Как живут русские, застрявшие на Бали

Почему не стоит обвинять туристов в неосознанности
20 апреля был ровно месяц, как на Бали ограничили въезд туристов. Это означает, что теперь категории людей «в отпуске» здесь нет: есть те, кто жили и продолжают жить, а есть — «застрявшие». Важно прояснить: «застрявших осознанно», то есть людей, которые приехали на остров, предполагая, что ситуация может сложиться таким образом — единицы. Многие прилетели на Бали задолго до того, как начали закрываться границы и отменяться рейсы, и у большинства были на руках обратные билеты, которые просто «сгорели». Я, например, улетела в Азию 24 февраля, когда еще никто не предполагал, что какая-то из стран может в ближайшем будущем ограничить въезд. При этом изменить что-либо — например, купить билет и улететь раньше — было практически невозможно. Стоимость билетов на ближайшие даты во второй половине марта вырастала в несколько раз, а спрогнозировать, будет ли какой-то рейс через хотя бы через неделю, не могли даже авиакомпании. В итоге люди покупали второй-третий билет, но все равно не улетали. Я лично общалась с сотрудником «Аэрофлота» 29 марта, и мне отвечали, что все рейсы на апрель подтверждены. Однако уже на следующий день официально объявили об отмене регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и другими странами. В целом, все происходящее в конце марта напоминало какой-то бесконечный шахматный турнир: встаешь утром, а тебе объявляют, что правила игры сегодня снова поменялись. Это очень выматывало, поэтому, когда стало ясно, что попытки с авиабилетами бесполезны, в какой-то степени стало легче.
Вывозят ли на родину
Застрявших на Бали вывозят, но очень медленно. Это объяснимо: в условиях ограничения числа людей, которые могут прилететь в Россию из-за рубежа, одних нас, «балийских», очень много. В конце марта официальные СМИ озвучивали, что на Бали оставались 4500 человек. По состоянию на 24 апреля из Денпасара в Россию было три вывозных рейса. Вывозные рейсы — платные для всех, у кого был куплен билет иностранной авиакомпании, и бесплатные, если «сгорел» билет отечественного авиаперевозчика. С первым рейсом случилась неразбериха: в 15:40 «Аэрофлот» отправила письма своим пассажирам со сгоревшими билетами, информируя, что их рейс будет осуществляться в тот же день, 8 апреля, в 21:10 по местному времени. В расписании такого рейса не было, лететь никто не планировал. Таким образом, у людей было три-четыре часа, чтобы прочитать письмо, собрать вещи, сдать виллы-байки-машины, собрать чемоданы и добраться до аэропорта — из некоторых точек острова этот путь может составлять и три часа. Но те, кто очень хотел, как-то успели. Со вторым рейсом было чуть понятнее: на борт пускали только проживающих в Москве или Московской области — нужно было предоставить прописку или договор аренды квартиры. Третий рейс из Денпасара улетел во Владивосток 24 апреля и был возможен только для жителей Дальневосточного федерального округа. Четвертый рейс запланирован с двумя остановками: в Самаре и Сочи, и будет доступен для жителей нескольких регионов, граничащих Самарской областью и Краснодарским краем. Долгосрочных прогнозов по вывозным рейсам нет.
Как живет остров в условии пандемии
По данным на 24 апреля, на Бали было зарегистрировано 177 случаев заболевания COVID-19. Власти по-прежнему не объявили обязательный режим самоизоляции — вероятно, потому, что плотность людей сейчас действительно невысока. С начала апреля на острове закрыты основные места скопления туристов, в том числе пляжи. Казалось бы, заблокировать доступ к океану почти невозможно, но балийская полиция работает хорошо: в ключевых туристических районах вдоль береговой линии стоят охранники, а основные выходы на пляж в прямом смысле заколочены — палками, досками, сетками, или всем сразу. Запрещено собираться большими группами и проводить мероприятия. Закрыты серф- и йога-школы, не принимают гостей многие отели, перекрыты дороги к основным туристическим объектам — храмам, водопадам, рисовым террасам. Часто на входе в магазин или кафе вас встречает человек с санитайзером, в какие-то супермаркеты вовсе не пускают без масок. Многие кафе успели закрыться, но затем снова открыться; некоторые работают только в режиме доставки. Сегодня во время пробежки я встретилась со знакомым балийцем, который держит в Чангу кофейню. Он сообщил, что с завтрашнего дня его заведение закрыто для посещения, потому что утром у него состоялся серьезный разговор с полицейскими: те требуют, чтобы каждый посетитель сидел за отдельным столиком. Балиец считает, что для него проще временно не работать, чем объяснять парам, что они должны сесть отдельно. При всем этом в условиях снижения спроса уменьшилась стоимость аренды жилья — не в разы, примерно на 10-15%, потому как некоторые арендодатели решили просто перестать сдавать виллы. Можно арендовать хороший байк за 5000-7000 рублей в месяц, что тоже дешевле, чем в обычное время.
О суперспособности русских
Люди быстро приспосабливаются к обстоятельствам, а может, это еще и особенность наших людей — держаться вместе и организовывать более-менее комфортную жизнь даже в сложный период. Количество услуг и дел, которые можно обнаружить в чате русских на Бали, восхищает: массажисты, йоги, инструкторы по вождению, мастера маникюра и тату, продавцы гречки. С карантином или без него, найти можно кого угодно. Предполагаю, что такое комьюнити сформировалось на Бали давно, но сейчас обрело новый формат: люди объединяются для поиска совместного жилья, советуют, к какому обратиться стоматологу, обсуждают, где купить «нормальный хлеб». Меня это суперспособность русских везде быть русскими искренне умиляет. Несмотря на то, что — объективно — проводить карантин на острове легче, чем в однушке в Москве, многие хотят домой. Потому что устали от неизвестности, в России пожилые родственники, или бизнес, требующий присутствия. Да и элементарно — не у всех есть с собой финансовая подушка на неопределенный срок. В целом, эмоциональный настрой у людей совершенно разный. Есть и те, кого сложившаяся ситуация совершенно устраивает: визы всем туристам автоматически продлили, сезон дождей только что закончился, жара спадает, по вечерам можно ловить прохладный бриз. И есть надежда, что скоро-таки откроется океан, и — это уже общемировое — «все будет как раньше». Большинство из нас осознает: в условиях мировой пандемии мы оказались запертыми в действительно прекрасном месте. Однако если бы был выбор, многие, я уверена, предпочли бы остаться в одной стране со своими близкими. И я в их числе
