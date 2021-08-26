Тюбик водки, вызов духов и гламурная драка: Как наши «Великие» разыгрывали друг-друга и окружающих

В некоторых странах в День смеха принято устраивать розыгрыши в первую половину дня, а любители пошутить после обеда рискуют прослыть «апрельскими дураками». Наших знаменитых соотечественников это никогда не смущало — они умудрялись шутить, пусть и не всегда удачно, 365 дней в году.