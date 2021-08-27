Как обновить интерьер по-бюджетному, используя «ненужные» деревяшки

Красиво жить не запретишь. Особенно, когда речь идёт об обустройстве «гнёздышка». Можно не вылезать из магазинов и спускать всю зарплату на дизайнерские штучки для интерьера. А можно совсем не потратиться, но получить шедевр и кучу «лайков» за находчивость. Ведь вся красота уже создана природой. И достаточно лишь чуть-чуть позаимствовать у неё идеи. К примеру, украсить дом вот такими крутыми вещами из простых деревяшек и веток.

Иногда каждому не помешает почувствовать себя немножко ребёнком. Нашли по дороге домой красивую деревяшку? Нет, не стоит пытаться «пострелять» из неё в окружающих – люди начнут волноваться и вызовут специалистов. А вот включит детскую фантазию и превратить простой кусочек дерева в шикарный предмет интерьера – это дело. И вот идеи для вдохновения. Из деревяшки получится прекрасная…

1.Полка для книг и мелочей

Подвесная полка из деревяшек.

Любая книга на такой полке превратится в таинственный мануал из миров фэнтези, а свечи только усилят загадочность.

2.«Музыка ветра»

Милая безделушка с романтичным настроением.

Если не свежий морской бриз, то даже сквозняк наиграет на ней приятную мелодию. И перенесет мысли туда, где трава зеленее, а деревья – выше.

3. Часы

И какая разница, который час?

Может, и не самый удобный для понимания циферблат в мире, но смотрится шикарно! А понадобятся всего лишь пара деревяшек и механизм от самых бюджетных часов.

4.Рамка для фото

Рамка для фото своими руками."

Хорошо впишется в модную нынче «эко» тему. А если ещё и добавить тематическую роспись, то и вовсе эксклюзив получится.

5.Декоративный скворечник

Избушка для ключей.

Чем не избушка на курьих ножках? А в ней, кстати, можно хранить ключи от дома.

6.Настенное панно

Панно из деревяшек.

Чтобы гости ещё у самого входа сразу настраивались на романтично-волшебный рад.

7.Облицовка для пола

Декоративный пол.

Декоративная облицовка «грубым» деревом – отличная идея для дачи! Необязательно использовать этот приём для всей комнаты, можно ограничиться всего лишь небольшим фрагментом пола. Этого уже хватит для эффектного преображение.

8.Подставка для книг

Подставка для книг в эко стиле.

Оригинальная идея для «правильного» хранения драгоценной литературы.

9.Эффектное панно для ванны

Неожиданный декор для ванной комнаты.

Украсить «живым» деревом ванную комнату – неожиданная идея, правда?

10.Шикарная люстра

Подвесной светильник из коряги.

Второй точно такой же ни у кого больше не будет!

11.И неожиданная настольная лампа

Подставка для лампы настолько лампы из натуральных материалов.

Для тех, кому не хватает леса в доме.

12.Система подвесных полок

Полки из дерева.

Такие полки станут прекрасным дополнением и гостиной, и кухни, и даже спальни.

13.Стеллаж

Наверное, тут добрая волшебница хранит свои зелья.

Автор предлагает покрыть готовое изделие одним слоем белой матовой краски для ещё более сказочного, волшебного эффекта.

14.Подсвечник

«Друидский» подсвечник.

Этот подсвечник запросто сошёл бы за декорацию для эпизода «Игры престолов». Дикая, почти средневековая красота.

15.Почти настоящий камин

Волшебная атмосфера!

Шикарная идея: в основании из обтёсанных изогнутых веток спрятан небольшой источник освещения. Что создаёт иллюзию, будто дерево горит изнутри. А тени на стенах напоминают дремучий лес. Атмосферно, прямо дух захватывает!

Источник