Невероятные аэрофотографии Лондона, от которых захватывает дух

Один из самых посещаемых городов мира, Лондон – это центр инноваций и культуры. Фотограф Jason Hawkes решил отдать дань уважения этому городу, показав, насколько он прекрасен в любое время года, и каждую неделю поднимался в воздух на вертолете, чтобы сделать аэроснимок. Мы представляем вам самые красивые фотографии Джона.







Площадь Пикадилли оживает по ночам, украшенная сотнями билбордов, неоновых вывесок и освещенная тысячами огней.







Каждую неделю фотограф поднимался в воздух на вертолете AS355 и делал снимки меняющегося города.







Весеннее утро: вид на реку Темзу, Тауэрский мост, Сити, небоскрёб Мэри-Экс, похожий на большой огурец и небоскреб The Shard.







Парад в честь официального празднования дня рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй. Эта церемония проводится ежегодно во вторую субботу июня независимо от фактической даты рождения главы престола. Такую традицию установил в начале ХХ века британский король Эдуард Седьмой, который родился поздней осенью, но очень хотел праздновать свой день рождения летом, в хорошую погоду и при большом стечении народа.







Сомерсет-хаус, улицы Олдвич и Kingsway.







Лето: суетливые туристы и жители города на Оксфорд-стрит.







Вид от Трафальгарской площади до Чаринг-Кросс.







Потрясающее дерево на террасе ресторана Sushi Samba.







Футбольный стадион Стэмфорд Бридж, забитый людьми, пришедшими на игру.

Тысячи людей пришли на мероприятие под названием “ Зимняя сказка ”, проходящее в Гайд-парке.Суматоха перед Рождеством . Вид на ночной Лондон . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)