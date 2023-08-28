В Британии нашли топоры ледникового периода: кто и для чего их использовал 300 тыс. лет назад

Сюрприз на склоне реки

Место, в котором проводили раскопки.

Артефакт поразил археологов.

Каменный топор, которому не более 300 000 лет.

Находки из Кента.

Жизнь полмиллиона лет назад

Примерно так выглядели люди 300 тыс. лет назад.

Так выглядел слон с прямыми бивнями, обитавший на территории современной Британии.

Как находка поможет учёным

Неандертальцы в пещере.

Древние находки ещё предстоит тщательно изучить.