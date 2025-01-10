Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В работах румынского художника Михайя Даскалу оживают яркие, сочные и невероятно душевные ситуации из жизни, глядя на которые невольно улыбаешься, вспоминая себя. Ведь каждый из нас, так или иначе, хотя бы раз в своей жизни пережил подобное, испытав весь спектр чувств и эмоций…











Дождик.







Музыканты.







Ливень.

Наводнение.Тыковки.Букет.Гость.За грибами.Клубничное поле.Соседи.Грибы.В лесу.Роман.Суета.Рыбак.Зима.В поле.На вокзале.Художник в парке . Сбор урожая . Двое.Творчество румынского художника-наивиста Михайя Даскалу (Mihai Dascalu).Влюблённые . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)