Растения с тёмными цветами и листьями для уникальной атмосферы в саду

Растения с темными цветами и листьями становятся все более популярны среди садоводов. И это не удивительно. Такие растения выгодно выделяются на фоне других цветов и помогают воплотить в жизнь самые смелые идеи ландшафтного дизайна.



Добавьте в свой сад немного таинственности с этими удивительными растениями.

Анютины глазки «Черный король»

Петуния Black Cat (Блэк Кэт, Черный кот)

Калла Black Star (Блэк Стар)

Подсолнечник декоративный Красное Солнце

Тюльпан ‘Queen of the Night’

Лилия азиатская Ландини

Мальва розовая Нигра

Фиалка лабрадорская

Рябчик шахматный

Морозник черный

Неприхотливое морозостойкое растение подходит для выращивания как на клумбах, так и в ящиках на балконе.Петуния с удивительными бархатными цветами будет украшать сад с мая по ноябрь.Элегантные и строгие бутоны этого представителя калл станут настоящим украшением пестрой клумбы. Для выращивания этого цветка необходимы плодородные почвы и большое количество солнечного света.Этот декоративный подсолнух вырастает до 2 метров и удивляет всех своим соцветием темно-бордового цвета.Неприхотливый сорт тюльпанов, с выращиванием которых справится даже начинающий садовод. Тюльпан ‘Queen of the Night’ украсит клумбы в конце мая.Одна из самых темных представительниц лилий с большим цветком. Имеет бархатистые, коричнево-каштановые лепестки.Темно-пурпурные цветки смотрятся величественно и благородно. Преимуществом этого растения является то, что оно совсем неприхотливо.Неприхотливый выносливый вид с темно-фиолетовыми цветками отлично подойдет для выращивания вдоль заборов.Рябчик шахматный выглядит очень элегантно и прекрасно сочетается со многими цветами в ландшафтном дизайне. Особого внимания заслуживает окрас лепестков с шахматным рисунком.Морозник черный станет одним из самых необычных растений в вашем саду. Зацветает растение довольно рано и прекрасно выдерживает ночные понижения температур.