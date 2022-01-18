8 подержанных автомобилей, на которых можно прилично заработать

Mercedes-Benz 190E, который уже можно назвать классическим автомобилем.

1. Mercedes-Benz 190E (1985-1993)

Седан Mercedes-Benz 190E - главный конкурент BMW M3.

2. Mazda MX-5 Miata (1989-1997)

Mazda MX-5 Miata – маленький японский родстер.

3. Subaru SVX (1991-1997)

Subaru SVX – японский гран-туризмо с дизайном от Джуджаро.

Спортивное купе Subaru SVX с необычными окнами в окнах.

4. Volkswagen Corrado VR6 (1992-1994)

2,9-литровая версия Volkswagen Corrado VR6.

Volkswagen Corrado VR6, который уже можно считать классическим автомобилем.

5. Porsche 944 (1982-1991)

944-й – модель, которую не все считают «классическим» Porsche.

Турбированное купе Porsche 944.

6. Mazda RX-7 (1991-2002)

Японский спорткар Mazda RX-7.

7. BMW M3 Е30 (1986-1992)

Первое поколение знаменитого спортивного седана BMW M3.

BMW M3 Е30 в гоночной раскраске.

8. Honda NSX (1990-2005)

Honda NSX – один из лучших спортивных автомобилей 1990-х.