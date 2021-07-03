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Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

К сожалению, поклонники проводили в мир иной огромное количество кумиров. Смерть любимых знаменитостей всегда заставляет сердца людей по всему миру сжаться от горя. Тогда как с уходом многих общественность смирилась, есть знаменитости, в смерть которых люди до сих пор отказываются верить. Многие считают, что им просто нужно было исчезнуть по тем или иным причинам.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Джим Моррисон


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

По официальной версии музыкант умер около 5 часов утра 3 июля 1971 года в IV округе Парижа в ванной комнате съемной квартиры дома № 17 на улице Ботрейи от сердечного приступа.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

По словам его старого друга Алена Роне, специально приехавшего в Париж для встречи с Моррисоном, за день до смерти Джим выглядел неважно и жаловался на плохое самочувствие.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Около часа ночи 3 июля Моррисон с подругой приняли героин. Однако годы частого употребления алкоголя и наркотиков сильно подорвали его здоровье, и около 3:30 утра у спящего Моррисона от слишком большой дозы героина начались сильные конвульсии и рвотные реакции.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Памеле удалось привести его в чувство и она предлагала ему позвонить в скорую помощь, но Джим отказался. После чего Курсон ушла спать. Что происходило дальше – неизвестно, но около 5 утра Памела обнаружила Моррисона в ванной комнате в горячей воде, он уже не дышал.


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

После приезда скорой помощи и полиции на полу ими были обнаружены следы того, что Моррисона перед смертью сильно рвало кровью и на его лице присутствовали следы носового кровотечения.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Вскрытие тела Моррисона согласно французским законам не проводилось; его похоронили на следующий день. Это породило множество альтернативных версий смерти Моррисона, распространившихся среди фанатов.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Единственный человек, который видел смерть певца – подруга Моррисона, Памела. Но она унесла тайну его смерти с собой в могилу, так как скончалась от передозировки наркотиков три года спустя.

Элвис Пресли


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Король Рок-н-Ролла ушел из жизни 16 августа 1977 года.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Утром Пресли принял дозу успокаивающих лекарств, однако спустя несколько часов, не имея возможности заснуть, принял ещё одну дозу, в данном случае, видимо, оказавшуюся критической.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Срочно была вызвана «скорая помощь», доставившая Пресли в реанимацию, хотя было очевидно, что все усилия напрасны. В четыре часа дня было сделано официальное заявление о смерти — по причине сердечной недостаточности.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Тем не менее, вследствие полузасекреченного характера расследования существует также множество других версий смерти наравне с популярной легендой, что певец до сих пор жив.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Согласно данным социологического опроса около трети населения США считает, что Элвис жив, а в его могиле лежит восковая кукла.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

В пользу версии о фальсификации говорит тот факт, что многие люди заявляли, что видели постаревшего Пресли в разных уголках мира. Также отсутствие фотографии после вскрытия и изменение одного из имен на надгробии наводят на определенные мысли.

Тупак Шакур


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Осенью 1996 Шакур получил несколько огнестрельных ранений: к автомобилю, в котором Тупак был с товарищем, приблизился белый Кадиллак, после чего один из пассажиров опустил стекло и произвел мгновенные выстрелы, четыре из которых попали в Шакура (две пули угодили в грудную клетку, одна в руку, одна в бедро).

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

В госпитале, после нескольких попыток встать с кровати, рэпер, под воздействием сильных обезболивающих, был помещен в аппарат искусственного жизнеобеспечения и в конечном итоге, при помощи барбитуратов, переведен в искусственную кому.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Днем 13 сентября 1996, несмотря на попытки врачей остановить внутреннее кровотечение, Тупак скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Однако, фанаты по всему миру считают, что Тупак не умер, а смерть свою сфальсифицировал, чтобы скрыться от многочисленных врагов, которых у 25-летнего рэпера было предостаточно.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Такие теории подогревают многочисленные нестыковки в показаниях свидетелей, фотография тела после вскрытия, на которой, по мнению многих свидетелей, запечатлен не Тупак, а также загадочное исчезновение патологоанатома, проводившего вскрытие.

Пол Уокер


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Актер, наиболее известный своими ролями в серии фильмов «Форсаж», согласно официальным данным разбился в автокатастрофе 30 ноября 2013 года.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Сразу же после аварии фанаты поставили факт смерти Уокера под сомнение, хотя многие их домыслы откровенно лишены почвы.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Однако, отсутствие видеозаписи с камер наблюдения и несоответствие номера машины Пола и машины с места аварии вызывают серьезные подозрения как среди простых фанатов, так и среди близких актера.

Майкл Джексон


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Король поп-музыки умер 25 июня 2009 года от передозировки пропофола, который вколол ему его личный врач.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Но многие его поклонники отказываются в это верить.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

В результате смерти Майкла компания, проводившая тур, получила огромную компенсацию. В это же время сам певец незадолго до гибели отмечал, что очень устал и хочет уйти на покой.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Даже название его последнего тура «That is it» (которое можно перевести как «Вот и все») будто бы говорит о том, что Джексон знал, что этот его тур – последний.

Джесси Джеймс


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Знаменитый хладнокровный преступник, грабитель, получивший известность благодаря журналистам, сравнивавшим его с Робином Гудом, хотя на самом деле такие “подвиги” обогатили только его самого и его банду.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Смерть настигла его неожиданно, его застрелил член собственной банды Боб Форд из револьвера, подаренного Джеймсом в знак примирения. Выстрел был сделан в тот момент, когда Джесси, сняв с себя всё оружие, повернулся к Форду спиной, чтобы поправить картину на стене.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

66 лет спустя один 100-летний мужчина объявил во всеуслышание, что он и есть известный преступник.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Эта информация подтверждена не была, но стоит добавить, что мать Джеймса, увидев труп, утверждала, что это не ее сын.

Курт Кобейн


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

По официальной версии, музыкант покончил с собой 5 апреля 1994 года.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Протокол осмотра места происшествия был составлен формально, без углублённого анализа деталей. По одной из версий следствия, Кобейн ввел себе дозу героина, не совместимую с жизнью, и выстрелил себе в голову из ружья.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Также криминалисты пришли к заключению, что Курт умер 5 апреля и его мертвое тело пролежало в доме три дня.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Однако, многие поклонники не согласны верить в смерть кумира.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

После самоубийства рокера результаты вскрытия тела официально так и не были представлены, а на единственной фотографии не было видно лица.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Многие люди утверждают, что видели его живым и здоровым, что слова его песни «come as you are» о неимении ружья подтверждают, что Курт не застрелился, а просто решил порвать с музыкальной карьерой и Кортни Лав.

Джими Хендрикс


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Согласно официальной информации, Хендрикс захлебнулся рвотными массами в своей постели после приема девяти таблеток снотворного.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

В его смерти было множество несостыковок и вопросов.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Его фанаты говорят о необходимости учитывать тот факт, что Джими принимал кислоту чаще, чем играл на гитаре, и у него ни разу не возникало угрозы для жизни.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

По их мнению, история со смертью – простой трюк, чтобы сбежать из мира музыкального бизнеса.

Амелия Эрхарт


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан и написавшая об этом книгу в 1937 отправилась в кругосветный полет, который закончился где-то на середине Тихого океана.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

На поиски Эмилии были брошены огромные силы – множество кораблей флота США и 66 самолетов.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Не найдя никаких следов летчицы, власти объявили 2 июля 1937 года датой ее гибели.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

По одной из версий, после крушения Амелия и ее штурман попали в плен к японцам и были со временем казнены (дескать, увидели много лишнего). Эта версия имеет устные подтверждения некоторых свидетелей, но вещественных доказательств найдено не было.

Адольф Гитлер


Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Диктатор покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.

Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

Однако, существует множество версий и домыслов относительно того, что фюрер остался жив. В прессе даже появлялись фото состарившегося Адольфа, спокойно доживающего свой век.

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