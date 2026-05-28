Как легко и быстро очистить кастрюлю от застаревшего нагара



Застарелый нагар может быть крайне сложно удалить с поверхности посуды, которая каждый день используется для готовки продуктов питания. Нагар не только ухудшает эстетические качества посуды. Он снижает эффективность процесса готовки, а также неизбежно становится благостной средой для размножения разнообразных бактерий.
Далеко не все они погибают в результате очередной термальной обработки. Поэтому с грязью стоит бороться. Поможет в этом проверенный «бабушкин» способ.

Готовим емкость для варки. /Фото: youtube.com.

Что надобится: сода, вода, терка, хозяйственное мыло, тазик или большая кастрюля

Сначала необходимо раздобыть и подготовить такую емкость, в которую сможет поместиться вместе с представительным количеством воды наша грязная кастрюля. Емкость с водой ставится на огонь и доводится до кипения, после чего в нее добавляет сода и хозяйственное мыло. На каждые 5 литров воды нужно 250 грамм соды и 0.5 бруска мыла, которое предварительно трется на мелкой терке.
Готовим чистящий состав. /Фото: youtube.com.

Вода с содой и мылом тщательнейшим образом перемешиваются во время кипения. При этом очень важно соблюдать повышенную осторожность, чтобы не получить какую-нибудь травму. Когда ингредиенты растворятся в емкость помещается наша грязная кастрюля. Если не помещается целиком, то ее нужно будет несколько раз повернуть по ходу «варки».
Варим кастрюлю. /Фото: youtube.com.

Далее дело остается за малым: варим грязную кастрюлю в течении 5-30 минут. Продолжительность процесса зависит от степени и тяжести загрязнения поверхности.
Когда заданный срок выйдет, кастрюля вынимается из кипятка и аккуратно помещается в раковину, где под напором теплой или холодной воды моется при помощи обычных средств. Благодаря воздействию соды и мыла под высокой температурой нагар будет буквально слазить. Чистить от застарелой грязи таким образом можно и любую другую посуду.
Останется почистить обычными средствами. /Фото: youtube.com.

Видео:


