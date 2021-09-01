Простое приспособление из дверной петли, которое пригодится хозяйственным людям

Многие неприятные ситуации в быту решаются при помощи достаточно простых приспособлений. Например, из обычной дверной петли можно создать отличный скребок. С его помощью без особых проблем можно будет удалять различные подтеки, например краски и клея. А самое главное, что для того, чтобы смастерить подобный инструмент не нужно не специальных навыков, не какой-либо квалификации.
Берем старую петлю. /Фото: youtube.com.
Какие нужны материалы: дверная петля (стальная, универсальная), металлический стержень, два болта, две гайки-барашки, пластиковая ручка, парочка сменных лезвий для строительного ножа.
Какие нужны инструменты: молоток, маркер, тиски слесарные, болгарка с отрезным диском.
Приделываем к ней ручку. /Фото: youtube.com.
Итак, в самом рабочем процессе нет ничего ни сложного, ни хитрого. Сначала сводим крылья петли вместе так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Держим петлю в таком положении и намечаем маркером места срезки углов. В таком же положении зажимаем нашу петлю в тиски и, вооружившись болгаркой, осуществляем резку по разметке. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны.
можно улучшить рукояткой от отвертки. /Фото: youtube.com.
Теперь нужно приделать металлическую трубку к центральному шарниру рамного крыла петли. Сделать это можно при помощи сварки или пайки. Таким образом у будущего инструмента появится ручка. Можно также найти подходящую ненужную рукоятку от отвертки и надеть ее на ручку скребка.
Ставим болты и гайки. /Фото: youtube.com.
В крайние отверстия петли вкладываем подходящие болты и фиксируем их при помощи гаек-барашек. Слегка отпусти гайки, между крыльями петли вкладываем кусок сменного лезвия для канцелярского или строительного ножа, после чего вновь зажимаем «барашки». Вот самодельный скребок и готов к работе!
Устанавливаем лезвие. /Фото: youtube.com.
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