Почему нижняя пуговица на мужском пиджаке должна быть расстегнута

Согласно этикету, в деловом костюме недопустимо, чтобы нижняя пуговица пиджака была застегнута. Возникает вопрос, зачем тогда она нужна, и кто стал автором столь необычной и интересной традиции, которая в современном мире является основным правилом.
«Иногда, всегда, никогда» – правило Шейна Гиббинс-Джонса
Именно это правило и определяет, как именно следует носить мужской пиджак. Если он однобортный и имеет три пуговицы, то верхнюю можно застегивать лишь иногда, среднюю пуговицу – всегда, а нижнюю – вообще никогда. Если пиджак двубортный, то застегивать пуговицы можно все за исключением самой нижней. Она считается декоративной и не должна выполнять практическую функцию.
Производители изначально шьют пиджаки с декоративной нижней пуговицей / Фото: inforesist.org
Данное правило стало практически законом. Поэтому все производители шьют этот предмет одежды таким образом, что он изначально предполагает декоративность нижней пуговицы на пиджаке. Если кто-то решит ее застегнуть, то почувствует дискомфорт.
Откуда взялась эта традиция
Существует мнение, что данная традиция уходит своими корнями к Эдуарду VII / Фото: tatler.ru
Существует мнение, что данная традиция уходит своими корнями к Эдуарду VII. У короля Великобритании был отменный аппетит, что привело к набору им лишнего веса. В итоге на нем не застегивались на нижнюю пуговицу ни жилетка, ни пиджак. Примеру монарха стали следовать придворные, элита. Легенда вполне может быть правдой, хотя немало историков в этом сомневаются. Ведь король, будучи молодым и достаточно стройным, тоже не застегивал пиджак на все пуговицы.
Как бы там ни было, но традиция переросла в обязательное правило и соблюдается во всем мире / Фото: micromookie.com
Еще одна версия тоже связана с Эдуардом VII, только причина другая. Считается, что таким образом король показывал свое уважение к пальто, предназначенным для верховой езды, которые были заменены пиджаками. Как бы там ни было, но традиция переросла в обязательное правило и соблюдается во всем мире.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии