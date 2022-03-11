СССР на излёте: 15 фотографий о том, каким был последний год существования Советского Союза

Хроники государственного переворота в 1991 году

1. Провокация

13 января 1991 года литовские националисты организовали в Вильнюсе провокации против военнослужащих.

2. Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР

Слева направо А. Тизяков, В. Стародубцев, Б. Пуго и Г. Янаев.

3. Выступление Ельцина

4. Инаугурация Бориса Ельцина

17 июня состоялась инаугурация Бориса Ельцина на пост президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

5. Митинг за переименование Ленинграда

Одновременно с выборами президента РСФСР прошёл референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.

6. Нобелевская речь Горбачева

5 июня 1991 году Михаил Горбачев выступил в Осло с Нобелевской речью.

7. Прямой эфир канала РТР

13 мая 1991 года впервые в эфир вышли «Вести» и началось вещание телеканала РТР.

8. Обращение к гражданам России

Перед парадной лестницей Белого дома Ельцин зачитал с танка «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП « реакционным , антиконституционным переворотом».

9. Начало вооруженного мятежа

Антисоветские политические плакаты заполнили стены у парламента в Вильнюсе.

10. Баррикады

Баррикады в центре города.

11. Митинг в центре города

Шествие в Тбилиси, 22 января 1991 года.

12. Начало государственного переворота

500-тысячный митинг. СССР, Москва, 10 марта 1991 год.

13. Защитники Белого дома нападают на солдата

Передвигавшаяся у Белого дома бронетехника была остановлена и окружена протестующими.

14. Нападение на солдат

Похожая картина наблюдалась и у стен Кремля.

15. Молодёжь у Белого дома

Первая ночь у Белого дома.