Археологические артефакты, вокруг которых сложились мистические теории — и точно зря

Многие чисто исторические вещи в наше время окружены мистическим ореолом. Им приписывают магические силы, проклятья, способность наделять людей чем-то особенным. Всё непонятное будоражит человеческий разум… Вот только непонятного для науки становится всё меньше, и многие всё ещё очень популярные мистические теории теперь выглядят смешно.
Стоунхендж: не место силы
Вот уже несколько десятков лет среди потока туристов, желающих поглядеть на Стоунхендж, выделяется ручеёк тех, для кого он — место поклонения древним силам, место, где можно зарядиться от самой вселенной, и ещё загадка, которую можно разгадать, попытавшись понять систему, по которой сложены камни.
Штука в том, что камни Стоунхенджа стоят вовсе не там, где их некогда нашли, не в той же точно конфигурации и даже, вероятно, не все из них — настоящие, а не реконструкция. Некогда правительство Британии посчитало, что из раскиданных, поваленных камней можно будет сделать хорошую достопримечательность и… расставило «нехватающие» камни так, как сочли нужными. Изготовили их специально, из бетона.
Реконструкция Стоунхенджа. Притом, что полного оригинала никто не видел.
Трудно сказать, насколько точно Стоунхендж является новоделом, но достаточно, чтобы его реконструкция была охарактеризована в своё время археологами не иначе, как акт вандализма и создание фальшивки. Даже если бы он был местом силы, по всем представлениям о таких местах, после подобного надругательства от его ауры остались рожки да ножки. Что не мешает самым экзальтированным туристам чувствовать, как сила именно в Стоунхендже протекает сквозь них, и слышать шёпот древних сущностей. Возможно, они просят туристов перестать топтаться по могилам в поисках откровений. Ведь на территории Стоунхенджа были найдены захоронения, так что можно только представить, как должны мертвецы проклинать каждого, кто походил внутри.
Мумии: вряд ли прокляты
Есть распространённая легенда, будто бы в бинтах каждой мумии древние египтяне прятали папирус с проклятьем, так что каждый, будь то археолог, грабитель или любопытствующий, кто коснётся её и уж тем более потревожит её могилу, обязательно окажется страшно наказан. Более практичных людей волнует другой вопрос: если у древних египтян была настолько популярна мумификация, почему мумий найдено куда меньше, чем можно представить? Каждая новая, кому бы она ни принадлежала — это огромная находка!
Страшно представить, как должны быть прокляты те европейские города, в которых множество мумий хранится в музее, так, что их покой могут нарушать ежедневно десятки и сотни человек.
С количеством мумий всё прозаично: с тех пор, как европейцы вообще их обнаружили, они их принялись… есть. Частями. В качестве лекарственного средства. Также из мумий принялись делать коричневую краску. А в салонах просвещённой Европы была очень популярна забава — устроить вечер разворачивания мумии. Естественно, это серьёзно повреждало то, что могло бы быть огромной археологической ценностью. Конечно, часть мумий с некоторой вероятностью были поддельными, но в целом на лекарства, краски и вечеринки было потрачено множество тел древних египтян.
Что касается проклятья, то все эти многочисленные люди — которые глотали куски мумий, рисовали мумиями и раздевали мертвецов — жили самой обычной жизнью. Им не снились кошмары, их тело не покрывалось язвами, большинство из них умерло обычной смертью. Так что проклятье явно не действовало.
Трудно представить, что человечину считали полезной уже в христианские времена.
Раса великанов: была покрыта шерстью
По сети любят распространять фотографии, доказывающие, что на Земле некогда жила раса великанов — будь то дети ангелов, атланты или инопланетяне. На этих фотографиях люди стоят над гигантскими раскопанными скелетами. Проблема в том, что эти скелеты невозможно увидеть больше нигде, кроме фотографий: ни в музеях, ни в частных коллекциях, ни в научно-исследовательских лабораториях, ни хотя бы на видео (а видеосъёмки на раскопках принято вести уже очень давно).
