Как без лишней возни отмыть 20-литровку от налёта и зелени

От чистоты питьевой воды напрямую зависит наше здоровье. Но придирчиво сравнивая качество воды от разных поставщиков, мы редко задумываемся о правильном ее хранении.

При этом нетрудно догадаться, что даже самая чистая вода в покрытом зеленью сосуде рано или поздно превратится во вредную и опасную. Поэтому важно знать, как отмыть бутыль от образующегося со временем изнутри налета.







КАК ОТМЫТЬ БУТЫЛЬ

ВОДА И ФАСОЛЬ

ВОДА И КРУПА

КРАПИВА

СОДА И ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

КАК ЧАСТО МЫТЬ ЕМКОСТЬ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ?

Сделать это не так-то просто: обычный ершик для бутылок в лучшем случае едва достанет до середины 20-литровой баклажки. К тому же отмыть налет одной водой без механического воздействия, ясное дело, не получается.Рассказывать о хитрых магнитных приспособлениях с AliExpress в этой статье мы не будем. А остановимся на простых способах с применением самых простых и имеющихся на каждой кухне материалов. В старину их использовали наши предки, чтобы помыть кувшины с узким горлом.Налей в бутыль пару литров воды. Всыпь внутрь полбанки фасоли. Остается взбалтывать содержимое бутыли до тех пор, пока ее стенки не очистятся от зелени.Фасоль будет играть роль абразива и поможет удалить налет там, где до него невозможно дотянуться. Затем слей грязную воду и ополосни емкость чистой водой.Подойдет пшено или более крупный горох: у кого что есть под рукой. Аналогичным образом налей в загрязненную баклажку пару литров воды.Всыпь через воронку крупу и размешивай содержимое круговыми движениями, пока налет не отмоется.Чистка крапивой одна из самых древних, к тому же бесплатная и абсолютно экологичная. Найти крапиву жителям мегаполисов будет сложно, но для владельцев частных домов это, скорее всего, труда не составит.Главное — запастись перчатками, чтобы не обжечь руки.Сорви 2–3 стебля крапивы. Крупно поруби их ножом. Протолкни в бутылку. Добавь воды и взбалтывай до полного очищения.Использование незаменимой и недорогой королевы чистоты позволяет не только очистить бутыль от зелени, но также дополнительно продезинфицировать ее поверхность.Приготовь 5%-й содовый раствор. Для этого размешай 250 г пищевой соды в 5 литрах теплой воды. Жидкости понадобится столько, чтобы полностью покрыть самое грязное место — дно.Перелей раствор в бутыль и оставь в ней на 2 часа. За это время раскатай скалкой скорлупу 5 куриных яиц. Превращать в порошок ее не нужно, достаточно крупных осколков.Высыпь скорлупу в баклажку с содовым раствором и взбалтывай до полного очищения. Затем слей грязную воду и ополосни емкость чистой водой.Напомним, что мыть емкость с питьевой водой нужно не реже, чем раз в 2–3 месяца. Чтобы избежать образования зелени, используй только качественную воду, не храни бутыль под прямыми солнечными лучами, не трогай горлышко немытыми руками.При соблюдении всех этих условий стандартные 20-литровые бутыли могут служить до 10 лет. Но помутнение пластика и образование на нём трещин говорит о том, что такой сосуд пора отправить в утиль.