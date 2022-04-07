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Вот он, самый совершенный секс-робот в мире

Вот он, самый совершенный секс-робот в мире

Спешим сообщить благую весть из мира кукольной индустрии. Компания по производству секс-кукол RealDoll вышла на качественно новый уровень. Она представила секс-робота (назвать эту совершенную конструкцию куклой клавиатура не поворачивается), который может сквернословить во время секса, потеет и становится теплее в самых нужных местах. В общем, ведет себя совсем как живая темпераментная девушка в начале романа!

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Учитывая то, как реалистично выглядят предыдущие модели секс-кукол марки RealDoll, на нового секс-робота можно возложить большие ожидания!

Вот он, самый совершенный секс-робот в мире

Начало продаж секс-робота запланировано на 2017 год, а стоить это удовольствие будет примерно 15 тысяч долларов. Согласись, не так уж и дорого за регулярный секс и ни одного намека не женитьбу!

Вот он, самый совершенный секс-робот в мире

Кстати, некоторые уже живут с куклами и вполне довольны.

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