В земле 50 лет назад спрятали раритет

Как-то на заднем дворе проводили уборку, вскопали землю и неожиданно нашли машину. Выяснилось, что раритетный Феррари упрятали под землей еще 50 лет назад.



Начало истории было еще в 1978 году, когда газеты Лос-Анджелеса сообщили о семье, нашедшей Феррари. Затем все стало еще интереснее: за расследование взялся редактор автомобильного журнала и выяснил, что дело темное.

Он нашел детективов, которые расследовали дело о пропавшей Феррари. Заявитель тогда получил полную сумму страховки и компенсацию — тоже неплохие деньги. Машину найти так и не удалось. Редактору сразу показалось подозрительным, что найденная на дворе машина находится в таком прекрасном состоянии. Оказалось, что владелец просто заплатил за поддельное похищение машины . За давностью времени никакого дела суд уже возбуждать не стал. Машину подняли, отреставрировали и продали на аукционе. Сейчас раритетная Феррари с номерами Dug Up («выкопали») катается по калифорнийским дорогам . Новому владельцу она обошлась всего в 7 тысяч долларов, что для спорткара сумма не существенная.