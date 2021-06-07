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Простейший способ удаления застарелого нагара со сковороды, чтобы она сияла как новенькая


Простейший способ удаления застарелого нагара со сковороды, чтобы она сияла как новенькая

Застаревший жир на посуде для готовки не просто портит ее внешний вид, он мешает хозяйке (или хозяину) использовать данный предмет с полной эффективностью. Проблема заключается в том, что избавиться от многолетнего прикипевшего жира к сковороде не так-то просто. Особенно, если не знаешь, что способно помочь в данном непростом деле. Именно по этой причине стоит обязательно взять на вооружение один действенный способ очистки.

Вот, что понадобится. /Фото: youtune.com.

Вот, что понадобится. /Фото: youtune.com.

 

Что понадобится: отвертка, нашатырный спирт, полиэтиленовые пакеты или мешки для мусора, недлинный шнурок, губка для посуды, таз с водой.

Важно: нашатырный спирт обладает резким запахом. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, в процессе работы рекомендуется использовать повязку для дыхательных путей и перчатки.
Готовим к чистке. /Фото: youtune.com.

Готовим к чистке. /Фото: youtune.com.

 

Итак, если сковорода имеет пластиковую рукоятку, то первым делом ее нужно будет снять. Поможет в этом деле обыкновенная отвертка. Ручка чистится от жира отдельно при помощи губки (в том числе металлической) с использованием моющего средства и теплой воды. Мыть «народным методом» жир будем только на самой сковороде. Для этого берем 2-3 целлофановых пакета и убедившись в их герметичности, складываем один в один.

Кладем в пакет. /Фото: youtune.com.

Кладем в пакет. /Фото: youtune.com.

 

Когда это будет сделано, берем нашу сковороду и помещаем внутрь пакетов. После этого кладем ее на стол и выдавливаем из пакетов воздух. Когда это будет сделано выливаем на сковородку 50-100 мг нашатырного спирта, плотно затягиваем пакеты и перевязываем их заранее приготовленным шнуром.
Отчистится даже пальцем. /Фото: youtune.com.

Отчистится даже пальцем. /Фото: youtune.com.

 

Еще раз убедившись в герметичности пакетов, начинаем хорошенько трясти их, постоянно переворачивая. Это необходимо делать для того, чтобы нашатырный спирт равномерно распределился и очистил все части сковороды. После этого выносим завязанные пакеты на балкон и оставляем там на 12 часов. Это должно хватить для размягчения спиртом жира.

Спустя полдня останется только аккуратно извлечь сковороду и избавиться от спирта. После такой «предварительной обработки» губка и теплая вода очень быстро и легко очистят размягчившийся на металле жир.

Видео:


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Простейший способ удаления застарелого нагара со сковороды, чтобы она сияла как новенькая

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Простейший способ удаления застарелого нагара со сковороды, чтобы она сияла как новенькаяПодписаться на мой Instagram
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