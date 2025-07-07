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5 убеждений, который заставляют людей отказываться от здорового образа жизни




Здоровый образ жизни точно продлевает жизнь. Очень сложно с этим поспорить. Однако многие люди держатся за странные убеждения, которые транслируют, чтобы объяснить, почему им это якобы неподвластно. Материал озвучит самые распространённые пять.

1. «С моим здоровьем уже поздно»



-Чем вы больны? - Чем-то.
.. И - ипохондрия. / Фото: uni-medica.ru

 

Как ни странно, это убеждение идёт от врачей государственных поликлиник, чья зарплата, видимо, говорит им, что изучать новые медицинские данные – это слишком, посему они транслируют понимание где-то в районе середины 20 века. Они действительно могут советовать пациентам избегать физической активности. Это, конечно, бесчеловечно. Уже давно доказано, что подвижный образ жизни – панацея от всего. Гипертония? Нужно двигаться. Остеопороз? Нужно двигаться. Повышается сахар в крови? Нужно двигаться. Но многие поверили олдскульным врачам и оставляют себя на диване, что ведёт только к ранней смертности.

2. «Нет, я буду есть то, что хочу»



Если не так, то зачем тогда жить?! / Фото: mykaleidoscope.ru

Если не так, то зачем тогда жить?! / Фото: mykaleidoscope.ru

 

Правильное питание – это не варёная куриная грудка с листочком салата. Нет и ещё раз нет! Правильное питание – это много белка и мало углеводов. Даже шаурму можно приготовить дома так, что анализы покажут прекрасную картину.

3. «Спорт – это дорого»


Где я возьму такие деньги??? Мне по миру пойти или что??? Этот ваш ЗОЖ неподкупен!!! / Фото: carposting.ru

Где я возьму такие деньги??? Мне по миру пойти или что??? Этот ваш ЗОЖ неподкупен!!! / Фото: carposting.ru

 

Окей, у вас нет лишних денег на спортзал. Но интернет домашний у вас же есть, не так ли? Включите тренировку по йоге – и вперёд!
Купите две гантельки по акции и жмите дома перед тем же гайдом из ютубчика. Самый крутой вид нагрузок при гипертонии, проблемах с сахаром в крови – анаэробный (в народе – силовой). Это значит, что максимум пользы ваше тело получает, когда работает на сопротивление (делать нагрузку так, чтобы организм уставал). Просто 50 приседаний в трусах у кровати раз в день – это уже лучше, чем абонемент в фитнес-зал на «кардио».

4. «У меня нет времени»


У нас нет времени на ЗОЖ. / Фото: akrasdia.ru

У нас нет времени на ЗОЖ. / Фото: akrasdia.ru

 

Серьёзно? Серьёзно?? Серьёзно??????????????????????? Сколько времени в сутки вы сидите в телефоне в соцсетях? Ага, три часа. А если из них один час забрать на пешие прогулки? Слабо? Ну, если слабо, то мы бессильны.

5. «Меня никто не поддержит»


Никто, никто меня не поддержит, если я захочу ЗОЖ... / Фото: stihi.ru

Никто, никто меня не поддержит, если я захочу ЗОЖ... / Фото: stihi.ru

 

Самый сложный пункт... Но неужели и вправду никто? Ни ваша жена? Ни ваши дети? Ни ваши родители? Ни ваши коллеги? Ни ваши друзья? Как так? Вы правда всерьёз уверены, что пройти с вами 10000 шагов в сутки некому? Может, дети или даже соседи – какая-то лазейка? Придумайте формат игры с детьми, чтобы походить, может, кто-то из ваших коллег идёт домой с работы пешком. Господи, 10000 шагов – это ничтожная цифра на самом-то деле. Всегда найдётся кто-то, кто вас поддержит.

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