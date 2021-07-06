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Сказочные превращения

Природа — это особенный мир, наполненный удивительными существами и яркими красками. В нем живут самые разные существа: пугающие, красивые, непонятные. Зачастую даже самый скептически настроенный человек, остановившись и оглядевшись вокруг, сможет увидеть в окружающих его созданиях что-то сказочное.

Взять, например, насекомых. Многие любят бабочек с их цветными узорами на крыльях. Словно крошечные полотна искусного художника, они перелетают с цветка на цветок. А вот стадии, предшествующие появлению такого чуда, у многих вызывают не самые восторженные эмоции. Между прочим, зря! Мы решили показать, что гусеницы бывают очень красивыми и тоже достойны восхищения. Смотрите фото «до» и «после» и удивляйтесь.

Attacus Atlas

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Automeris io

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Cecropia

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Acraga coa

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Polyura sempronius

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Papilio polyxenes

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Papilio troilus

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Acharia Stimulea

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Phobetron pithecium

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Isochaetes Beutenmuelleri

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Syssphinx hubbardi

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Morpho menelaus

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Megalopyge opercularis

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Cerura vinula

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Greta oto

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Isa textula

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Battus philenor

Сказочные превращения

Сказочные превращения

Apatelodes torrefacta

Сказочные превращения

Сказочные превращения

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