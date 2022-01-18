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8 подержанных автомобилей, на которых можно прилично заработать


Mercedes-Benz 190E, который уже можно назвать классическим автомобилем.

Mercedes-Benz 190E, который уже можно назвать классическим автомобилем.

Эксперты eBay Motors составили список лучших автомобилей последних десятилетий, которые оставили заметный след в истории. Пройдет неколько лет и эти машины назовут «классическими», а цена на них вырастет. Сейчас же они могут стать выгодным капиталовложением.

1. Mercedes-Benz 190E (1985-1993)


Седан Mercedes-Benz 190E - главный конкурент BMW M3.

Седан Mercedes-Benz 190E - главный конкурент BMW M3.

 

В компании Daimler-Benz потратили миллиарды на проектирование автомобиля, который стал бы лучшим в своем классе. И немцам это удалось. Mercedes-Benz 190E завоевал симпатии водителей простой, но привлекательной внешностью и технически передовой конструкцией. Также машина получила многое от роскошных седанов S-Class. В наши дни на дорогах еще можно встретить немало 190E. Это недооцененный автомобиль, который станет отличной немецкой «классикой».

2. Mazda MX-5 Miata (1989-1997)


Mazda MX-5 Miata – маленький японский родстер.

Mazda MX-5 Miata – маленький японский родстер.

 

Mazda MX-5 Miata 1989 года была разработана как современная интерпретация классического британского родстера. За 25 лет было продано 900 000 Miata, и модель стала одним из самых узнаваемых японских спортивных автомобилей. Надежность, доступность и относительная распространенность делают его отличным спорткаром.
Через четверть века машины первого поколения уже можно уверено считать классическими.

3. Subaru SVX (1991-1997)


Subaru SVX – японский гран-туризмо с дизайном от Джуджаро.

Subaru SVX – японский гран-туризмо с дизайном от Джуджаро.

 

Один из самых интересных японских автомобилей 1990-х годов Subaru SVX теперь практически забыт. В 1989 году знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро спроектировал концептуальный обтекаемый кузов без резких граней. Серийные автомобили выпускались с минимальными отличиями от концепт-кара. Самая же главная «фишка» машины – окно в окне.
Спортивное купе Subaru SVX с необычными окнами в окнах.

Спортивное купе Subaru SVX с необычными окнами в окнах.

 

Как и все Subaru, купе SVX получило полный привод, а также 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 231 л.с. К сожалению, большой вес и вялая 4-скоростная автоматическая коробка передач убивали всю динамику. Тем не менее, владельцы машины обнаружили у нее большой потенциал. Установка ручной КПП и модернизация тормозов позволяет этому GT купе стать «классикой» уже в ближайшее время.

4. Volkswagen Corrado VR6 (1992-1994)


2,9-литровая версия Volkswagen Corrado VR6.

2,9-литровая версия Volkswagen Corrado VR6.

 

Corrado VR6 был очень хорошим автомобилем, который появился в неудачное для Volkswagen время. Это великолепное переднеприводное купе 2+2, построенное на платформе Volkswagen Golf.
Volkswagen Corrado VR6, который уже можно считать классическим автомобилем.

Volkswagen Corrado VR6, который уже можно считать классическим автомобилем.

 

В версии VR6 использовался новый компактный 2,9-литровый двигатель, который развивал 190 лошадиных сил и разгонял автомобиль от нуля до 100 км/ч за 6,7 секунды. Несмотря на внушительные технические характеристики, «народное» имя марки Volkswagen и высокая цена не привлекли покупателей. Дорогая «форсированная» версия VR6 была еще более редкой. Сегодня чистые линии автомобиля, впечатляющая производительность и ограниченный выпуск делают Corrado VR6 претендентом на статус классического автомобиля следующего поколения.

5. Porsche 944 (1982-1991)


944-й – модель, которую не все считают «классическим» Porsche.

944-й – модель, которую не все считают «классическим» Porsche.

 

Porsche 944 начали выпускать в 1982 году, и он считался одним из лучших спортивных автомобилей своей эпохи. Полноприводная машина с рядным 4-цилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, расположенным спереди, считалась очень удачной. Это подтверждают и огромные продажи модели.
Турбированное купе Porsche 944.

Турбированное купе Porsche 944.

 

Стоить заметить, что «настоящие» фанаты Porsche не воспринимают модель всерьез из-за «неклассического двигателя» и доступности. К тому же, 944-й был совместной разработкой Porsche, Volkswagen и Audi. Тем не менее, многие из 164 тысяч проданных машин стали «первыми Porsche» для водителей по всему миру.

6. Mazda RX-7 (1991-2002)


Японский спорткар Mazda RX-7.

Японский спорткар Mazda RX-7.

 

Третье поколение RX-7 от Mazda стало первым японским спортивным автомобилем с твин-турбо. Благодаря двигателю мощностью 252 л.с. обеспечивается разгон от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Mazda RX-7 и в наши дни выглядит довольно привлекательно, а популярность в сообществе уличных гонщиков делает модель одним из самых популярных автомобилей 1990-х годов.

7. BMW M3 Е30 (1986-1992)


Первое поколение знаменитого спортивного седана BMW M3.

Первое поколение знаменитого спортивного седана BMW M3.

 

Прошло уже 30 лет, как появилось первое поколение BMW M3, ставшее культовым автомобилем баварской компании. Многие его называют лучшей моделью, когда-либо созданной в M-Motorsport. Благодаря особому подходу в проектировании получилось нечто большее, чем гоночный автомобиль, допущенный к дорогам общего пользования.
BMW M3 Е30 в гоночной раскраске.

BMW M3 Е30 в гоночной раскраске.

 

Первое поколение M3 создано на базе BMW 3-Series E30. В M3 соединяются гоночные характеристики, превосходная управляемость, практичность немецкого седана. Сегодня BMW M3 Е30 в хорошем состоянии стоит как новый M3, оставаясь стандартом, с которым сравнивают каждую новую модель.

8. Honda NSX (1990-2005)


Honda NSX – один из лучших спортивных автомобилей 1990-х.

Honda NSX – один из лучших спортивных автомобилей 1990-х.

 

Появившаяся в 1990 году Honda NSX подняла планку качества и надежности спортивных автомобилей на новую высоту. Машина впервые получила цельноалюминиевый кузов и шасси, электронный усилитель руля, электронную педаль газа. 3,0-литровый атмосферный двигатель V6 также имел ряд новшеств, таких как титановые шатуны и платиновые свечи зажигания. Благодаря этому мотор выдавал 270 л.с. Настраивать подвеску Honda NSX помогал легендарный гонщик Формулы-1 Айртон Сенна. Теперь же это один из самых желанных автомобилей, который скоро станет «классикой».

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