Кроме того, все фотографии имеют признаки ретуши и фотоколлажа, притом довольно грубого. А всё потому, что они и являются фотоколлажом: оригиналы многих снимков даже найдены, и на них есть раскопки и есть люди, но нет скелетов великанов. Впрочем, многие отказываются верить любым аргументам (например, сопоставлению направления теней) и утверждают, что власти разных стран намеренно уничтожают скелеты гигантов, чтобы только не переписывать историю. Ради каких-нибудь свеженайденных «хоббитов» переписывают, по результатам крупных ДНК-исследований переписывают, и только ради гигантов не готовы.
Каким-то образом череп на фотографии выглядит сплющенным, но неповреждённым, словно сделан из резины.
Некоторые утверждают, что в музеях, несмотря на происки учёных и властей, можно обнаружить слишком большие челюсти и зубы, которые явно выглядят человеческими. Но эти челюсти как раз наукой описаны. Они принадлежат гигантопитекам — огромным человекообразным обезьяном ростом чуть меньше четырёх метров. Гигантопитеки обитали в те времена, когда полно было и другой гигантской фауны, и вымерли по тем же причинам.
В пользу существования великанов приводят такие аргументы, как обнаружение разного рода древних построек из огромных каменных блоков. Но эти блоки настолько огромны, что даже великанам пришлось бы прибегать к инженерным решениям, чтобы их перемещать и ставить друг на друга. Не легче ли предположить, что такими инженерными решениями сумели воспользоваться люди? Древние народы — не значит, глупые. Тонкость работы многих вещей, сделанных в каменном или бронзовом веке, порой поражает — как и смекалка их создателей.
Никто не знает, как выглядели гигантопитеки. Единственное, об их размерах можно догадаться по размеру челюстей и, возможно, костей рук (если это их кости). А так то, конечно, может быть, они выглядели как сыновья ангелов с немного обезьяньей челюстью.
Каменный календарь майя: не назначал конца света
В 2012 году многие ждали конца света, поскольку гигантский календарь майя заканчивался именно нашим 2012 годом. В этот год должна была закончиться эра людей, созданных из кукурузы (то есть представителей человека разумного; предыдущие люди, по мнению майя, были сделаны из грязи, корралов и тростника). Впрочем, возможно, должна была закончиться не эра жизни человечества, а эра всего мира, чтобы смениться на новую — а человечество выжить.
В любом случае, хотя найденные майянские календари действительно созданы майя, а не подделаны каким-нибудь любителем мистики, на самом деле, пока что неизвестно, насколько точно календарь майя смогли соотнести с европейским календарём. Так что 2012 год был несколько произволен (и, как оказалось, на практике неверен). Кроме того, довольно странно ожидать мистических, но очень точных знаний о конце света от людей, уверенных, что произошли от кукурузы. Почему тогда и в кукурузу-мать не поверить?
Календарь майя не подделка, но сделали его люди, обладающие тайным знанием происхождения человека от кукурузы.
Кстати, у ацтеков тоже был календарь (на основе майянского!) и тоже со своими вариантами разных последовательных концов света. Чем он хуже календаря майя? По нему, предыдущая эра закончилась потопами и ураганами, и это звучит разумно; а следующая закончится землетрясениями, и это тоже звучит разумно. Одна из предыдущих эр закрылась огненным дождём — и тут можно вспомнить о динозаврах, которые могли вымереть из-за метеоритов… Но как раз перед той эрой ягуары съели всех людей. Нет, пожалуй, и этому календарю не стоит доверять. Ни одна древняя цивилизация, известная нам, не обладала по-настоящему точными знаниями об устройстве мира, а майя к тому же моложе многих других цивилизаций, например, Древнего Египта.
Текст: Лилит Мазикина.
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