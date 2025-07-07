5 убеждений, который заставляют людей отказываться от здорового образа жизни

1. «С моим здоровьем уже поздно»

-Чем вы больны? - Чем-то... И - ипохондрия. / Фото: uni-medica.ru

2. «Нет, я буду есть то, что хочу»

Если не так, то зачем тогда жить?! / Фото: mykaleidoscope.ru

3. «Спорт – это дорого»

Где я возьму такие деньги??? Мне по миру пойти или что??? Этот ваш ЗОЖ неподкупен!!! / Фото: carposting.ru

4. «У меня нет времени»

У нас нет времени на ЗОЖ. / Фото: akrasdia.ru

5. «Меня никто не поддержит»

Никто, никто меня не поддержит, если я захочу ЗОЖ... / Фото: stihi.ru