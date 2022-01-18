8 подержанных автомобилей, на которых можно прилично заработать

Mercedes-Benz 190E, который уже можно назвать классическим автомобилем.
Эксперты eBay Motors составили список лучших автомобилей последних десятилетий, которые оставили заметный след в истории. Пройдет неколько лет и эти машины назовут «классическими», а цена на них вырастет. Сейчас же они могут стать выгодным капиталовложением.
1. Mercedes-Benz 190E (1985-1993)
Седан Mercedes-Benz 190E - главный конкурент BMW M3.
В компании Daimler-Benz потратили миллиарды на проектирование автомобиля, который стал бы лучшим в своем классе. И немцам это удалось. Mercedes-Benz 190E завоевал симпатии водителей простой, но привлекательной внешностью и технически передовой конструкцией. Также машина получила многое от роскошных седанов S-Class. В наши дни на дорогах еще можно встретить немало 190E. Это недооцененный автомобиль, который станет отличной немецкой «классикой».
2. Mazda MX-5 Miata (1989-1997)
Mazda MX-5 Miata – маленький японский родстер.
Mazda MX-5 Miata 1989 года была разработана как современная интерпретация классического британского родстера. За 25 лет было продано 900 000 Miata, и модель стала одним из самых узнаваемых японских спортивных автомобилей. Надежность, доступность и относительная распространенность делают его отличным спорткаром. Через четверть века машины первого поколения уже можно уверено считать классическими.
3. Subaru SVX (1991-1997)
Subaru SVX – японский гран-туризмо с дизайном от Джуджаро.
Один из самых интересных японских автомобилей 1990-х годов Subaru SVX теперь практически забыт. В 1989 году знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро спроектировал концептуальный обтекаемый кузов без резких граней. Серийные автомобили выпускались с минимальными отличиями от концепт-кара. Самая же главная «фишка» машины – окно в окне.
Спортивное купе Subaru SVX с необычными окнами в окнах.
Как и все Subaru, купе SVX получило полный привод, а также 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 231 л.с. К сожалению, большой вес и вялая 4-скоростная автоматическая коробка передач убивали всю динамику. Тем не менее, владельцы машины обнаружили у нее большой потенциал. Установка ручной КПП и модернизация тормозов позволяет этому GT купе стать «классикой» уже в ближайшее время.
4. Volkswagen Corrado VR6 (1992-1994)
2,9-литровая версия Volkswagen Corrado VR6.
Corrado VR6 был очень хорошим автомобилем, который появился в неудачное для Volkswagen время. Это великолепное переднеприводное купе 2+2, построенное на платформе Volkswagen Golf.
Volkswagen Corrado VR6, который уже можно считать классическим автомобилем.
В версии VR6 использовался новый компактный 2,9-литровый двигатель, который развивал 190 лошадиных сил и разгонял автомобиль от нуля до 100 км/ч за 6,7 секунды. Несмотря на внушительные технические характеристики, «народное» имя марки Volkswagen и высокая цена не привлекли покупателей. Дорогая «форсированная» версия VR6 была еще более редкой. Сегодня чистые линии автомобиля, впечатляющая производительность и ограниченный выпуск делают Corrado VR6 претендентом на статус классического автомобиля следующего поколения.
5. Porsche 944 (1982-1991)
944-й – модель, которую не все считают «классическим» Porsche.
Porsche 944 начали выпускать в 1982 году, и он считался одним из лучших спортивных автомобилей своей эпохи. Полноприводная машина с рядным 4-цилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, расположенным спереди, считалась очень удачной. Это подтверждают и огромные продажи модели.
Турбированное купе Porsche 944.
Стоить заметить, что «настоящие» фанаты Porsche не воспринимают модель всерьез из-за «неклассического двигателя» и доступности. К тому же, 944-й был совместной разработкой Porsche, Volkswagen и Audi. Тем не менее, многие из 164 тысяч проданных машин стали «первыми Porsche» для водителей по всему миру.
6. Mazda RX-7 (1991-2002)
Японский спорткар Mazda RX-7.
Третье поколение RX-7 от Mazda стало первым японским спортивным автомобилем с твин-турбо. Благодаря двигателю мощностью 252 л.с. обеспечивается разгон от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Mazda RX-7 и в наши дни выглядит довольно привлекательно, а популярность в сообществе уличных гонщиков делает модель одним из самых популярных автомобилей 1990-х годов.
7. BMW M3 Е30 (1986-1992)
Первое поколение знаменитого спортивного седана BMW M3.
Прошло уже 30 лет, как появилось первое поколение BMW M3, ставшее культовым автомобилем баварской компании. Многие его называют лучшей моделью, когда-либо созданной в M-Motorsport. Благодаря особому подходу в проектировании получилось нечто большее, чем гоночный автомобиль, допущенный к дорогам общего пользования.
BMW M3 Е30 в гоночной раскраске.
Первое поколение M3 создано на базе BMW 3-Series E30. В M3 соединяются гоночные характеристики, превосходная управляемость, практичность немецкого седана. Сегодня BMW M3 Е30 в хорошем состоянии стоит как новый M3, оставаясь стандартом, с которым сравнивают каждую новую модель.
8. Honda NSX (1990-2005)
Honda NSX – один из лучших спортивных автомобилей 1990-х.
Появившаяся в 1990 году Honda NSX подняла планку качества и надежности спортивных автомобилей на новую высоту. Машина впервые получила цельноалюминиевый кузов и шасси, электронный усилитель руля, электронную педаль газа. 3,0-литровый атмосферный двигатель V6 также имел ряд новшеств, таких как титановые шатуны и платиновые свечи зажигания. Благодаря этому мотор выдавал 270 л.с. Настраивать подвеску Honda NSX помогал легендарный гонщик Формулы-1 Айртон Сенна. Теперь же это один из самых желанных автомобилей, который скоро станет «классикой».
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