Маршал Жуков и Тоцкие учения СССР

Информации об этих учениях не найти в учебниках истории. Да и пресса получила данные о Тоцком ядерном взрыве сравнительно недавно. 14 сентября 1954 года СССР провели небывалые военные учения: задачей было отработать «взлом» обороны противника при помощи ядерного оружия.







45 000 человек, несколько танковых дивизий и маршал Жуков, лично отправлявший на смерть своих солдат. Чего не сделаешь ради Родины, правда?







Замысел учений

Отряд смертников

Взрыв

Атака с воздуха

Расчистка местности

Техника и пехота

Вынужденные «чернобыльцы»