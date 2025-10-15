«Только джакузи не хватает»: туристические автобусы с особым комфортом, сделанные в СССР

Был в Советском Союзе такой Львовский автобусный завод, который просуществовал до 2014 года. Однако, сегодня речь пойдет не о некогда знаменитом на всю страну предприятии, а о нескольких весьма интересных образцах автобусов, который данный завод выпускал во второй половине прошлого века. Все чаще в обывательском сознании слова СССР и «комфорт» не соотносятся.
Вопрос о том, почему ни один из автобусов семейства «Украина» так и не пошел в серийное производство, остается открытым. Однако, сам факт появления подобной техники в отечественных КБ доказывает: советские конструкторы могли делать в том числе очень комфортабельную и современную технику для своего времени, со стильным дизайном и напичканную многочисленными полезными фишками не хуже, чем современные «элитные» дома на колесах. В то же время важно понимать, что работа над автобусами данной серии подарила отечественным конструкторам бесценный опыт в проектировании, позволив эффективно внедрять новые интересные решения в серийные образцы техники.
Первое поколение автобусов «Украина»
Украина первого поколения. |Фото: uncle-vova.com.
История первого поколения автобусов серии «Украина» началась в 1961 году. Тогда львовские конструкторы разработали и собрали качестве прототипа 36-местный туристический автобус «Украина-1». Примечателен автобус был в первую очередь своим дизайном: огромный оригинальный кузов с обтекающими формами венчался невиданной ранее в СССР площадью остекления.автобуса. Также автобус получил несвойственную для того времени 4-фарную переднюю оптику.
Очень красивый автобус. |Фото: drive2.com.
В техническом плане «Украина-1» также производила серьезное впечатление: в машине была новейшая пневматическая подвеска и телескопические амортизаторы, руль и тормоза получили гидроусилитель. В движение автобус приводился агрегатом ЗИЛ-130, который работал вместе с 5-ступенчатой МКПП. При массе в 7 тонн «Украина» разгонялась до 90 км/ч. Пассажиры при этом сидели в комфортабельных креслах с обогревателем и вентиляционной установкой.
В конец 1961 года был собран еще один прототип на 28 пассажиров – «Украина-2». Автобус стал на 20 см длиннее, а часть металлических деталей кузова заменили пластиковыми для облегчения конструкции. В салон машины были добавлены буфет, гардероб и санузел.
Второе поколение автобус «Украина»
Был очень смелый дизайн. |Фото: uncle-vova.com.
В 1966 году появилась обновленная версия экспериментального автобуса ЛАЗ – «Украина-67» с удлиненной на 54 см колесной базой. Общая пассажировместимость автобуса была увеличена до 42 человек (посадочных мест было 37). Для своего времени пассажирская машина получила очень необычный авангардный дизайн кузова со смелыми изгибами и характерной угловатой носовой частью с крутым скосом. При этом основные компоненты «Украины-67» были полностью унифицированы с начинкой такой «рабочей лошадки» как ЛАЗ-699А.
В движение 67-ая приводилась двигателем ЗИЛ-375, который работал вместе с 5-ступенчатой синхронизированной коробкой передач. У автобуса была пневматическая независимая двухрычажная подвеска спереди и пневматическая зависимая подвеска сзади. Как и раньше руль получил гидроусилитель. Предусматривалась возможно демонтажа пяти посадочных мест для установки буфета, гардероба и санузла. Именно в таком виде автобус показывали в свое время на выставке в Ницце (Франция), где «Украина-67» смогла собрать множество наград.
Новая модель была поскромнее. |Фото: auto.vercity.ru.
В 1969 году специально для новой выставки во Франции была сделана «Украина-68». По технической части автобус ничем не отличался от предшественника, а вот кузов переработали полностью, придав ему менее «смелые» и авангардные формы. В автобусе появилась двойная автоматическая дверь. Были установлены новые вентиляторы, расстояние между посадочными местами увеличили до 1 метра. Правда, пришлось за это расплачиваться числом посадочных мест. Теперь их было всего 28.
Третье поколение автобусов «Украина»
Автобусы становились все совершеннее. |Фото: nashi-avto.ru.
В 1971 и в 1973 годах второе поколение экспериментальных автобусов «Украина» дважды улучшали. В первую очередь конструкторы ЛАЗ экспериментировали с новыми формами кузова для общественного транспорта. В начале нового десятилетия предпочтение стали отдавать куда более сдержанным «классическим» формам. Автобусы получили новый двигатель – ЛАЗ-375. Обновлены были и остальные важные компоненты, и узлы. Длина кузова третьего поколения была доведена почти до 12 метров.
Однако, самые серьезные инновации в «Украина-71» и «Украина-73» касались наполнения салона. Помимо уже знакомых по предыдущим поколениям вещей, здесь также появились магнитофоны и телевизоры для пассажиров. На посадочные места была добавлена система индивидуального освещения. Автобусы получили и новые регулируемые кресла. Автобус 73-ей модели также получил в салон кондиционер. Расположиться в автобусе могло 36 пассажиров.
