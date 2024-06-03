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Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Благодаря незаурядному таланту, отличнейшей проработке мельчайших деталей и безупречной анатомической фактуре, работы Филиппа Фараута (Philippe Faraut) с первых же секунд поражают своей реалистичностью, мало кого, оставляя равнодушным. И каждый раз, глядя на эти скульптурные портреты, складывается впечатление, будто все они, заглядывая в самую душу, ведут безмолвный диалог со зрителем, делятся с ним своими искренними эмоциями и переживаниями…

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу


Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Кения.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Мир.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Дочь рыбака.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Застывшее мгновение.

Филипп один из немногих скульпторов, кто работает не только с привычной глиной, бронзой или камнем, но и с фарфором, деревом, а так же воском. Он создал бесчисленное количество различных скульптур от миниатюрных статуэток до внушительных памятников, глядя на которые затаиваешь дыхание, восхищаясь мастерством автора.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Эйнштейн.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Спутанные волосы.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Девочка из племени.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Бедуин.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Тёмные века.

И совсем неудивительно, что его творчеством можно любоваться бесконечно долго. Потому что, каждая из его скульптур выглядит гораздо живее и эмоциональнее любого человека. Глаза, волосы, губы, каждая морщинка, каждая складочка – всё настолько реалистично, что порой очень трудно поверить в то, что это всего лишь умелых рук застывшее творение из глины, а не живой человек.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Аватар.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Каменный цветок.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Воскресным утром.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Стелла.

Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Пэтти.

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