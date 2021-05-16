Как ухаживать за креслами и диванами из дермантина, чтобы они перестали трескаться и протираться

При неправильном уходе кожзам быстро трескается на мебели, в салоне авто или на одежде

Что может произойти с мебелью из кожзама

Козжам может затираться, лопаться, расходиться по швам и даже менять оттенок / Фото: 81.img.avito.st

Ошибки в уходе и как их устранить

net Для очищения достаточно протереть мебель влажной тряпочкой без каких-либо средств / Фото: black-clover.net

Используйте специальные средства для кожзама, мягкие губки и ни в коем случае не трите материал щеткой/ Фото: stol-i-stul.com.ua

Что делать, если появились потертости и трещины

Жидкая кожа - лучший способ замаскировать дефекты на кожзаме / Фото: i.pinimg.com

Как избавиться от пятен на экокоже

Перекись водорода поможет справиться со многими пятнами на кожзаме / Фото: cdn.websites.hibu.com

Вывести чернильные следы сложно, но возможно / Фото: w2w.com.ua

Как удалять пятна со светлого кожзама

Будьте осторожны с некоторыми отбеливателями, иначе кожзам пожелтеет / Фото: severdv.ru

Для выведения следов ручки можно воспользоваться специальным карандашом / Фото: tekstilprofi.com

В домашних условиях можно избавиться от пятен на мебели и вернуть ей привлекательный внешний вид