11 райских отелей, куда может попасть каждый

Лето на финишной прямой, и остаётся не так уж много времени, чтобы насладиться его прелестями. Естественным желанием в жаркие и солнечные дни этого времени года является отдых, который хочется провести у воды. Как правило, при выборе отеля для отпуска берётся во внимание его качество, ведь свободные от работы и забот дни хочется провести наилучшим образом. К счастью, существует огромное количество райских предложений, доступных не только толстосумам.
Отель Aqua Blu Resort Sharm El Sheikh (Египет)
Этот отель — часть самого знаменитого аквапарка в Шарм-эль-Шейхе. В комплексе есть аж три бассейна, 32 водные горки и собственная набережная с кафе и магазинами. Там даже можно покататься на гондоле с настоящим гондольером!
Отель Royal Adam & Eve (Турция)
Отель для тех, кому быстро все надоедает и хочется перемен уже в первый вечер отдыха. Все номера в Royal Adam & Eve белого цвета. Но одним нажатием кнопки подсветки их можно перекрасить в желтый, красный, оранжевый или любой другой цвет. Каждое утро можно просыпаться в новой обстановке! Кстати, еще один интересный факт об этом отеле: одиноким мужчинам в отеле не место. Джентльменов заселяют только вместе с супругами или спутницами.
Отель The Marmara Antalya Hotel (Турция)
В этом отеле не получится скучать из-за однообразных видов за окном. Трехэтажное круглое здание Revolving Loft медленно поворачивается на 360 градусов вокруг своей оси, и из него открывается панорамный вид на Средиземное море. Еще одна достопримечательность отеля — тоннель в виде пещеры, который ведет к пляжу, и наличие собственного фитнес-центра, где вам составят индивидуальную программу тренировок.
Отель Galaxy Hotel (Греция)
Это первый в Европе отель, номера которого отделаны исключительно гипоаллергенными материалами!
Отель Concorde Deluxe Resort (Турция)
Этот отель понравится тем, кто без ума от полетов: его здание сконструировано в виде самолета! Кроме этого, отель славится своим роскошным сервисом: на территории работают 17 ресторанов и баров, включая собственный стейк-хаус, есть огромный ландшафтный бассейн и спа-центр.
Отель Siam Elegance Hotels & Spa (Турция)
Отель идеально подходит для тех, кто хочет ощутить колорит юго-восточной Азии, но не готов к долгому перелету в Таиланд. Здесь все как на тайском курорте — начиная от архитектуры и уютных номеров и заканчивая кухней и аутентичными спа-процедурами, которые по качеству не уступают тайским.
Отель Water Planet Deluxe Hotel & Aquapark (Турция)
Этот отель славится самым большим центром развлечений и аквапарком на средиземноморском побережье. Здесь есть 24 разновидности водных горок: от самых безобидных детских до таких, которые недвусмысленно называются «Камикадзе».
Отель Elounda Gulf Villas & Suites (Греция)
Комплекс сьютов и вилл расположен каскадом на зеленом холме. Благодаря этому из окон открывается панорамный вид на залив Мирабелло. Можно остановиться в одной из шикарных вилл с собственным бассейном и кухней, а также записаться на уроки дайвинга, которые проходят в главном бассейне отеля.
Отель Ubud Hanging Gardens (Индонезия)
Состоящий из нескольких вилл, выполненных в традиционном балийском стиле, отель Ubud Hanging Gardens расположен на рисовых террасах Убуда. Из окон и балконов открывается панорамный вид на окрестности долины реки Аюнг. При этом добраться до оживленной части курорта не составит никакого труда, поскольку в отеле есть собственный фуникулер.
Отель Wow Kremlin Palace Hotel (Турция)
Отель для настоящих патриотов! Ну, или для тех, кто всегда хотел пожить в Кремле. На территории отеля можно найти различные копии знаменитых зданий центра Москвы — от Исторического музея до Большого театра. Правда, строения отличаются от оригиналов меньшим размером и совершенно иными интерьерами и функциями. Интерьеры ресторанов также подражают убранствам русских дворцов.
Отель Katikies Hotel (Греция)
Абсолютно белый отель, с террас и из бассейнов которого открывается один из самых красивых видов в мире — на кальдеру острова Санторини. Это место, по мнению некоторых исследователей, послужило основой для легенды об Атлантиде — ведь именно здесь более трех тысяч лет назад взорвался вулкан, уничтоживший одну из древнейших европейских цивилизаций.
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