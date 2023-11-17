Археологические артефакты, вокруг которых сложились мистические теории — и точно зря

Стоунхендж: не место силы







Реконструкция Стоунхенджа. Притом, что полного оригинала никто не видел.

Мумии: вряд ли прокляты

Страшно представить, как должны быть прокляты те европейские города, в которых множество мумий хранится в музее, так, что их покой могут нарушать ежедневно десятки и сотни человек.

Трудно представить, что человечину считали полезной уже в христианские времена.

Раса великанов: была покрыта шерстью

Каким-то образом череп на фотографии выглядит сплющенным, но неповреждённым, словно сделан из резины.

Никто не знает, как выглядели гигантопитеки. Единственное, об их размерах можно догадаться по размеру челюстей и, возможно, костей рук (если это их кости). А так то, конечно, может быть, они выглядели как сыновья ангелов с немного обезьяньей челюстью.

Каменный календарь майя: не назначал конца света

Календарь майя не подделка, но сделали его люди, обладающие тайным знанием происхождения человека от кукурузы.