Как вырастить редис в картонных лотках от яиц

К выращиванию редиса в парнике можно приступать уже в середине-конце марта. Оптимальная температура для выращивания редиса — 18 градусов. Отличные результаты даст посев нестандартным способом — в картонных лотках от яиц.

Каждый опытный огородник знает, что редис нельзя загущать. И для того чтобы избежать этого и понадобятся картонные лотки. Этот способ выращивания можно использовать как для парников, так и для открытого грунта.

Перед посадкой очень важно хорошо увлажнить почву, чтобы земля размокла до состояния кашицы. Поместите в обильно смоченную землю яичные лотки так, чтобы не было воздушного зазора между лотком и землей.







Заполните лотки плодородным субстратом и положите в каждую ячейку по семени редиса.







Сверху присыпьте семена песком и увлажните почву.



Первые всходы появятся примерно через неделю. Преимуществом выращивания в лотках является то, что всходы не придется пропалывать и прореживать, они будут располагаться на оптимальном расстоянии друг от друга. Кроме того, при таком способе посадки не требуется постоянное рыхление. Сами же лотки от яиц выполняют функцию мульчи, поддерживая оптимальную влажность почвы. Лотки не будут препятствовать росту, так как корни редиса легко прорастают через влажные картонные ячейки.

Таким образом можно выращивать не только редис, но и другие корнеплоды, а также салат.Подробнее о выращивании редиса в лотках от яиц смотрите на видео: