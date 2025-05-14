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Как очистить духовку без покупной химии

Чистка духовки не самое легкое занятие, поэтому часто переносится. В итоге на ее поверхность может накопиться такое количество нагара и жира, с которым обычное средство для мытья не справляется.
Если вы боитесь применять мощную химию, которая может снять эмаль из духовки, тогда вам поможет уксус и сода.



Как очистить духовку без покупной химии

Что потребуется:

Сода;

уксус;

ведро;

салфетки;

меламиновая губка.

Процесс очистки духовки

Перед очисткой из духовки вынимаются противни и решетки. Все отвалившиеся частицы нагара нужно смести щеткой и выбросить.

Как очистить духовку без покупной химии

В глубокой миске или кастрюле смешивается чашка пищевой соды и 2 ст.л. уксуса. К ним добавляется немного воды, чтобы получить пасту.

Как очистить духовку без покупной химииКак очистить духовку без покупной химии

Последняя наносится губкой или кистью на внутренние грязные поверхности в духовке. В таком измазанном виде та должна постоять ночь или как минимум 8 часов с закрытой дверцей.

Как очистить духовку без покупной химии

Либо, есть вариант быстрее: закрыть дверцу и включить духовку на 70-90 градусов Цельсия на 30-60 минут. Кастрюлю с раствором нужно поставить туда же. Но учтите, что долгое замачивание дает все же лучший результат.

Как очистить духовку без покупной химии

Грязные решетки нужно увлажнить уксусом. Затем они обсыпаются содой, и заливаются горячей водой.
Спустя время плиту нужно отмыть от соды.

Как очистить духовку без покупной химииКак очистить духовку без покупной химии

Вместе с ней сойдут и очаги нагара. Где они останутся в небольшом количестве, можно насыпать еще немного чистой соды и сбрызнуть ее уксусом.

Как очистить духовку без покупной химии

Духовка полностью отмывается от остатков соды. Небольшие грязные участки очень быстро убираются меламиновой губкой. Обычной салфеткой тереть придется намного дольше. Затем можно вынимать решетку, и также оттирать.

Как очистить духовку без покупной химии

Этот способ позволяет отчистить даже самую грязную духовку, не прибегая к агрессивной химии. Он хотя и продолжительней, но исключает повреждение эмали.
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