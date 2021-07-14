С нами не соскучишься!

7 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Большевистские скоты геноцидили народы 74 года. Как начали с рек крови народной так и лили ее все годы. И никто за эт...Трагическая судьб...
  • Александр К
    А где здесь эротика???Русская эротика
  • Vlad Иванов
    А реальные потомки большевистских палачей живут и здравствуют по сю пору. Не они ли загаживают, в том числе, этот сай...Трагическая судьб...

11 райских отелей, куда может попасть каждый

Лето на финишной прямой, и остаётся не так уж много времени, чтобы насладиться его прелестями. Естественным желанием в жаркие и солнечные дни этого времени года является отдых, который хочется провести у воды. Как правило, при выборе отеля для отпуска берётся во внимание его качество, ведь свободные от работы и забот дни хочется провести наилучшим образом. К счастью, существует огромное количество райских предложений, доступных не только толстосумам.

Отель Aqua Blu Resort Sharm El Sheikh (Египет)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

Этот отель — часть самого знаменитого аквапарка в Шарм-эль-Шейхе. В комплексе есть аж три бассейна, 32 водные горки и собственная набережная с кафе и магазинами. Там даже можно покататься на гондоле с настоящим гондольером!

Отель Royal Adam & Eve (Турция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

Отель для тех, кому быстро все надоедает и хочется перемен уже в первый вечер отдыха. Все номера в Royal Adam & Eve белого цвета. Но одним нажатием кнопки подсветки их можно перекрасить в желтый, красный, оранжевый или любой другой цвет. Каждое утро можно просыпаться в новой обстановке! Кстати, еще один интересный факт об этом отеле: одиноким мужчинам в отеле не место. Джентльменов заселяют только вместе с супругами или спутницами.

Отель The Marmara Antalya Hotel (Турция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

В этом отеле не получится скучать из-за однообразных видов за окном.
Трехэтажное круглое здание Revolving Loft медленно поворачивается на 360 градусов вокруг своей оси, и из него открывается панорамный вид на Средиземное море. Еще одна достопримечательность отеля — тоннель в виде пещеры, который ведет к пляжу, и наличие собственного фитнес-центра, где вам составят индивидуальную программу тренировок.

Отель Galaxy Hotel (Греция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

Это первый в Европе отель, номера которого отделаны исключительно гипоаллергенными материалами!

Отель Concorde Deluxe Resort (Турция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

11 райских отелей, куда может попасть каждый

Этот отель понравится тем, кто без ума от полетов: его здание сконструировано в виде самолета! Кроме этого, отель славится своим роскошным сервисом: на территории работают 17 ресторанов и баров, включая собственный стейк-хаус, есть огромный ландшафтный бассейн и спа-центр.

Отель Siam Elegance Hotels & Spa (Турция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

Отель идеально подходит для тех, кто хочет ощутить колорит юго-восточной Азии, но не готов к долгому перелету в Таиланд. Здесь все как на тайском курорте — начиная от архитектуры и уютных номеров и заканчивая кухней и аутентичными спа-процедурами, которые по качеству не уступают тайским.

Отель Water Planet Deluxe Hotel & Aquapark (Турция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

Этот отель славится самым большим центром развлечений и аквапарком на средиземноморском побережье. Здесь есть 24 разновидности водных горок: от самых безобидных детских до таких, которые недвусмысленно называются «Камикадзе».

Отель Elounda Gulf Villas & Suites (Греция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

Комплекс сьютов и вилл расположен каскадом на зеленом холме. Благодаря этому из окон открывается панорамный вид на залив Мирабелло. Можно остановиться в одной из шикарных вилл с собственным бассейном и кухней, а также записаться на уроки дайвинга, которые проходят в главном бассейне отеля.

Отель Ubud Hanging Gardens (Индонезия)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

11 райских отелей, куда может попасть каждый

Состоящий из нескольких вилл, выполненных в традиционном балийском стиле, отель Ubud Hanging Gardens расположен на рисовых террасах Убуда. Из окон и балконов открывается панорамный вид на окрестности долины реки Аюнг. При этом добраться до оживленной части курорта не составит никакого труда, поскольку в отеле есть собственный фуникулер.

Отель Wow Kremlin Palace Hotel (Турция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

11 райских отелей, куда может попасть каждый

Отель для настоящих патриотов! Ну, или для тех, кто всегда хотел пожить в Кремле. На территории отеля можно найти различные копии знаменитых зданий центра Москвы — от Исторического музея до Большого театра. Правда, строения отличаются от оригиналов меньшим размером и совершенно иными интерьерами и функциями. Интерьеры ресторанов также подражают убранствам русских дворцов.

Отель Katikies Hotel (Греция)


11 райских отелей, куда может попасть каждый

11 райских отелей, куда может попасть каждый

Абсолютно белый отель, с террас и из бассейнов которого открывается один из самых красивых видов в мире — на кальдеру острова Санторини. Это место, по мнению некоторых исследователей, послужило основой для легенды об Атлантиде — ведь именно здесь более трех тысяч лет назад взорвался вулкан, уничтоживший одну из древнейших европейских цивилизаций.

©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх