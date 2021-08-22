Вы думали, вас ждет бесконечный медовый месяц, сон на охапке розовых лепестков и вечный подсчет денег из свадебных конвертиков? Ха-ха, как бы не так! Брак — это сурово и брутально.
Публикуем статью онлайн-журнала Pics.ru о том, какие сюрпризы поджидают вас сразу за порогом ЗАГСа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять
Вы думали, вас ждет бесконечный медовый месяц, сон на охапке розовых лепестков и вечный подсчет денег из свадебных конвертиков? Ха-ха, как бы не так! Брак — это сурово и брутально.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии