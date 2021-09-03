Жизнь американцев в 1950-е годы в объективе школьника, который на трейлере объехал всю Америку

США, Бостон, 1957 год.

1. Столица Соединённых Штатов Америки

Город в округе Вашингтон, Пенсильвания, Соединённые Штаты Америки, 1956 год.

2. Экскурсия по резиденции президента США

Толпы людей ожидают начало экскурсии по Белому дому.

3. Белый дом

Официальная резиденция президента США, расположенная в Вашингтоне.

4. Горный перевал

Горный массив в штате на западе США, который входит в группу «Горных штатов».

5. Башня Эдварда Бока

Портретный снимок на фоне поющей башни Эдварда Бока. США, Флорида, 1952 год.

6. Отдых на пляже

Отдых на пляже. США, Флорида, 1956 год.

7. На окраине города

Маленький городишка в штате Северо-Восточного Центра. США, Индиана, 1951 год.

8. Начало пляжного сезона

США, Кентукки, 1954 год. Пляж, расположенный в Государственном парке Камберленд-Фоллс.США, Кентукки, 1954 год.

9. Кентукки, 1954 год

Девочка прыгает на скакалке в парке трейлеров в Лексингтоне.

10. Фанел-Холл

Рынок недалеко от центра города. США, Бостон, 1957 год.

11. Здание в Бостоне

С 1742 года Фанел-Холл служит в качестве рынка и конференц-зала.

12. Продуктовые магазины

Мясная лавка и магазин продуктов в центре Бостона, 1957 год.

13. Уличная сцена

Провинстаун, Барнстейбл, штат Массачусетс, США.

14. Рождественская ярмарка

Рождественская выставка в Ford Rotunda, 1955 год.

15. Семья в парке трейлеров

Семейный отдых в Государственном парке. США, Мичиган, 1954 год.