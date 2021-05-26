15 глуповатых способов использования привычных вещей, которые тем не менее работают

Нас окружает множество вещей, однако иногда мы даже не догадываемся, как иначе можно использовать тот или иной предмет.

У кого-то такие лайфхаки лишь вызовут улыбку, но нельзя отрицать - они работают!

Узнайте, почему не стоит выбрасывать втулку от туалетной бумаги, зачем поджигать спагетти и ходить за покупками с карабином.

1. Миска в цветочной композиции

Питомец попьет воды, а заодно и польет растения

Ваша собака или кот лакают воду так, что жидкость выплескивается вокруг миски? Задействуйте влагу с пользой. Сделайте напольную цветочную композицию, а в центре разместите миску с водой. Питомец будет лакать жидкость и одновременно орошать растения.

2. Указатель на ящиках

Прикрутите к ящикам соответствующие детали, а сверху покройте шкаф краской

Чтобы не путаться в многочисленных коробках и ящиках с шурупами, болтами, гвоздями и другими мелочами, сделайте опознавательный знак. Прикрутите на крышку или дверку по одной единице содержимого. Так вы быстро отыщите необходимую деталь. К тому же, подобное решение украсит интерьер мастерской.

3. Различитель наушников

Силиконовые насадки на затычках разных цветов помогут различать право и лево

Если носите вакуумные наушники и на них стерлись отметки право-лево («R» и «L»), достаточно заменить силиконовую насадку на изделие другого цвета на одной из затычек.

4. Оповещение о находке

Так вы легко определите, в какое ухо нужно воткнуть наушник.

Используйте подручные средства, чтобы обратить внимание на пропажу

Обнаружили ключи или другую пропажу, а повесить на видное место некуда? Выход - привлечь внимание к месту находки подручными средствами. Например, использовать ветки, камни, яркие элементы.

5. Хранение мелких деталей

Подобным образом также можно хранить швейные принадлежности и канцелярию

Чтобы не терять гвозди, саморезы, иглы и другие мелкие элементы, воспользуйтесь пенопластом. Воткните в материал все необходимые детали, и они всегда будут под рукой.

6. Швейный лайфхак

Больше не придется каждый раз брать линейку, чтобы отмерить одинаковое расстояние

В процессе шитья часто приходится делать одинаковые отступы. Но зачем каждый раз брать линейку и отмерять по 0,5-1 см, если можно сделать отметку на руке. Нанесите необходимые деления на ноготь или приклейте на него наклейку, чтобы не повредить маникюр.

7. Пакеты с зип-застежкой

Один пакет наденьте лицевой стороной, а второй - изнаночной

Для упаковки больших предметов используйте пакеты с замком Zip Lock. Особенно удобно применять их в паре. Для этого один пакет наденьте как обычно, а второй выверните наизнанку. В центре достаточно соединить изделия зип-застежкой. Полезная хитрость для тех, кто переезжает или у кого есть дети.

8. Брюки вместо пиджака

Брюки заменят пиджак и помогут скрыть пятно на рубашке

Нужно сделать официальное фото, а пиджака нет? Замените его обычными черными брюками. Расположите штанины на плечах в виде выреза для пиджака и делайте фото. Также лайфхак поможет скрыть пятно на рубашке, если таковое имеется.

9. Удаление клея

После заморозки проще удалить остатки клея

Чтобы стереть клейкие следы с пластиковые емкостей, поместите их в морозилку до полного замерзания. После воздействия холода удалить клей будет намного проще.

10. Шпилька - развязыватель узлов

Шпильки для волос справятся с узлами любой сложности

Если не можете развязать узлы на шнурках или других текстильных предметах, воспользуйтесь шпилькой для волос. Аксессуаром будет проще поддеть узелок, чтобы ослабить его.

11. Избавление от слежки

Теперь вы можете следить за коллегами, а не они за вами

Довольно часто коллеги любят подсматривать друг за другом. Чтобы вы знали наверняка, не подглядывает ли кто-то в экран вашего компьютера, закрепите на мониторе хромированную ложку. Кухонный предмет выступит в роли бокового зеркала, а вы сможете обозревать все происходящее за спиной.

12. Замена шуршащей упаковке

Наполните пустую упаковку любимой едой

Любите поесть в общественных местах, но стесняетесь открывать шуршащие упаковки? Возьмите пустую баночку из-под Pringles и насыпьте в нее чипсы, снеки, сухарики. Теперь можно не беспокоиться о лишнем шуме и спокойно есть в офисе, кино и других местах.

13. Органайзер для кабелей

Из втулок можно сделать удобный органайзер для проводов и разных мелочей

Не спешите выбрасывать втулку от туалетной бумаги, поскольку она полезна в быту. Чтобы провода от всевозможных гаджетов не путались и не лежали скопом, проденьте их через втулку. С таким органайзером кабели будут храниться в порядке.

14. Спагетти-удлинитель

Спагетти можно не только есть, но и применять в быту

Если свеча расплавилась в глубокой банке, фитиль немного затек и достать его спичкой не выходит, на помощь придет паста. Спагетти хорошо горит, поэтому можно поджечь палочку и достать ею фитиль.

15. Карабин для покупок

Нести несколько пакетов в карабине гораздо удобнее

Чтобы в ладони не впивались ручки от пластиковых пакетов, ходите за покупками с карабином. Достаточно продеть в него все пакеты и нести покупки в одной ручке.