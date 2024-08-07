Зачем подсаливать розы

Заметили, что розы стали медленно расти после обрезки или просто так? О новых побегах и речи нет, так же, как и о цветах? Тогда нужно начинать именно с этого совета! Просто «присолите» кусты розы, и они тут же пустятся в рост.

Эту лёгкую процедуру нужно повторять периодически, когда вы заметили, что куст розы остановился в росте.

Подкормка для ускоренного роста куста роз

Подкормка доступная и эффективная!Для этого вам понадобится сульфат магния, известный также как английская соль. Это очень простое и вместе с тем крайне эффективное удобрение, которое действительно ускоряет рост растения!Для подкормки одного куста достаточно одной горсти сульфата магния. Это около 30-40 г. Специально отмерять не нужно.Рассыпьте его вокруг куста. Затем немного взрыхлите землю и пролейте водой, если у вас редко идут дожди.Работайте в перчатках.Делать такую процедуру можно ещё ранней весной, когда открываете розы. Однако вносить сульфат магния разрешено и в другие сезоны. Если заметили, что розы остановились в росте, то решить эту проблему очень и очень просто этой чудесной подкормкой!