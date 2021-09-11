Десерт родом из детства: Как приготовить торт-зебру из копеечных ингредиентов без выпечки

Есть десерты, вкус которых знаком с детства. Этот торт без выпечки как раз из таких. Наверняка такой рецепт хранился в кулинарных книгах наших мам и бабушек, ведь приготовить все можно было из самых доступных ингредиентов. Вместе с тем в результате получался нежнейший торт, который можно было подавать не только к вечернему чаю, но даже на праздник.
Торт без выпечки готовится из уже готовых ингредиентов - сметаны, вареной сгущенки и печенья. Чтобы выглядел эффектнее, в крем можно добавить какао, тогда он будет контрастировать на фоне светлых «коржей». Возможен и другой вариант: если за основу возьмете шоколадное печенье, то крем можно сделать из сливок со сгущенкой, десерт все так же будет напоминать зебру.
Ингредиенты:
Печенье - 1 кг
Какао - 2 ст. ложки с горкой
Жирная сметана - 400 гр.
Вареное сгущенное молоко - 1 банка
Орехи - 50 гр.
Торт без выпечки: Ингредиенты для приготовления.
Для приготовления крема в миске нужно смешать сметану, сгущенку и какао. Все это взбиваем миксером недолго до однородной массы. Другие рецепты простых, но очень вкусных кремов можно найти на нашем сайте Novate.ru.
Как смазывать печенье кремом, чтобы получился торт без выпечки.
Далее нужно сформировать торт, смазав печенье кремом. Для удобства вначале можно смазать три печенья одно поверх другого. Приготовить еще одну тройку, а дальше - положить одну стопку на другую, чтобы получился блок из 6 печений.
Блок из печенья поставили вертикально.
Постепенно выстраиваем целый торт.
Следующий шаг - еще один блок из 6 печений. Затем оба блока ставятся вертикально, все смазывается сверху и по бокам кремом. Дальнейшие действия - сделать еще несколько таких блоков, собрать их вместе, доставляя печенья уже вертикально. Размер торта будет зависеть от количества ваших «строительных материалов». Примерный размер - 8*4 штук.
Сверху и по бокам торт смазываем кремом.
Торт обмазываем кремом сверху и по краям. Украсить - молотыми орехами. Торт нужно отправить в холодильник на 3 часа, чтобы он пропитался. Если печенье тонкое, то время можно сократить. Такой торт обязательно подавайте к столу, в разрезе он смотрится очень эффектно.
Вкуснейший торт без выпечки готов.
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