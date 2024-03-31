15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

У каждого человека есть хотя бы примерное представление о том, как должен выглядеть дом его мечты.







Для одного — это большие, не заставленные ничем пространства, для другого — множество ярких деталей и романтических мелочей. Одним придётся по душе огромный бассейн прямо посреди гостиной, другим подавай настоящее живое в прихожей.

В этой статье — «заветные мечты» домовладельцев разных стран, которые уже воплотились в жизнь.Дом на острове Готланд в Балтийском мореДом на Новорижском шоссеЧастный дом, ГавайиПаханг, Малайзия Центральный парк на МанхэттенеКалифорния , СШАЛос-Анджелес, СШАПортленд, США Манхэттен, Нью-ЙоркЙоро, Япония Афины, ГрецияАмстердам , НидерландыЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)