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Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В работах румынского художника Михайя Даскалу оживают яркие, сочные и невероятно душевные ситуации из жизни, глядя на которые невольно улыбаешься, вспоминая себя. Ведь каждый из нас, так или иначе, хотя бы раз в своей жизни пережил подобное, испытав весь спектр чувств и эмоций…

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Дождик.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Музыканты.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Ливень.



Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Наводнение.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Тыковки.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Букет.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Гость.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

За грибами.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Клубничное поле.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Соседи.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Грибы.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В лесу.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Роман.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Суета.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Рыбак.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Зима.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В поле.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

На вокзале.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Художник в парке.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Сбор урожая.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Двое.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Творчество румынского художника-наивиста Михайя Даскалу (Mihai Dascalu).

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Влюблённые.

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