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Идеи хранения велосипеда в квартире

Отсутствие балкона ‒ не повод отказываться от покупки велосипеда. Это идеальный денежный вклад в здоровье. Поездки на велосипеде поддерживают фигуру в форме и благотворно влияют на работу суставов и сердечно-сосудистой системы.

1. На настенных крючках


Если в квартире нет балкона, можно самостоятельно установить крючки и навсегда забыть о проблеме хранения велосипеда. Нужно рассчитывать нагрузку с запасом. Велосипеды гармонично вписываются в интерьер и кажутся оригинальным элементом декора.

Идеи хранения велосипеда в квартире

2. На настенных держателях


Это отличный вариант для тех, у кого квартира с низкими потолками. Велосипеды хранятся горизонтально, но под наклоном. За счет этого решения на одной стене могут поместиться сразу 3 велосипеда.

Идеи хранения велосипеда в квартире

3. На вешалке


Эту необычную вешалку можно установить в прихожей или в любой комнате. За счет высоты будет использоваться лишь ненужное пространство, и будет визуально казаться, что велосипед не занимает много места.
Идеи хранения велосипеда в квартире

4. Под потолком


Подвесное крепление поможет решить проблему с нехваткой свободного пространства в доме. Установить крючки для подвешивания можно самостоятельно.
Идеи хранения велосипеда в квартире

5. В шкафу


Велосипед хранится вертикально. При закрытии дверцы шкафа он будет полностью незаметен для гостей и других жителей квартиры.

Идеи хранения велосипеда в квартире

6. На специальной тумбе


Далеко не каждый может позволить себе место в шкафу для спортивного инвентаря. Эта тумба многофункциональна. В нижних полках можно хранить другие вещи. Преимущество заключается в том, что велосипед не надо держать в руках, его можно просто закатить сюда.
Идеи хранения велосипеда в квартире

7. На двери


Оптимальный вариант для маленькой квартиры. Для надежного крепления подойдет любая дверь. Чаще всего выбирают дверь на входе в квартиру.
Идеи хранения велосипеда в квартире

8. На полках


Железный двухколесный друг может поместиться на 2 полках. Сегодня это один из самых бюджетных вариантов. К тому же в полках можно хранить любимые книги.
Идеи хранения велосипеда в квартире

9. На специальной подставке


Стильный аксессуар в виде настенной подставки из дерева. Конструкция с легкостью выдержит вес велосипеда. В таком положении он не скатится.
Идеи хранения велосипеда в квартире

10. Под лестницей


Глухая зона лестницы может стать прекрасным местом для хранения велосипеда. Он не помешает во время уборки и позволит максимально использовать пространство в комнате.
Идеи хранения велосипеда в квартире
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
В этой подборке собраны лучшие лайфхаки. Велосипед лучше хранить у себя дома. В подъезде его могут украсть, а в квартире он всегда будет находиться под вашим присмотром. Эти варианты хранения доступны каждому. Несмотря на бюджетную стоимость, конструкции долговечны.
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