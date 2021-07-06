Сказочные превращения

Природа — это особенный мир, наполненный удивительными существами и яркими красками. В нем живут самые разные существа: пугающие, красивые, непонятные. Зачастую даже самый скептически настроенный человек, остановившись и оглядевшись вокруг, сможет увидеть в окружающих его созданиях что-то сказочное.



Взять, например, насекомых. Многие любят бабочек с их цветными узорами на крыльях. Словно крошечные полотна искусного художника, они перелетают с цветка на цветок. А вот стадии, предшествующие появлению такого чуда, у многих вызывают не самые восторженные эмоции. Между прочим, зря! Мы решили показать, что гусеницы бывают очень красивыми и тоже достойны восхищения. Смотрите фото «до» и «после» и удивляйтесь.



Attacus Atlas











Automeris io











Cecropia











Acraga coa











Polyura sempronius











Papilio polyxenes











Papilio troilus











Acharia Stimulea











Phobetron pithecium











Isochaetes Beutenmuelleri











Syssphinx hubbardi











Morpho menelaus











Megalopyge opercularis











Cerura vinula











Greta oto











Isa textula











Battus philenor











Apatelodes torrefacta











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