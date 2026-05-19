Растения с тёмными цветами и листьями для уникальной атмосферы в саду

Растения с темными цветами и листьями становятся все более популярны среди садоводов. И это не удивительно. Такие растения выгодно выделяются на фоне других цветов и помогают воплотить в жизнь самые смелые идеи ландшафтного дизайна.

Добавьте в свой сад немного таинственности с этими удивительными растениями.


Анютины глазки «Черный король»

Неприхотливое морозостойкое растение подходит для выращивания как на клумбах, так и в ящиках на балконе.

Петуния Black Cat (Блэк Кэт, Черный кот)

Петуния с удивительными бархатными цветами будет украшать сад с мая по ноябрь.
Калла Black Star (Блэк Стар)

Элегантные и строгие бутоны этого представителя калл станут настоящим украшением пестрой клумбы. Для выращивания этого цветка необходимы плодородные почвы и большое количество солнечного света.
Подсолнечник декоративный Красное Солнце

Этот декоративный подсолнух вырастает до 2 метров и удивляет всех своим соцветием темно-бордового цвета.

Тюльпан ‘Queen of the Night’

Неприхотливый сорт тюльпанов, с выращиванием которых справится даже начинающий садовод. Тюльпан ‘Queen of the Night’ украсит клумбы в конце мая.
Лилия азиатская Ландини

Одна из самых темных представительниц лилий с большим цветком. Имеет бархатистые, коричнево-каштановые лепестки.
Мальва розовая Нигра

Темно-пурпурные цветки смотрятся величественно и благородно. Преимуществом этого растения является то, что оно совсем неприхотливо.

Фиалка лабрадорская

Неприхотливый выносливый вид с темно-фиолетовыми цветками отлично подойдет для выращивания вдоль заборов.


Рябчик шахматный

Рябчик шахматный выглядит очень элегантно и прекрасно сочетается со многими цветами в ландшафтном дизайне. Особого внимания заслуживает окрас лепестков с шахматным рисунком.

Морозник черный

Морозник черный станет одним из самых необычных растений в вашем саду. Зацветает растение довольно рано и прекрасно выдерживает ночные понижения температур.

