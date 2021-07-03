Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

К сожалению, поклонники проводили в мир иной огромное количество кумиров. Смерть любимых знаменитостей всегда заставляет сердца людей по всему миру сжаться от горя. Тогда как с уходом многих общественность смирилась, есть знаменитости, в смерть которых люди до сих пор отказываются верить. Многие считают, что им просто нужно было исчезнуть по тем или иным причинам.









Джим Моррисон

Элвис Пресли

Тупак Шакур

Пол Уокер

Майкл Джексон

Джесси Джеймс

Курт Кобейн

Джими Хендрикс

Амелия Эрхарт

Адольф Гитлер