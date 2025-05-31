Школьные принадлежности из СССР

Карандаши «Полицвет», металлические линейки и транспортиры, деревянные пеналы и знаменитые карандаши «Кохинор» — давайте вместе вспомним, чем пользовались советские школьники на уроках рисования, геометрии и других предметов. Зайдите в любой канцелярский магазин — чего там только нет! Но вспомните, как обстояли дела со школьными принадлежностями в советские времена?

Чем писали и рисовали наши родители или мы сами? Сегодня мы совершим ностальгическое путешествие по миру школьных принадлежностей, которые были у каждого ребенка в СССР. Автоматические карандаши со сменными грифелями, но не тонкими, как сейчас, вполне обычными. Некоторые школьники даже добывали для них грифели из расколотых пополам обычных карандашей. Дешевенький пластмассовый пенал-футляр для ручек или карандашей, который открывался со звонким звуком «чпок» . А в этот деревянный пенал помещался и ластик с маленькой линейкой. Хотя с помощью крышки из тонкого пластика (которым также обклеивали парты) можно было чертить прямые линии, если линейки под рукой не оказалось. Автоматическая ручка — роскошь, которая была не у каждого школьника. Для нее изготавливали специальный короткий стержень с небольшими «ушками», который, если его необходимо было вставить в обычную ручку, удлинялся при помощи спички. Обычно пользовались неавтоматическими ручками попроще, которые к тому же можно было грызть . Пользоваться чернилами перестали еще в 70-е, а вот использовать тушь и чернила для рисования плакатов и в прочих художественных целях продолжали гораздо дольше. Специальные наливные ручки, которые писали чернилами, были не у всех . Ластики были плохого качества и могли оставить на бумаге неряшливые пятна или даже дыры. Чтобы сделать резинку мягкой, героиня фильма «Самая обаятельная и привлекательная» советовала вымачивать ее в керосине. Легендарные карандаши «Кохинор» чешского производства ценились гораздо больше, чем отечественные, как, собственно, и все товары этого производителя, вроде ластиков, которые тоже упоминаются в «Самой обаятельной и привлекательной» . Еще один вариант школьной «емкости» для канцтоваров — многофункциональный пенал-патронташ из клеенки, которая со временем старилась и трескалась. Обязательные принадлежности для уроков геометрии, а также мальчишеских войн на переменах. Самая большая загадка для школьников — «взрослая» логарифмическая линейка. О том, как функционирует этот советский «компьютер», среднестатистический семиклассник мог только догадываться. Цветные пластиковые скрепки ценились гораздо больше, чем обычные металлические, хотя проигрывали им по функционалу. А еще кнопки и скрепки использовались в качестве боеприпасов в школьных разборках. Тактическая линейка пользовалась большой любовью у советских школьников, которые с удовольствием чертили с ее помощью всевозможные фигуры, подчеркивали подлежащее и сказуемое и рисовали фигурные скобки на уроках математики. А еще из нее получалась отличная «дымовуха» — мелкие кусочки линейки долго тлели, выдавая огромное количество белого едкого дыма . Набор для уроков по черчению — фанерная коробка-подставка, куда прикреплялся специальными кнопками лист бумаги, ассортимент линеек и карандашей с разной степенью твердости. Два варианта счетных «машин» — олдскульные деревянные счеты и «Электроника МК -33». Иметь такой калькулятор было очень престижно. Широкий ассортимент линеек. Наверху лежат лекала для начертания сложных геометрических фигур, которыми мало кто пользовался. Такие ножницы с зеленой ручкой были, наверное, в каждом доме. Трафарет — мечта школьника 1980-х годов. С его помощью рисовали стенгазеты, объявления и многое другое. Советская макулатурная «флешка» — канцелярская папка, которая перекочевала в школу из советских контор. Папки форматом поменьше использовали исключительно для дневника и тетрадей. Такая готовальня стоила дорого и была на вес золота. Продавались и менее качественные дешевые модели в пластиковых коробках, которые были у большинства школьников . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: