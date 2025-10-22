С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

3 вещи, без которых нельзя соваться в лес даже ненадолго



Заблудиться в трех соснах. Эта народная присказка появилась отнюдь не на пустом месте. Хотя говорит она строго о противоположном, заблудиться даже в хорошо известной местности не так сложно, как некоторым кажется. Особенно это видно на примере леса. Иногда достаточно неудачно свернуть с протоптанной тропинки, чтобы стать жертвой проделок лешего.
Как известно, береженого Бог бережет. А потому, даже если отправляешься в лес на пару минут, рекомендуется иметь при себе несколько важных вещей.

В поход без ряда вещей лучше не ходить. /Фото: colorweek.ru.

В поход без ряда вещей лучше не ходить. /Фото: colorweek.ru.

 

С каждым годом люди становятся все более самонадеянными. И надо признать, для этого есть все основания. Множество замечательных и удивительных технологий вокруг нас делает жизнь проще и понятнее. Сегодня, когда на планете остается все меньше уголков, лишенных какой-либо цивилизации, у граждан появляется наивная иллюзия о том, что с ними точно не случится ничего плохого. Даже если они выберутся в дикую глушь. Разве можно заблудиться в лесу? Еще как можно. И ежегодная статистика заплутавших грибников, ягодников и охотников – красноречивая тому иллюстрация. Нередко из леса не возвращаются даже хорошо подготовленные люди. Что уж в таком случае говорить о тех, кто ничего круче средства от комаров с собой в поход решил не брать. А если к вечеру вернуться не получится?
В первую очередь нужны спички. /Фото: zviazda.by.

В первую очередь нужны спички. /Фото: zviazda.by.


 

Отправляясь в лес, очень важно в обязательном порядке иметь при себе три простые вещи, которые в чрезвычайной ситуации способны серьезнейшим образом поднять шансы на выживание горе-туриста.
Первая вещь – это спички. А еще лучше спички и зажигалка. Лучше, если спички будут устойчивыми к влаге и сырости. Даже летней ночью в лесу бывает очень холодно. А огонь для человека с незапамятных времен, как и вода, – источник жизни.
Обязательно нужен нож. /Фото: badfon.ru.

Обязательно нужен нож. /Фото: badfon.ru.

 

Вторая важная вещь – это нож. В идеале он должен быть таким, чтобы им еще и рубить можно было. Но в «программу минимум» должен входить хотя бы перочинный. Нож выполняет огромное количество функций в походе, а потому его наличие не обсуждается. Третий обязательный предмет – свисток. Бегать стометровку в лесу никто не будет, тем не менее свисток нужен для того, чтобы без труда подавать хорошо слышные звуковые сигналы, если вдруг заблудишься.

 
Полезно иметь свисток. /Фото: blogspot.com.

Полезно иметь свисток. /Фото: blogspot.com.


 

Отдельно следует порекомендовать иметь при себе в каждом походе еще и компас. Вещь исключительно полезная. Однако, прежде чем класть его в рюкзак или вешать на грудь, будет совсем не лишним научиться обращаться с этим, казалось бы, нехитрым приспособлением.

 
Полезно уметь обращаться с компасом. /Фото: ru.best-wallpaper.net.

Полезно уметь обращаться с компасом. /Фото: ru.best-wallpaper.net.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх