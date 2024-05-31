10 древних артефактов, найденных под современными городами

Удивительное рядом: Запретный город, Пекин.
Жители современных мегаполисов нечасто задумывают об истории своих городов и о том, что буквально у них под ногами – «следы прошлого». Но порой археологи, которые ведут раскопки целенаправленно, а то и вовсе ничего не подозревающие обыватели, делают невероятные находки, которые позволяют приоткрыть завесу тайны над тем, как жили на этой территории люди в былые времена.
1. Бревенчатая гать
Удивительное рядом: бревенчатая гать.
Канада
Под Кинг-стрит в канадском Уотерлу обнаружилась гораздо более старая версия дороги. Историческая находка была сделана в 2016 году строительной бригадой, которая наткнулась на что-то, похожее на ряд бревен. Когда это случилось, они вызвали археологов, которые установили, что это бревенчатая дорога, датируемая временами начала строительства города Уотерлу. Бревенчатая гать была построена до 1877 года путем укладки бревен поперек пути, чтобы облегчить прохождение через болота. При постройке подобной дороги поселенцы использовали песок и плотно подогнанных друг к другу стволы деревьев.
2. Римская фреска
Удивительное рядом: римская фреска.
Англия
В 2016 году очередной исторический клад был найден Музеем археологии Лондона во время подыскивания места под новое офисное здание. Под Лайм-стрит, 21 нашли большой кусок стены 2,4 м в длину и 1,5 метра в высоту. Когда археологи повернул эту плиту лицевой стороной вверх, они были ошеломлены, ведь на бывшей стене обнаружилась сложная, расписанная вручную фреска римских времен. Артефакту было почти 2000 лет и на нем были изображены природные сцены, кормление оленей и птиц, а также фрукты и виноград. Музейные эксперты заявили, что произведение искусства скорее всего было сделано по заказу элитной семьи, которая не пожалела денег.
3. Гезер
Удивительное рядом: Гезер.
Израиль
Во время библейских времен ханаанский город Гезер был популярным местом осад. Тот, кто контролировал Гезер, по сути владел богатым торговым путем с востока на запад. Это довольно известное место археологических раскопок изучалось в течение многих десятилетий, но в 2013 году обнаружился совершенно неожиданный факт: руины Гезера располагались на другом городе. Самый ранний слой раскопок Гезера датируется X – VIII веками до нашей эры, но неизвестный ранее слой руин, залегающих глубже, оказался гораздо более древним.
Эти руины, датируемые XIV веком до н.э., скорее всего, принадлежали другому ханаанскому городу, но они имели явное сходство с египетской культурой. К примеру, был найден амулет в виде скарабея, принадлежавший Аменхотепу III, более известному миру, как дед Тутанхамона. Обычно важные города библейской эпохи, как правило, старше официально заявленного возраста, но Гезер, построенный в бронзовом веке, превзошел даже их.
4. Тысячелетние цивилизации
Удивительное рядом: тысячелетние цивилизации.
Ливан
В то время как в Гезере был открыт еще один город, в Бейруте их нашли несколько. В течение 5000 лет ханаанская, финикийская, эллинская, римская и османская цивилизация расцветали одна за другой, добавляя собственного влияния этому городу. Во время раскопок в центре Бейрута, которые проводились с целью восстановления города после разрушительной гражданской войны, были найдены римские руины, в том числе города Кардо Максимус (северо-южные улицы), кварталы, принадлежащие финикийской и эллинистической культурам, ханаанские насыпи и византийский базар. Одной из самых невероятных находок стала коллекция мозаики. И ранее считалось, что Бейрут возник около 3000 г. до н.э., но сейчас это было доказано.
5. Самые старые британские записи
Удивительное рядом: самые старые британские записи.
