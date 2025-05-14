Как очистить духовку без покупной химии

Чистка духовки не самое легкое занятие, поэтому часто переносится. В итоге на ее поверхность может накопиться такое количество нагара и жира, с которым обычное средство для мытья не справляется.

Если вы боитесь применять мощную химию, которая может снять эмаль из духовки, тогда вам поможет уксус и сода.

Сода;уксус;ведро;салфетки;меламиновая губка.Перед очисткой из духовки вынимаются противни и решетки. Все отвалившиеся частицы нагара нужно смести щеткой и выбросить.В глубокой миске или кастрюле смешивается чашка пищевой соды и 2 ст.л. уксуса. К ним добавляется немного воды, чтобы получить пасту.Последняя наносится губкой или кистью на внутренние грязные поверхности в духовке. В таком измазанном виде та должна постоять ночь или как минимум 8 часов с закрытой дверцей.Либо, есть вариант быстрее: закрыть дверцу и включить духовку на 70-90 градусов Цельсия на 30-60 минут. Кастрюлю с раствором нужно поставить туда же. Но учтите, что долгое замачивание дает все же лучший результат.Грязные решетки нужно увлажнить уксусом. Затем они обсыпаются содой, и заливаются горячей водой.Спустя время плиту нужно отмыть от соды.Вместе с ней сойдут и очаги нагара. Где они останутся в небольшом количестве, можно насыпать еще немного чистой соды и сбрызнуть ее уксусом.Духовка полностью отмывается от остатков соды. Небольшие грязные участки очень быстро убираются меламиновой губкой. Обычной салфеткой тереть придется намного дольше. Затем можно вынимать решетку, и также оттирать.Этот способ позволяет отчистить даже самую грязную духовку, не прибегая к агрессивной химии. Он хотя и продолжительней, но исключает повреждение эмали.