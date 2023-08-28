В Британии нашли топоры ледникового периода: кто и для чего их использовал 300 тыс. лет назад

Во времена ледникового периода, когда территория современной Британии была заселена древними слонами и львами и когда людям приходилось выживать в очень суровых условиях, в помощь им были каменные орудия. Несколько таких топоров обнаружили недавно археологи в долине Медуэй. Этим артефактам 300 тысяч лет и они прольют свет на жизнь древних обитателей этой части Европы – предков неандертальцев.
Сюрприз на склоне реки
Археологи из Калифорнии нашли топоры во время раскопок в британском графстве Кент, работая на склоне холма выше долины Медуэй. Рукотворные предметы из камня находились в глубоких отложениях ледникового периода, которые когда-то заполняли русло древней реки и сохранились тут до наших дней.
Место, в котором проводили раскопки.
«Урожай», найденный на склоне холма, оказался внушительным: 800 (!) древних предметов из камня, возраст которых, по оценке специалистов, более 300 тыс. лет. Среди них были два больших ножа, изготовленных из кремния, которые ученые идентифицировали как ручные топоры древних жителей этих мест. Оба топора симметрично сколоты по обеим сторонам и имеют режущую кромку. У каждого длинный и тонко обработанный острый наконечник и широкое основание. Длина самого большого топора – более 30 сантиметров.
Артефакт поразил археологов.
Старший археолог Калифорнийского университета Летти Ингри рассказали журналистам, что обычно подобные оружия ученые обозначают термином «гигантские» в том случае, если их длина превышает 22 сантиметра, но найденный топор из Кента почти в полтора раза больше. Самый большой из когда-либо найденных на Туманном Альбионе каменных топоров был длиной 29,5 см, так что свежая находка, действительно, необычайно велика.
Каменный топор, которому не более 300 000 лет.
Находки из Кента.
Считается, что такой тип древнего инструмента, предки современных людей использовали для разделки убитых животных на охоте, а также для последующей разделки их мяса дома – при готовке. Однако топор, о котором идет речь, слишком велик для того, чтобы его можно было свободно держать в руке. Это удивило учёных. Возможно, хозяин этого предмета был человеком очень крупным. Иначе он просто не смог бы справиться с таким топором.
Есть и другое предположение: «гигантский» предмет, найденный в Кенте, мог иметь не практическое, а символическое значение, то есть был изготовлен для демонстрации силы и мастерства. Возможно, он лежал в доме хозяина на видном месте – чтобы произвести впечатление на гостей и вызвать у них трепет и уважение к главе семейства.
Жизнь полмиллиона лет назад
Участок в Кенте, на котором производились раскопки, считается очень важным для изучения периода ранней доисторической истории Британии. В это время начали формироваться неандертальцы, их культура, а возможно, имело место и деление территории между неандертальцами и другими древними человеческими видами.
Примерно так выглядели люди 300 тыс. лет назад.
Тогда, в Ледниковый период, долина Медуэй выглядела очень живописно. Это были дикие лесные места с холмами и долинами, испещренными реками.
По берегам рек ходили благородные олени, лошади, а также млекопитающие, которые современным британцам в этих краях даже не снились. Например, тут обитали львы, а также вымершие ныне слоны с прямыми бивнями – гиганты высотой около 6 метров и весом 3-4 тонны.
Так выглядел слон с прямыми бивнями, обитавший на территории современной Британии.
Кстати, именно в этот период, около 300 тыс. лет назад, согласно сделанному ранее открытию немецких ученых, предки людей надели «шубы». Они начали убивать покрытых густой шерстью животных (например, пещерных медведей) и мастерить из их шкур подобие одежды.
Как находка поможет учёным
Впрочем, вернёмся к найденным топорам. Хотя артефакты подобного возраста встречались в долине Медуэй и раньше, это первый случай, когда археологи нашли их во время крупномасштабных раскопок. Изучение их совместно с другими обнаруженными предметами поможет пролить свет на жизнь доисторических людей.
Неандертальцы в пещере.
Также благодаря этим находкам появилась возможность понять, как развивался ландшафт ледникового периода 300 000 тыс. лет назад.
Кроме того, в рамках программы научного анализа, в которой участвуют не только американские ученые, но и сотрудники британских институтов, специалисты попытаются составить картину того, как древние каменные предметы помогли людям ледникового периода адаптироваться к столь суровым условиям и почему для этого имело большое значение именно данное место в Кенте.
Древние находки ещё предстоит тщательно изучить.
Однако всему своё время и процесс разгадки этих ребусов будет происходить последовательно. В данный момент ученые выясняют, кто создал найденные артефакты и для чего они использовались.
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