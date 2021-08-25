Модные тенденции оформления ванной: 9 актуальных трендов

Какой цвет лучше подойдет к стилю интерьера, какую плитку выбрать? Эти вопросы возникают при планировании ремонта в ванной комнате. Раньше плитка была всего лишь обязательным элементом для помещения с повышенной влажностью.

Сейчас многие задумываются о современных и актуальных тенденциях отделки. Производители предлагают широкий ассортимент плиток для оформления ванной. Как совместить моду, практичность и красоту? Об этом в нашем обзоре.

1. Графические узоры

Графические узоры.

Плитка с геометрическими узорами — актуальный и популярный тренд. Этот материал дает возможность проявить владельцам квартир или домов всю креативность в создании эксклюзивного оформления интерьера ванной. Акцентную плитку с геометрическим рисунком используют как для оформления пола, так и стен. Особое внимание хочется обратить на энкаустическую плитку. В отличие от обычных плиток рисунок в ней проходит через всю толщину, тем самым делая декоративную поверхность устойчивой к износу. Энкаустическая плитка также отличается повышенной влагостойкостью, что делает ее незаменимой для оформления ванной.

2. Матовая плитка

Матовая плитка.

Матовые оттенки снова в моде. В отличие от глянцевой плитки, матовая керамика выглядит не слишком угнетающей.

3. Глянцевая отделка

Среди основных преимуществ матовой плитки — на ней не остаются пятна от воды. Матовая керамика — отличный материал для напольных покрытий. Дымчатая поверхность облегчает уход и эксплуатацию.

Глянцевая отделка.

Глянцевая поверхность создает элегантный и эффектный внешний вид. Именно поэтому, глянец остается востребованный трендом. Для ванной комнаты небольшой площади глянцевая отделка особенно актуальна. Она отражает свет и создает визуальное ощущение пространства. Однако, глянцевые поверхности очень капризны в эксплуатации. На них видны все капли от воды и после каждого использования ванной необходимо тщательно протирать глянцевую плитку. Для напольных покрытий глянцевую керамику использовать не рекомендуется. Есть опасность внезапного скольжения. Но, если и выполнять глянцевый напольный настил, то в ванной небольшой площади.

4. Светлые плитки

Светлые плитки.

Нейтральные оттенки активно используются при оформлении ванной. Особенной популярностью пользуются серый, кремовый или бежевый. Ванная комната не нуждается в ярких цветах, она предназначена для отдыха и уединения. Будучи нейтральными, светлые оттенки способствуют уюту и расслаблению. Для создания оригинальных композиций дизайнеры советуют использовать сочетания различных нейтральных оттенков, форм и фактур отделки.

5. Металлическая отделка

Металлическая отделка — новое и экстравагантное оформление ванной.

Применим ли стиль металлик в ванной комнате? А почему бы и нет. Металлик — новый и прогрессивный вид отделки ванной. Многие уже оценили необычный блеск и авангардизм металлочерепицы. Блестящий металлик придаст ванной великолепный и немного экстравагантный вид. Готовы к экспериментам? Тогда металлик — это ваш выбор.

6. Текстурированная отделка

Текстурированная отделка для зонирования помещения ванной.

Фактурная плитка добавляет глубину цвета и уникальность поверхности в любом уголке ванной комнаты. В зависимости от используемого материала текстура может быть ярко выраженными или практически незаметными. Обычно текстурированную отделку применяют для зонирования помещения.

7. Деревянная плитка

Деревянная плитка.

Деревянная плитка набирает популярность как отделочный материал для ванных комнат. Основное преимущество такого оформления — возможность создания декоративных рисунков «елочка». Текстура вишни, клена или дуба пользуется неизменной популярностью. Вместе с тем, им на смену приходят более долговечные материалы, среди которых керамогранит. Этот материал является оптимальным для ванной, поскольку он устойчив к влаге и грязи. Неожиданно и эстетично выглядит оформление ванной сочетанием плиткой из натурального камня и имитации дерева.

8. Мраморный пол

Мраморный пол.

Мрамор издревле славится своей безупречной красотой. Уникальная фактура и цвет делает его незаменимым отделочным материалом. Вместе с тем, натуральный мрамор стоит немалых денег. Современные производители разработали достойную и бюджетную альтернативу этому материалу. Керамогранит по внешнему виду не отличить от мрамора. Да и технические и эксплуатационные характеристики достойны самой высокой оценки. Керамогранитное покрытие позволит воспроизвести естественную красоту мрамора во всей красе.

9. Шестиугольная плитка

Шестиугольная плитка.

Производители не только выпускают различную по оттенкам и узорам плитку, но и керамику разных форм. Шестиугольная плитка — актуальный и востребованный тренд. Современные производители выпускают эту керамику во всевозможных размерах, фактурах и оттенках. В ванных комнатах большой площади такую плитку можно использовать для создания сложных геометрических рисунков. Сочетаясь с нейтральными тонами в небольших ванных такая плитка создает визуальное ощущение пространства.

Полезный совет: Для создания уникального узора шестиугольную плитку можно выложить в виде большого рисунка. В сочетании с цветными узорами она создаст привлекательные визуальные стили.

10. Плитка «метро»

Плитка «метро».

Плитка «метро» или «кабанчик» известна очень давно. Многим кажется, что это устаревший тренд. Однако, современные производители предлагают разнообразные варианты этой керамики: различных цветов и размеров. Длина и толщина плитка становится больше. При оформлении ванной вы можете комбинировать плитку различных оттенков в горизонтальные или вертикальные полосы, создавая эксклюзивную настенную мозаику.

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