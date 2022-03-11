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СССР на излёте: 15 фотографий о том, каким был последний год существования Советского Союза


Хроники государственного переворота в 1991 году

Хроники государственного переворота в 1991 году

В 1991 году в СССР произошли события, которые для страны стали фатальными. Четверть века назад Советский Союз исчез с политической карты мира. Ситуация в стране начала взрываться с января, когда в Вильнюсе были устроены провокации против военных, которые повлекли за собой человеческие жертвы. В этом фотообзоре – хронология тех роковых событий.

1. Провокация


13 января 1991 года литовские националисты организовали в Вильнюсе провокации против военнослужащих.

13 января 1991 года литовские националисты организовали в Вильнюсе провокации против военнослужащих.

 

2. Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР


СССР на излёте: 15 фотографий о том, каким был последний год существования Советского Союза

Слева направо А. Тизяков, В. Стародубцев, Б. Пуго и Г. Янаев.

 

3. Выступление Ельцина


Сенсационное выступление Бориса Ельцина.

Сенсационное выступление Бориса Ельцина.

 

4. Инаугурация Бориса Ельцина


17 июня состоялась инаугурация Бориса Ельцина на пост президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

17 июня состоялась инаугурация Бориса Ельцина на пост президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

 

5. Митинг за переименование Ленинграда


Одновременно с выборами президента РСФСР прошёл референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.

Одновременно с выборами президента РСФСР прошёл референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.

 

6. Нобелевская речь Горбачева


5 июня 1991 году Михаил Горбачев выступил в Осло с Нобелевской речью.

5 июня 1991 году Михаил Горбачев выступил в Осло с Нобелевской речью.

 

7. Прямой эфир канала РТР


13 мая 1991 года впервые в эфир вышли «Вести» и началось вещание телеканала РТР.

13 мая 1991 года впервые в эфир вышли «Вести» и началось вещание телеканала РТР.

 

8. Обращение к гражданам России


Перед парадной лестницей Белого дома Ельцин зачитал с танка «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».

Перед парадной лестницей Белого дома Ельцин зачитал с танка «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».

 

9. Начало вооруженного мятежа


Антисоветские политические плакаты заполнили стены у парламента в Вильнюсе.

Антисоветские политические плакаты заполнили стены у парламента в Вильнюсе.

 

10. Баррикады


СССР на излёте: 15 фотографий о том, каким был последний год существования Советского Союза

Баррикады в центре города.

 

11. Митинг в центре города


Шествие в Тбилиси, 22 января 1991 года.

Шествие в Тбилиси, 22 января 1991 года.

 

12. Начало государственного переворота


500-тысячный митинг. СССР, Москва, 10 марта 1991 год.

500-тысячный митинг. СССР, Москва, 10 марта 1991 год.

 

13. Защитники Белого дома нападают на солдата


Передвигавшаяся у Белого дома бронетехника была остановлена и окружена протестующими.

Передвигавшаяся у Белого дома бронетехника была остановлена и окружена протестующими.

 

14. Нападение на солдат


Похожая картина наблюдалась и у стен Кремля.

Похожая картина наблюдалась и у стен Кремля.

 

15. Молодёжь у Белого дома


Первая ночь у Белого дома.

Первая ночь у Белого дома.

 

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СССР на излёте: 15 фотографий о том, каким был последний год существования Советского Союза

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СССР на излёте: 15 фотографий о том, каким был последний год существования Советского СоюзаПодписаться на мой Instagram
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