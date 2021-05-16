Как ухаживать за креслами и диванами из дермантина, чтобы они перестали трескаться и протираться

При неправильном уходе кожзам быстро трескается на мебели, в салоне авто или на одежде
Кожзам отлично имитирует натуральную кожу и прекрасно смотрится на мебели. К тому же, материал стоит дешевле и позволяет сэкономить. Однако со временем кожзам пересыхает и трескается. Novate.ru расскажет, почему так происходит, какие ошибки вы совершаете и как правильно ухаживать за креслами и другой мебелью, чтобы они прослужили много лет.
Что может произойти с мебелью из кожзама
Козжам может затираться, лопаться, расходиться по швам и даже менять оттенок / Фото: 81.img.avito.st
1. Затираются края спинки, плечиков, сидений.
2. Кожзам протирается на сидушке.
3. Материал лопается, на нем расходятся швы, из-за чего возникают дыры.
4. Меняется оттенок затертой экокожи или материал выгорает.
5. Кожзам истончается и становится мягким. Из-за этого он отслаивается от основы и липнет.
6. Материал покрывается трудновыводимыми пятнами.
Если не следить за мебелью из заменителя, средний срок ее привлекательного внешнего вида составит 2-3 года. И виновато не качество обивки, а неправильный уход. С должной заботой мебель из экокожи прослужит не меньше 7, а то и 10 лет.
Ошибки в уходе и как их устранить
Для очищения достаточно протереть мебель влажной тряпочкой без каких-либо средств / Фото: black-clover.net
1. Не нужно мыть мебель с большим количеством жидкости и моющим средством. Так вы только намочите кожу и поролон, в результате чего изделия из заменителя могут деформироваться. Прострите мебель слегка увлажненной мягкой тряпочкой из микрофибры или фланели. Раз в полгода наносите на материал водоотталкивающее средство.
2. Ни в коем случае не применяйте агрессивную бытовую химию, хлорсодержащие растворы или вещества с абразивными частицами. Если хотите воспользоваться специализированной продукцией, выбирайте средства для ухода за заменителем кожи и деликатными материалами.
Используйте специальные средства для кожзама, мягкие губки и ни в коем случае не трите материал щеткой/ Фото: stol-i-stul.com.ua
3. Не используйте щетки с жесткими щетинками, посудные губки с жесткой стороны и шершавые мочалки, чтобы не повредить искусственный материал. Допустимы только мягкие тряпочки или поролоновая сторона губки.
4. Нельзя сушить мебель рядом с искусственными источниками отопления (батареи, радиаторы, обогреватели), выносить мебель на балкон или улицу под прямые лучи солнца.
5. Не допускайте опрокидывания на изделия из кожзама горячих или окрашенных газированных напитков. У многих красителей синтетическое происхождение, поэтому их сложно вывести с искусственного материала даже при помощи бытовой химии.
Что делать, если появились потертости и трещины
Жидкая кожа - лучший способ замаскировать дефекты на кожзаме / Фото: i.pinimg.com
1. Обычная апельсиновая корка поможет устранить неприятность. Просто натрите ею поврежденное место. Она придаст кожзаму блеск и подойдет даже для профилактики дефектов.
2. Приобретите специальный краситель, который визуально маскирует несовершенства экокожи. Пигмент попадает в структуру материала и восстанавливает внешний вид мебели. Средства продаются в широкой цветовой палитре, поэтому вы точно найдете подходящий оттенок.
3. Жидкая кожа - наиболее действенный метод борьбы с трещинами. Средство помогает создать идеальный рельеф и заполняет мельчайшие дефекты на искусственном материале. Приложите кусочек марли к поврежденному участку и шпателем нанесите жидкую кожу. Через 10-15 минут повторите манипуляции. После высыхания вы и не заметите разницы.
Как избавиться от пятен на экокоже
Перекись водорода поможет справиться со многими пятнами на кожзаме / Фото: cdn.websites.hibu.com
Прежде чем воспользоваться химическим препаратом или народным лайфхаком, протестируйте его незаметном участке кожзама. Так вы убедитесь, что материал не линяет, не липнет и не меняется в оттенке. В противном случае подберите другой метод очищения.
Универсальный вариант для многих видов пятен, в том числе от сладких напитков - перекись водорода. Действуйте сразу же, как появилось загрязнение. Если пятно успело засохнуть, отскабливать его нельзя. Замочите испачканный участок перекисью водорода, а затем сотрите пятно мягкой губкой.
Вывести чернильные следы сложно, но возможно / Фото: w2w.com.ua
Как стереть следы от ручки
Избавиться от чернильных, гелевых пятен или следов от фломастера сложно, но возможно. Не стоит ждать, пока загрязнение засохнет, а принимайтесь за удаление сразу же. Для этого есть несколько проверенных способов.
1. Сбрызните нарисованный след лаком для волос и сразу же сотрите влажной губкой. Повторяйте манипуляции до тех пор, пока загрязнение не исчезнет.
2. Слегка смочите брусок хозяйственного мыла. Оно должно стать влажным, но без стекающей воды. Намыльте мылом загрязнение и сотрите влажной губкой. Если с первого раза след не удалился, повторите манипуляции.
3. Наведите густой раствор пищевой соды (без йода). Смочите в нем фетровую ткань и обработайте чернильный след. Когда удалите пятно, протрите участок глицерином, чтобы смягчить кожзам.
4. Нанесите на кусочек фетра медицинский спирт и промокните пятно. Как только чернила исчезнут, протрите место влажной губкой.
Как удалять пятна со светлого кожзама
Будьте осторожны с некоторыми отбеливателями, иначе кожзам пожелтеет / Фото: severdv.ru
На светлой мебели даже маленькое пятнышко бросается в глаза. На помощь придет универсальный очиститель Vinet, дезинфицирующий спрей Glutoclean, моющая паста Cormen Isofa PRO, чистящая пена Emsal Tuba. Ни в коем случае не используйте отбеливающие, щелочные средства, сок лимона. Вещества сделают только хуже и превратят светлый цвет обивки в желтоватый или грязновато-коричневый.
Для выведения следов ручки можно воспользоваться специальным карандашом / Фото: tekstilprofi.com
Хитрости с подручными средствами
1. Чтобы удалить жирное пятно, аккуратно протрите загрязненное место уксусной эссенцией.
2. Следы плесени, пыли и пятна от рук можно устранить с помощью перекиси водорода.
3. Сделайте раствор из скипидара и геля для мытья посуды, смешав их в равных пропорциях. Нанесите состав на загрязнение и протрите влажной губкой.
4. Обработайте пятно скипидарным маслом. Выждите пару минут и сотрите остатки мыльным раствором.
В домашних условиях можно избавиться от пятен на мебели и вернуть ей привлекательный внешний вид
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