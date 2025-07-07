5 убеждений, который заставляют людей отказываться от здорового образа жизни

Здоровый образ жизни точно продлевает жизнь. Очень сложно с этим поспорить. Однако многие люди держатся за странные убеждения, которые транслируют, чтобы объяснить, почему им это якобы неподвластно. Материал озвучит самые распространённые пять.
1. «С моим здоровьем уже поздно»
Как ни странно, это убеждение идёт от врачей государственных поликлиник, чья зарплата, видимо, говорит им, что изучать новые медицинские данные – это слишком, посему они транслируют понимание где-то в районе середины 20 века. Они действительно могут советовать пациентам избегать физической активности. Это, конечно, бесчеловечно. Уже давно доказано, что подвижный образ жизни – панацея от всего. Гипертония? Нужно двигаться. Остеопороз? Нужно двигаться. Повышается сахар в крови? Нужно двигаться. Но многие поверили олдскульным врачам и оставляют себя на диване, что ведёт только к ранней смертности.
2. «Нет, я буду есть то, что хочу»
Если не так, то зачем тогда жить?! / Фото: mykaleidoscope.ru
Правильное питание – это не варёная куриная грудка с листочком салата. Нет и ещё раз нет! Правильное питание – это много белка и мало углеводов. Даже шаурму можно приготовить дома так, что анализы покажут прекрасную картину.
3. «Спорт – это дорого»
Где я возьму такие деньги??? Мне по миру пойти или что??? Этот ваш ЗОЖ неподкупен!!! / Фото: carposting.ru
Окей, у вас нет лишних денег на спортзал. Но интернет домашний у вас же есть, не так ли? Включите тренировку по йоге – и вперёд!
4. «У меня нет времени»
У нас нет времени на ЗОЖ. / Фото: akrasdia.ru
Серьёзно? Серьёзно?? Серьёзно??????????????????????? Сколько времени в сутки вы сидите в телефоне в соцсетях? Ага, три часа. А если из них один час забрать на пешие прогулки? Слабо? Ну, если слабо, то мы бессильны.
5. «Меня никто не поддержит»
Никто, никто меня не поддержит, если я захочу ЗОЖ... / Фото: stihi.ru
Самый сложный пункт... Но неужели и вправду никто? Ни ваша жена? Ни ваши дети? Ни ваши родители? Ни ваши коллеги? Ни ваши друзья? Как так? Вы правда всерьёз уверены, что пройти с вами 10000 шагов в сутки некому? Может, дети или даже соседи – какая-то лазейка? Придумайте формат игры с детьми, чтобы походить, может, кто-то из ваших коллег идёт домой с работы пешком. Господи, 10000 шагов – это ничтожная цифра на самом-то деле. Всегда найдётся кто-то, кто вас поддержит.
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