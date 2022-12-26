Как технологии влияют на химию мозга

Мы все знаем это чувство. Вы суете руку в карман или сумку, чтобы достать телефон, но его там не оказывается. И сразу же сердце делает сальто. Где я мог его оставить? В офисе? В баре? Завалился под сиденье в машине? Начинается паника. Чем бы вы не были заняты в этот момент, это уже не имеет значение – главное, это найти свой телефон, причем немедленно.
Почему мы ведем себя как истеричные шизофреники, когда теряем свою любимую игрушку? Почему так сложно держать себя в руках и не заходить в привычные социальные сети хотя бы день? Оказывается, современные технологии сильно повлияли на химию нашего мозга, да так, что мы уже стали несильно отличаться от кокаиновых наркоманов. Мы расскажем, что именно творится в мозгу, когда вы используете свои любимые гаджеты.
Гаджеты вызывают стресс, а не снимают его
Использование современных устройств повышает уровень кортизола, гормона стресса. Интернет дал нам открытый доступ к информации и развлечением. Но вместе с тем, из интернета мы узнаем плохие новости и видим то, что раздражает большую часть населения Земли, регулярно пользующегося всемирной сетью: инстаграмы людей, выкладывающие фотографии еды. Исследование, в ходе которого измерялся уровень кортизола у детей, играющих в течение дня в видеоигры на компьютере и телефоне, показало, что те, кто проводит за устройствами больше трех часов в день, имеют значительно более высокие уровни стресса, чем дети из контрольной группы.
Вы больше узнаете, но быстрее забываете
Когда мы узнаем что-то новое, нашему мозгу требуется время, чтобы перенести полученные знания в долгосрочную память. Но постоянное использование технологий мешает этому процессу. 9 часов в день мы пялимся в монитор компьютера на работе, по дороге домой смотрим новости или пишем текстовые сообщения в телефоне, а дома ужинаем перед телевизором и ложимся спать. На следующий день все сначала. Многие люди живут так, и ученые считают, что такой образ жизни разрушает мозг. Если не перестать бегать от одного гаджета к другому в течение дня, вы никогда не сможете научиться ничему новому.
Яркий экран нарушает сон
Невроли утверждают, что свет, который излучают телефоны, планшеты и компьютеры, подавляет выработку мелатонина, гормона сна. В прошлом, когда наступала ночь, мозг секретировал мелатонин, который говорил нашему телу, что пора отключиться на несколько часов. Даже искусственный свет подавляет эту реакцию, заставляя мозг считать, что на улице еще день. Каждый раз, перед сном проверяя входящие сообщения, вы убеждаете свой мозг держать вас бодрым. И недостаток сна может привести к депрессии, когнитивным расстройствам, а потом, да-да, к организации собственного бойцовского клуба.
Интернет делает нас глупее
Конечно, когда мы проходим онлайн-тесты или почитываем твиттер Кличко, кажется, что мы наоборот умнеем день ото дня. Но, опять же, исследования, проводимые на интернет-зависимых, показали, что при чрезмерном увлечении веб-серфингом снижается толщина коры тех участков мозга, которые помогают нам размышлять над проблемой. Мы можем научиться большему, но при этом потеряем остроту критического мышления.
Интернет – тот же кокаин
МРТ показывают, что мозг интернет-зависимых выглядит так же, как и мозг кокаиновых наркоманов и алкоголиков. Постоянный нечем неограниченный доступ во всемирную сеть сильно затрудняет задачу избавиться от интернет-зависимости. Конечно, большинство из нас не станут полноправными наркоманами, но у всех нас происходят изменения в мозгу, вызванные привычкой не расставаться с гаджетами. Твой наркотик – Google, а дилер – интернет-провайдер.
Плюсы: видеоигры могут улучшить мыслительный процесс
Сканирование мозга геймеров показало, что игры могут увеличить количество серого вещества в областях мозга, отвечающих за планирование и долгосрочную память. Так что, если вас серьезно напугали предыдущие пункты, есть, по крайней мере, одно утешение: игры, в умеренном количестве, конечно, действительно могут развить ваш мозг.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии