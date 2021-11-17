Шахматы и фигурки из эпоксидной смолы своими руками

Чрезвычайно увлекательные поделки получаются из эпоксидной смолы. И наиболее удачные из них те, которые делаются с подсветкой. Шахматная доска, в которой фигуры подсвечиваются при соприкосновении с определенной клеткой, не оставит равнодушными поклонников этой интеллектуальной игры.

Прототипом форм для фигур из ЭДП служат обычные шахматы. Квадратные фрагменты доски печатаются на 3D-принтере. Их можно напечатать самому или приобрести по заказу.

Необходимые материалы:

ЭДП с отвердителем;

Оригинальные фигуры шахмат;

Оргстекло или прозрачный пластик для опалубки;

Двухкомпонентный силикон для заливки форм Poly Plast 20;

Восковая разделительная смазка ВС-М;

Тонкоабразивная полировальная паста 3М;

Мелкие неодимовые магниты – 32 шт;

Клей COSMOFEN гелевый;

Автошпатлевка финишная;

Листовой ПВХ-пластик толщиной 2 мм;

Светодиодная полоса подсветки – 3 м;

Светодиоды для подсветки букв/цифр – 32 шт;

Герконы – 64 шт;

Мелкая проводка для пайки, выходы, преобразователь и режимная кнопка.

Потребуются инструменты:

Болгарка;

Гравер или бормашина с гибким валом;

Прецизионное сверло

Термоклей;

Наждачка;

Ручной лобзик;

Емкость для работы со смолой;

Паяльник с припоем и флюсом.

Инструкция по изготовлению шахмат из эпоксидной смолы

Шахматные фигуры будут создаваться методом отливки на основе оригиналов.

Для них нужно сделать опалубку из прозрачного пластика или тонкого оргстекла. Такая опалубка хорошо клеится термоклеем. Сами фигуры необходимо подготовить: снять бархатную прокладку, наклеить небольшой кусочек пластика на пятку термоклеем.

В качестве формовочного материала для отливки фигур используем силикон Poly Plast 20. Перед наполнением опалубки необходимо пройти их разделительной смазкой-аэрозолем на основе воска.

После полного высыхания (8 часов) разбираем опалубку и выниманием фигуры-оригиналы, делая неровные разрезы вдоль силиконовых форм.

В отдельной таре смешиваем эпоксидную смолу с отвердителем в указанных производителем пропорциях. В нашем случае отношение массы смолы к отвердителю равно 1:35. Время застывания – 72 часа. За это время смола должна полностью избавиться от пузырьков, которые возникают из-за насыщения ее кислородом. Фигуры будут двух оттенков – прозрачного и небесно-голубого.

Для большей устойчивости можно сделать силиконовым формам стабилизаторы из тонкой фанеры или пластика, стянув их канцелярскими резинками. Так смола плотнее их зальет, и слепок получиться более качественным. Эти детали рекомендуется также пройти разделителем.

По прошествии срока затвердения разбираем формы, и изымаем полученные слепки. Смола имеет свойство очень точно заполнять форму, поэтому без легкой шагрени тут практически не обходится.

Убираем излишек смолы с пятки лобзиком, и притираем это место наждачкой. Шахматные фигуры из эпоксидки полируем поролоновым кругом на липучке и тонкоабразивной пастой 3М.

На пятке каждой фигуры нужно сделать небольшое углубление гравером под неодимовый магнит. Его также клеем на эпоксидную смолы. Чтобы избежать матовых следов от другого клея.

Шахматную доску можно сделать различными способами. В данном случае была выбрана печать отдельных квадратных ячеек двух цветов – белого и синего. Пластик флюоресцентный (синий) и люминесцентный (белый). Буквы и цифры также печатаются из такого пластика.

Зачищаем заусенцы после печати, и выставляем весь набор ячеек на рабочем столе тыльной стороной кверху. Выравниваем их угольником, и проклеиваем стыки термоклеем.

Для электронной начинки необходимо сделать борта вокруг получившейся доски. Используем для этого нарезанные полоски пластика, приклеивая их термоклеем и космофеном.

Стыки полосок рекомендуется зашпатлевать финишной шпатлевкой, а затем затереть нулевкой.

По краям доски делаем разметку для букв и цифр, после чего сверлим под них отверстия. Прецизионное сверло тут очень пригодится. Напечатанные буквы/цифры приклеиваем в отверстиях термоклеем.

Донышко шахматной доски делаем из листового пластика. Наживляем его на крепежные саморезы. По желанию можно закрепить по углам 4 ножки (фото).

Настал черед сделать электронную начинку нашей самоделке. Задача следующая: каждая клетка должна загораться только после того, как на ней окажется шахматная фигура. Для этого применяем светодиоды, включаемые от срабатывания микро-геркона под действием неодимового магнита.

Светодиоды подсветки букв/цифр пропаиваем параллельно, а для ячеек нарезаем светодиодную полосу на отрезки по 10 см. Сделано это для того, чтобы свет был рассеянным, и не оставлял следов на пластике. Попутно монтируем выходы под питание и кнопку настройки режимов подсветки.

Для разнообразия на дно короба можно добавить RGB, разноцветную светодиодную ленту. Будет по-настоящему футуристично и похоже на охлаждающую подставку для ноутбуков.

Красим борта шахматной доски и можно наслаждаться интеллектуальной игрой в космическом режиме.

Шахматы получились на редкость стильными и современными. Такую вещь не стыдно подарить друзьям или просто предложить перекинутся в партеечку. Вот будет сюрприз!