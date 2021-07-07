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Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Один из самых посещаемых городов мира, Лондон – это центр инноваций и культуры. Фотограф Jason Hawkes решил отдать дань уважения этому городу, показав, насколько он прекрасен в любое время года, и каждую неделю поднимался в воздух на вертолете, чтобы сделать аэроснимок. Мы представляем вам самые красивые фотографии Джона.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Площадь Пикадилли оживает по ночам, украшенная сотнями билбордов, неоновых вывесок и освещенная тысячами огней.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Каждую неделю фотограф поднимался в воздух на вертолете AS355 и делал снимки меняющегося города.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Весеннее утро: вид на реку Темзу, Тауэрский мост, Сити, небоскрёб Мэри-Экс, похожий на большой огурец и небоскреб The Shard.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Парад в честь официального празднования дня рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй. Эта церемония проводится ежегодно во вторую субботу июня независимо от фактической даты рождения главы престола. Такую традицию установил в начале ХХ века британский король Эдуард Седьмой, который родился поздней осенью, но очень хотел праздновать свой день рождения летом, в хорошую погоду и при большом стечении народа.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Сомерсет-хаус, улицы Олдвич и Kingsway.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Лето: суетливые туристы и жители города на Оксфорд-стрит.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Вид от Трафальгарской площади до Чаринг-Кросс.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Потрясающее дерево на террасе ресторана Sushi Samba.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Футбольный стадион Стэмфорд Бридж, забитый людьми, пришедшими на игру.



Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Тысячи людей пришли на мероприятие под названием “Зимняя сказка”, проходящее в Гайд-парке.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Суматоха перед Рождеством.

Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Вид на ночной Лондон.

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