СССР на излёте: 15 фотографий о том, каким был последний год существования Советского Союза

Хроники государственного переворота в 1991 году
В 1991 году в СССР произошли события, которые для страны стали фатальными. Четверть века назад Советский Союз исчез с политической карты мира. Ситуация в стране начала взрываться с января, когда в Вильнюсе были устроены провокации против военных, которые повлекли за собой человеческие жертвы. В этом фотообзоре – хронология тех роковых событий.
1. Провокация
13 января 1991 года литовские националисты организовали в Вильнюсе провокации против военнослужащих.
2. Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР
Слева направо А. Тизяков, В. Стародубцев, Б. Пуго и Г. Янаев.
3. Выступление Ельцина
Сенсационное выступление Бориса Ельцина.
4. Инаугурация Бориса Ельцина
17 июня состоялась инаугурация Бориса Ельцина на пост президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
5. Митинг за переименование Ленинграда
Одновременно с выборами президента РСФСР прошёл референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.
6. Нобелевская речь Горбачева
5 июня 1991 году Михаил Горбачев выступил в Осло с Нобелевской речью.
7. Прямой эфир канала РТР
13 мая 1991 года впервые в эфир вышли «Вести» и началось вещание телеканала РТР.
8. Обращение к гражданам России
Перед парадной лестницей Белого дома Ельцин зачитал с танка «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».
9. Начало вооруженного мятежа
Антисоветские политические плакаты заполнили стены у парламента в Вильнюсе.
10. Баррикады
Баррикады в центре города.
11. Митинг в центре города
Шествие в Тбилиси, 22 января 1991 года.
12. Начало государственного переворота
500-тысячный митинг. СССР, Москва, 10 марта 1991 год.
13. Защитники Белого дома нападают на солдата
Передвигавшаяся у Белого дома бронетехника была остановлена и окружена протестующими.
14. Нападение на солдат
Похожая картина наблюдалась и у стен Кремля.
15. Молодёжь у Белого дома
Первая ночь у Белого дома.
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