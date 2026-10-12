Как сделать так, чтобы унитаз был чистым с приятным запахом

Для того чтобы обеспечить чистоту в ванной комнате, в первую очередь необходимо позаботиться о чистоте унитаза, который является основной причиной неприятного запаха в помещении.



Для того чтобы унитаз всегда был чистым и приятно пах, не нужно покупать дорогие средства, которые крепятся на ободок унитаза.

Достаточно приобрести большую упаковку самого дешевого жидкого мыла.Сделайте в нижней части упаковки мыла небольшое отверстие с помощью канцелярского ножа.Поставьте бутылку в сливной бак.Во время смыва небольшое количество мыла будет попадать в воду, создавая ароматную пену. Помимо приятного запаха мыло будет также очищать и дезинфицировать унитаз во время каждого спускания воды.