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Зачем нужен пятый карман на джинсах

Согласно канону, у джинсов должно быть пять карманов. Два передних, два задних, а также один «дополнительный» внутренний. Если с первыми четырьмя большими карманами все более-менее и так понятно, то с пятым кармашком все не так просто и очевидно. Для чего же он нужен и как может использоваться? На самом деле в конструкции штанов эта деталь присутствует не просто так.

Зачем нужен пятый карман на джинсах

Зачем нужен пятый карман на джинсах Начать стоит с того, что маленький кармашек в джинсах, который многие называют «пятым» на самом деле никакой не пятый. Джинсы в США появились в 1873 году. Первая модель брюк Levi's 501 (в современной интерпретации) имела не пять, а четыре кармана. Два передних, один задний и один маленький внутренний, о котором собственно сейчас и идет речь. Созданы джинсы были сыном еврея-лоточника Лейбом Штрауссом, который запатентовал в Бюро патентов и торговых марок США изделие под названием «рабочий комбинезон без бретелей с карманами для ножа, денег и монет». Настоящий пятый карман – это второй задний. Он появился только в 1901 году. Зачем нужен пятый карман на джинсах Однако, вернемся к маленькому внутреннему кармашку. В каталогах «Levi's» у него есть абсолютно конкретное обозначение с названием «watch pocket». Учитывая тот факт, что так его называет сам производитель, никаких других версий и спекуляций здесь быть не может. Первоначально четвертый кармашек был сделан для того, чтобы американские работяги могли носить с собой часы (конечно же те, кто мог их себе позволить), которые в то время подвешивались на цепочку. Зачем нужен пятый карман на джинсах Само собой, на практике «watch pocket» использовался далеко не всегда и не только для переноски часов. В него клали зажигалки, деньги, монеты и даже гвозди во время работы.
Благо, конструкция дополнительного кармашка позволяла почти идеально удерживать различные мелкогабаритные предметы всегда под рукой и без риска их потерять. Зачем нужен пятый карман на джинсах


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