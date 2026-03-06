6 проверенных способов убрать горечь огурцов

Bот это да! Всего один горький огурец может испортить вкус целого блюда. Но не спешите отправлять весь урожай в мусор — возможно, овощи еще можно спасти!







Своей горечью огурцы обязаны веществу под названием кукурбитацин. В норме он вырабатывается в основном в листьях, стеблях и корнях — в плодах находится лишь небольшое его количество.

Стрессовые ситуации, например, недостаток полива или полив холодной водой, перепад температур или изобилие солнца, приводят к усиленной выработке кукурбитацина, кожура и мякоть огурцов приобретают горький привкус.И хотя ученые заявляют о неоспоримой пользе вещества (кукурбитацин считается потенциальным противораковым агентом, оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие на организм), вкуснее от этого горькие плоды не становятся и, чаще всего, отправляются прямиком в мусор.И очень зря! Вот несколько проверенных способов, помогающих убрать горчинку из огурцов:• Срежьте концы овоща, отступив от края не менее 3 см — в них содержится наибольшее количество кукурбитацина. Затем с помощью острого ножа снимите тонкий слой кожицы. Хорошо промойте огурец и нож в проточной (обязательно холодной!) воде. Удалите остатки кожуры до белого цвета, двигаясь от вершины овоща вниз. Снова промойте нож, разрежьте огурец напополам и удалите семена. Мякоть используйте в еду.• Замочите овощи в сладкой воде с добавлением листьев мяты, орегано (душицы), хрена или укропа на несколько часов. Сахар и травы замаскируют горчинку, сделав вкус огурцов более приятным.• Известно, что концентрация кукурбитацина значительно снижается при низких температурах.Попробуйте очистить огурцы от кожуры и замочить их на 5−10 минут в воде или молоке с добавлением льда — вкус овоща значительно улучшится.• Никто не может объяснить, на чем основан следующий метод удаления горечи — но он действительно работает! Промойте нечищеный огурец в чистой воде. Затем отрежьте края овоща с обеих сторон, отступив около 1 см. Теперь возьмите «шапочку» и потрите ее круговыми движениями о свежий срез. Вскоре на его поверхности должна появиться белая пена — это означает, что вы все делаете правильно. Продолжайте движения еще в течение 1−2 минуты, затем хорошо промойте овощ в проточной воде. Удивительно, но факт: после такой процедуры огурцы действительно перестают горчить.• Этот способ подойдет для тех случаев, когда огурцы горчат совсем немного. Разрежьте овощ вдоль на две части. Посыпьте срез солью и энергично потрите две половинки друг о друга до появления пенящегося сока. Промойте огурец водой и повторите всю процедуру еще раз.• Чтобы часть кукурбитацина вышла на поверхность, проткните очищенные огурцы вилкой. Сделайте как можно больше отверстий с обеих сторон овоща — так, чтобы из него начал выходить сок. После этого промойте огурец в чистой воде. Вкус его должен стать гораздо лучше.