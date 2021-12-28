Как компактно хранить всякую всячину на кухне и делать это красиво

Оригинальное хранение круп и макарон. /Фото: kitchensinteriors.ru

Все на виду

Как задействовать «мертвую зону» вокруг двери. /Фото: housesdesign.ru

Сколько посуды уместилось на полках у окна. /Фото: interiorsmall.ru

Яркая посуда украшает интерьер. /Фото: kvartblog.ru

Уютные ниши

Как спрятать мелкие кухонные приборы. /Фото: www.weareart.ru

Яркая плитка украшает нишу. /Фото: thebixbyknolls.com

Функциональные рейлинги

Для каждой мелочи нашлось место. /Фото: kvartblog.ru

Достаточно протянуть руку. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Не откладывать в долгий ящик

Так ножи дольше не тупятся. /Фото: erablago.ru

Все по стопочкам. /Фото: svoimy-rukami.ru

Красивый способ сохранить свежесть овощей. /Фото: cdn.univverse.org

Шкафы

Ведро под рабочей поверхностью – эргономика в действии. /Фото: cpykami.ru

Под раковину можно убрать больше, чем вы думаете. /Фото: i.pinimg.com

Используйте свободное пространство по полной. /Фото: kitchensinteriors.ru

Угловая система хранения

Рациональное использование углового пространства. /Фото: berkem.ru

Важные мелочи

Хранение специй.

Оригинальное хранение круп и макарон. /Фото: kitchensinteriors.ru