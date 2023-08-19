С какой целью строили деревянные суда, а потом их разбирали после первого же путешествия

История судостроения полнится оригинальными концептами кораблей. Причём среди них найдутся и такие, которые могут показаться настолько нетривиальными, чтобы их посчитали, мягко говоря, нелогичными. Именно так на первых порах можно отнестись к концепции белян - огромных деревянных суден, которые бороздили просторы Волги и Камы всего несколько столетий назад. А всё потому, что эти корабли были...одноразовыми. Однако в действительности их как раз и создавали для одного-единственного путешествия.
Занятный концепт одноразового корабля. /Фото: pinterest.com
Беляна представляла собой плоскодонное грузовое судно, которое отличалось просто громадными по тем временам размерами. Столь броское название эти корабли получили не просто так: дело в том, что их собирали из тех брёвен, брусьев и досок, которые не покрывались предварительно смолой и даже не окрашивались. Вот поэтому и именовали их так — беляны, согласно сохранившемуся светлому цвету древесины.
Огромный корабль из неокрашенной древесины. /Фото: hdpic.club
Историю этих нетривиальных кораблей исследователи ведут с XVI столетия - именно тогда умельцы на отечественных просторах, которые буквально мучались с проблемой контролируемого сплава срубленного леса вниз по течению рек, придумали использовать не небольшие по размерам плоты, а сразу собрать из древесины огромную барку. В этом случае сотни тонн груза точно доберутся до получателя в любой город, стоящий на этой реке, после чего барку останется только разобрать, а всю древесину - благополучно пустить в работу.
Сплавлять древесину на плотах было тяжело и долго. /Фото: pastvu.com
Задумка оказалась настолько удачной, что беляны буквально заполнили течения Волги и Камы, причём на ближайшие триста лет. Это и неудивительно, ведь, по информации редакции Novate.ru, Российское государство на тот момент являлось крупнейшим мировым производителем и экспортёром древесины, а тут такой отличный способ поддерживать отечественную системообразующую отрасль.
Беляна, прошедшая свой единственный рейс по реке Волга. /Фото: uraloved.ru
Древесину для сплава заготавливали тысячи лесорубов на протяжении зимних месяцев. А как только подходило время судоходного сезона, лес требовалось собрать и пустить на строительство беляны. Известно, что для создания барки среднего размера требовалось 240 сосновых и 200 еловых брёвен, причём из каждого типа дерева строили свою часть судна: сосну в основном применяли для строительства бортов, а ель оставляли для днища. И лишь в XIX столеии процесс сооружения этих кораблей начал предусматривать использование гвоздей.
Беляны поражали своими размерами. /Фото: maximonline.ru
Стоит отметить, что конструкция беляны не была примитивной, как это может показаться. Так, например, внутри нескольких слоёв из множества брёвен предусматривалось размещение технических проходов, которые позволяли бы ремонтировать судно в пути при необходимости. Строились также каюты на корме и штурманский мостик, а в некоторых случаях беляны и вовсе оснащались гребцами и парусами - для обеспечения необходимого уровня маневрирования. Впрочем, зачастую эти суда просто двигались вниз по течению.
Макет беляны в музейной экспозиции. /Фото: dreamvillage.ru
Сохранились сведения и о габаритах таких суден: так, по данным редакции Novate.ru, самые большие достигали в длину 120 метров, в ширину - 25 метров, а вместимость барки составляла почти 13 тысяч тонн дерева. Чтобы обслуживать монструозный плавающий объект, задействовали до ста человек экипажа, если корабли были помельче, хватало 15-35 человек. Кроме того, частенько на белянах оказывались также пассажиры и попутные грузы. И казалось бы, что могло помешать существованию столь грандиозного и красивого для своего времени концепта? Но время не щадит никого - как только получили распространение железные дороги и теплоходы, количество производимых дров кардинально упало, и беляны тоже стали не нужны.
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