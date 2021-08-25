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Модные тенденции оформления ванной: 9 актуальных трендов

Модные тенденции оформления ванной: 9 актуальных трендов

Какой цвет лучше подойдет к стилю интерьера, какую плитку выбрать? Эти вопросы возникают при планировании ремонта в ванной комнате. Раньше плитка была всего лишь обязательным элементом для помещения с повышенной влажностью. 

Сейчас многие задумываются о современных и актуальных тенденциях отделки. Производители предлагают широкий ассортимент плиток для оформления ванной. Как совместить моду, практичность и красоту? Об этом в нашем обзоре.

Модные тенденции оформления ванной: 9 актуальных трендов

1. Графические узоры

Графические узоры. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Графические узоры.

Плитка с геометрическими узорами — актуальный и популярный тренд. Этот материал дает возможность проявить владельцам квартир или домов всю креативность в создании эксклюзивного оформления интерьера ванной. Акцентную плитку с геометрическим рисунком используют как для оформления пола, так и стен. Особое внимание хочется обратить на энкаустическую плитку. В отличие от обычных плиток рисунок в ней проходит через всю толщину, тем самым делая декоративную поверхность устойчивой к износу. Энкаустическая плитка также отличается повышенной влагостойкостью, что делает ее незаменимой для оформления ванной.

2. Матовая плитка

Матовая плитка. /Фото: cpats.s3.amazonaws.com

Матовая плитка. 

Матовые оттенки снова в моде. В отличие от глянцевой плитки, матовая керамика выглядит не слишком угнетающей.

Среди основных преимуществ матовой плитки — на ней не остаются пятна от воды. Матовая керамика — отличный материал для напольных покрытий. Дымчатая поверхность облегчает уход и эксплуатацию.

3. Глянцевая отделка

Глянцевая отделка. /Фото: files.lotinfo.ru

Глянцевая отделка. 

Глянцевая поверхность создает элегантный и эффектный внешний вид. Именно поэтому, глянец остается востребованный трендом. Для ванной комнаты небольшой площади глянцевая отделка особенно актуальна. Она отражает свет и создает визуальное ощущение пространства. Однако, глянцевые поверхности очень капризны в эксплуатации. На них видны все капли от воды и после каждого использования ванной необходимо тщательно протирать глянцевую плитку. Для напольных покрытий глянцевую керамику использовать не рекомендуется. Есть опасность внезапного скольжения. Но, если и выполнять глянцевый напольный настил, то в ванной небольшой площади.

4. Светлые плитки

Светлые плитки. /Фото: homestratosphere.com

Светлые плитки. 

Нейтральные оттенки активно используются при оформлении ванной. Особенной популярностью пользуются серый, кремовый или бежевый. Ванная комната не нуждается в ярких цветах, она предназначена для отдыха и уединения. Будучи нейтральными, светлые оттенки способствуют уюту и расслаблению. Для создания оригинальных композиций дизайнеры советуют использовать сочетания различных нейтральных оттенков, форм и фактур отделки.

5. Металлическая отделка

Металлическая отделка — новое и экстравагантное оформление ванной. /Фото: archidea.com.ua

Металлическая отделка — новое и экстравагантное оформление ванной.

Применим ли стиль металлик в ванной комнате? А почему бы и нет. Металлик — новый и прогрессивный вид отделки ванной. Многие уже оценили необычный блеск и авангардизм металлочерепицы. Блестящий металлик придаст ванной великолепный и немного экстравагантный вид. Готовы к экспериментам? Тогда металлик — это ваш выбор.

6. Текстурированная отделка

Текстурированная отделка для зонирования помещения ванной. /Фото: cpats.s3.amazonaws.com

Текстурированная отделка для зонирования помещения ванной.

Фактурная плитка добавляет глубину цвета и уникальность поверхности в любом уголке ванной комнаты. В зависимости от используемого материала текстура может быть ярко выраженными или практически незаметными. Обычно текстурированную отделку применяют для зонирования помещения.

7. Деревянная плитка

Деревянная плитка. /Фото: nastanova.com

Деревянная плитка. 

Деревянная плитка набирает популярность как отделочный материал для ванных комнат. Основное преимущество такого оформления — возможность создания декоративных рисунков «елочка». Текстура вишни, клена или дуба пользуется неизменной популярностью. Вместе с тем, им на смену приходят более долговечные материалы, среди которых керамогранит. Этот материал является оптимальным для ванной, поскольку он устойчив к влаге и грязи. Неожиданно и эстетично выглядит оформление ванной сочетанием плиткой из натурального камня и имитации дерева.

8. Мраморный пол

Модные тенденции оформления ванной: 9 актуальных трендов

Мраморный пол.

Мрамор издревле славится своей безупречной красотой. Уникальная фактура и цвет делает его незаменимым отделочным материалом. Вместе с тем, натуральный мрамор стоит немалых денег. Современные производители разработали достойную и бюджетную альтернативу этому материалу. Керамогранит по внешнему виду не отличить от мрамора. Да и технические и эксплуатационные характеристики достойны самой высокой оценки. Керамогранитное покрытие позволит воспроизвести естественную красоту мрамора во всей красе.

9. Шестиугольная плитка

Шестиугольная плитка. /Фото: express-ceramica.ru

Шестиугольная плитка. 

Производители не только выпускают различную по оттенкам и узорам плитку, но и керамику разных форм. Шестиугольная плитка — актуальный и востребованный тренд. Современные производители выпускают эту керамику во всевозможных размерах, фактурах и оттенках. В ванных комнатах большой площади такую плитку можно использовать для создания сложных геометрических рисунков. Сочетаясь с нейтральными тонами в небольших ванных такая плитка создает визуальное ощущение пространства. 

Полезный совет: Для создания уникального узора шестиугольную плитку можно выложить в виде большого рисунка. В сочетании с цветными узорами она создаст привлекательные визуальные стили.

10. Плитка «метро»

Плитка «метро». /Фото: pranaycoffee.com

Плитка «метро». 

Плитка «метро» или «кабанчик» известна очень давно. Многим кажется, что это устаревший тренд. Однако, современные производители предлагают разнообразные варианты этой керамики: различных цветов и размеров. Длина и толщина плитка становится больше. При оформлении ванной вы можете комбинировать плитку различных оттенков в горизонтальные или вертикальные полосы, создавая эксклюзивную настенную мозаику.

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