Англия
В 2016 году под подземной рекой в центре Лондона были обнаружены 405 деревянных пишущих табличек. Эти редкие римские артефакты датируются 43 - 80 годами н.э., что делает их самыми ранним письменными записями, раскопанными в Великобритании. Примерно в те годы римляне вторглись в Британию, поэтому латинские фразы на табличках предоставляют уникальную информацию относительно первых сообществ Лондона - города, который был возведен захватчиками.
6. Храм Эекатля-Кецалькоатля
Удивительное рядом: храм Эекатля-Кецалькоатля.
Мексика
В Мехико археологи в 2016 году под супермаркетом нашли древнюю керамику и восемь человеческих скелетов. В течение многих лет покупатели оставались в неведении, что у них под ногами скрывалось священное место, посвященное богу ветра Эекатлю-Кецалькоатлю. Хотя храм и не настолько величественный, как некоторые другие древние храмы мира, он все равно является замечательной находкой.
В основном он состоит из круглой платформы, 1,2 метра в высоту и 11 метров в диаметре, причем большая часть его оригинальной белой штукатурки сохранилась неповрежденной. Жрецы доиспанского города приносили своему богу на 650-летний алтарь такие дары, как кости птиц, статуи обезьян из обсидиана, колючки кактусов и даже человеческого ребенка.
7. Мальтийские туннели
Удивительное рядом: мальтийские туннели.
Мальта
На средиземноморском острове Мальта есть настоящая подземная тайна. В течение многих столетий (как предполагают ученые), христианский военный орден мальтийских рыцарей построил сложный подземный комплекс для борьбы с мусульманскими силами на Мальте. В 2009 году геодезисты обнаружили при строительстве здания туннели под столицей Мальты Валлеттой. Сеть туннелей восходит к XVI - XVII векам, когда орден оккупировал остров.
Эксперты считают, что туннели являются сантехнической системой, которая обеспечивала Валлетту свежей питьевой водой и канализацией. Проходы с многовековыми металлическими трубами достаточно широки, чтобы по ним мог пройти человек, что облегчало рыцарям обслуживание всей системы.
8. Завод антидепрессантов
Удивительное рядом: завод антидепрессантов.
Турция
В 2007 году засуха испарила большую часть озера Кючюкчекмедже в Турции. Археологи обнаружили ранее затопленное предприятие по производству медпрепаратов с рядом устройств для их приготовления и 700 флаконов с 1400-летними препаратами, среди которых было найдено лекарство для лечения депрессии и сердечных заболеваний. Остатки производства были обгоревшими и скорее всего «завод» был разрушен в 646 году нашей эры врагом Стамбула, аварской империей.
9. Дворец Хубилая
Удивительное рядом: дворец Хубилая.
Китай
Китайские историки считают, что нашли дворец Хубилай-хана, который когда-то стоял рядом с нынешним Запретным городом в Пекине. В 2015 году в ходе мероприятий по техническому обслуживанию Запретного города были обнаружены плитки и фрагменты фарфоровой посуды времен династии Юань (1271-1368). Это вызвало немедленное внимание ученых, поскольку плитки датируются той же эпохой, во время которой в Китае правил Хубилай. Теперь исследователи не ищут потерянный дворец монгольского завоевателя в непосредственной близости от Запретного города, а прямо под ним.
10. Нью-Йоркские гробницы
Удивительное рядом: нью-йоркские гробницы.
США
В 1965 году электрическая компания наткнулась на подземную гробницу. Но по непонятной причине, об этом забыли на полвека. Затем, в 2015 году во время раскопок для реконструкции 100-летнего водовода под Washington Square Park жутковатая находка вновь обнаружилась, но на этот раз рядом нашли еще одну гробницу-близнец. Внутри второй гробницы покоились 20 аккуратных деревянных гробов (а в первой нашли настоящее нагромождение человеческих костей). Размеры 200-летней подземной камеры составляют 4,6 м в ширину и 8,2 м в длину, а также у нее высокие стены и сводчатые потолки. Деревянные двери из гробницы ведут в неизвестном направлении. Что это за склепы — не знает никто.
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