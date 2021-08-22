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15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

Вы думали, вас ждет бесконечный медовый месяц, сон на охапке розовых лепестков и вечный подсчет денег из свадебных конвертиков? Ха-ха, как бы не так! Брак — это сурово и брутально.

Публикуем статью онлайн-журнала Pics.ru о том, какие сюрпризы поджидают вас сразу за порогом ЗАГСа.

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

15 очень, очень суровых истин о браке, которые вам придётся принять

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