4. Борщ для Джастина Тимберлейка
Борщ. \ Фото: washingtonpost.com.
Что уж говорить, а Джастин как никто другой знает толк в тарелочке горячего ароматного борща, от которого он просто без ума. И при любой удобной возможности он всегда радует себя этим блюдом.
Ингредиенты:
• Лопатка говяжья – 0,5 кг;
• Капуста – 250 г;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Свекла среднего размера – 1 шт;
• Картошка среднего размера – 4-5 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Паста томатная – 1 стакана;
• Перец чили – 2 стручка;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный горошком – опционально;
• Лавровый лист – опционально;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Зелень свежая – для подачи.
Борщ для Джастина Тимберлейка. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Капусту мелко нашинковать;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Лопатку ополоснуть под холодной проточной водой;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Добавить лавровый лист и перец горошком;
• Довести до кипения;
• Варить на медленном огне под крышкой два-три часа;
• Готовый бульон процедить через сито в чистую кастрюлю;
• Добавить в него капусту и картошку;
• Варить на среднем огне под крышкой;
• Мясо снять с кости и мелко нарезать;
• Выложить в сковородку с толстым дном;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Добавить к мясу;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать и добавить к мясу;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить;
• Готовить на медленном огне около пятнадцати минут;
• Зажарку выложить в кастрюлю с овощами;
• Варить на среднем огне;
• Добавить томатную пасту;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Варить семь-восемь минут;
• За пару минут до готовности добавить нарезанный тонкими кольцами перец чили;
• Борщ разлить по тарелкам;
• Посыпать свежей зеленью и подать к столу.
5. Говяжье филе с картошкой для Джонни Деппа
Говядина с картошкой. \ Фото: bing.com.
Джонни, как и любой другой мужчина, любит сытно и вкусно поесть, поэтому он выбрал для себя говяжье филе с картошечкой и острым соусом.
Ингредиенты:
• Говядина филе – 250 г;
• Масло арахисовое – опционально;
• Масло сливочное – опционально;
• Сало телячье – 200 г;
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Коньяк – опционально;
• Сметана – опционально;
• Лук-шалот – 5-6 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Петрушка свежая – 1 пучок;
• Перец горький зелёный – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для фритюра.
Говяжье филе с картошкой для Джонни Деппа. \ Фото: ocado.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Разрезать на четвертинки;
• Выложить в глубокую кастрюлю с кипящим подсолнечным маслом;
• Обжарить во фритюре до золотистого цвета;
• Выложить на тарелку на бумажные полотенца;
• Лук очистить;
• Обжарить на сливочном масле до золотистого цвета;
• Посолить, поперчить и добавить сахар по вкусу;
• В сотейнике растопить сливочное и арахисовое масло;
• Затем всыпать нарезанный тонкими кольцами острый перец;
• Обжарить пару минут;
• Сдобрить горячим коньяком;
• После добавить сало и сметану;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить пять-семь минут;
• Затем хорошенько взбить до однородной массы;
• Мякоть ополоснуть под холодной проточной водой;
• Отбить с двух сторон;
• Обжарить до румяного цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• На блюдо выложить картошку;
• Рядом обжаренный лук;
• Поверх картошки разместить филе;
• Полить соусом;
• Посыпать зелёным луком и свежей мелко нарезанной петрушкой;
• Подать к столу.
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